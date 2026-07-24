Huszonkét európai elitcsapat nemzetközi felkészülési mérkőzései 2026 nyarán
A sort a Barcelona és a Manchester United nyitja pénteken, majd szombaton beindul a nagyüzem.
Íme, a nagycsapatok programjai!
PARIS SAINT-GERMAIN
08.05., Real Mallorca–PSG, Mallorca
08.08., PSG–Manchester United, Göteborg
ARSENAL
08.01., Girona–Arsenal, Girona
08.05., Arsenal–Real Betis, Dublin
08.09., Arsenal–Borussia Dortmund, London
08.12., Arsenal–Como, London
MANCHESTER CITY
08.01., Manchester City–Internazionale, Hongkong
08.05., Team K-League–Manchester City, Szöul
08.09., Manchester City–Atlético Madrid, Szöul
LIVERPOOL
07.26., Liverpool–Sunderland, Nashville
07.30., Liverpool–Wrexham, New York
08.02., Liverpool–Leeds United, Chicago
08.09., Liverpool–Monaco, Liverpool
08.16., Liverpool–Como, Liverpool (zárt kapus)
MANCHESTER UNITED
07.24., Rosenborg–Manchester United, Trondheim
08.01., Atlético Madrid–Manchester United, Stockholm
08.08., PSG–Manchester United, Göteborg
08.12., Manchester United–Leeds United, Dublin
08.15., Milan–Manchester United, Wrocław
ASTON VILLA
07.26., Columbus Crew–Aston Villa, Columbus
07.30., Aston Villa–RB Leipzig, New Jersey
08.07., Aston Villa–Athletic Bilbao, Birmingham
CHELSEA
07.28., Western Sydney Wanderers–Chelsea, Sydney
08.01., Chelsea–Tottenham Hotspur, Sydney
08.05., Chelsea–Juventus, Hongkong
08.08., Chelsea–Milan, Dzsakarta
08.09., Johor Darul Ta'zim–Chelsea, Johor
INTERNAZIONALE
07.26., Karlsruher SC–Internazionale, Donaueschingen
08.01., Internazionale–Manchester City, Hongkong
08.05., Internazionale–Milan, Perth
08.08., Internazionale–Juventus, Perth
NAPOLI
07.27., Carrarese Calcio–Napoli, Dimaro
08.05., Napoli–Osasuna, Castel di Sangro
08.08., Napoli–Celta Vigo, Castel di Sangro
08.12., Napoli–Arisz Szaloniki, Castel di Sangro
ROMA
07.26., Cannes–Roma, Cannes
08.01., Cardiff City–Roma, Cardiff
08.04., Newport County–Roma, Newport
08.08., Brighton & Hove Albion–Roma, Brighton
08.15., Borussia Dortmund–Roma, Dortmund
COMO
07.29., Como–AlUla SC, Como (1x45 perces mérkőzés)
07.29., Como–Villarreal, Como (1x45 perces mérkőzés)
07.31., Como Kupa, helyosztó mérkőzés
08.12., Arsenal–Como, London
08.16., Liverpool–Como, Liverpool (zárt kapus)
JUVENTUS
07.25., Standard Liége–Juventus, Liége
07.31., Juventus–Nice, Torino
08.05., Juventus–Chelsea, Hongkong
08.08., Juventus–Internazionale, Perth
08.11., Juventus–Palermo, Perth
FC BARCELONA
07.24., FC Barcelona–CE Europa, Barcelona (zárt kapus)
07.31., Birmingham City–FC Barcelona, Birmingham
08.08., FC Barcelona–Nottingham Forest, Udine (1x45 perces mérkőzés)
08.08., Udinese–FC Barcelona, Udine (1x45 perces mérkőzés)
REAL MADRID
07.28., Real Madrid–Leganés, Madrid (zárt kapus)
08.01., Real Madrid–Fiorentina, Klagenfurt
08.08., Ferencvárosi TC–Real Madrid, Budapest
08.12., Deportivo La Coruna–Real Madrid, La Coruna
ATLÉTICO MADRID
07.29., Getafe–Atlético Madrid, Madrid
08.01., Atlético Madrid–Manchester United, Stockholm
08.09., Atlético Madrid–Manchester City, Szöul
VILLARREAL
07.25., PSV Eindhoven–Villarreal, Eindhoven
07.29., Como–Villarreal, Como (1x45 perces mérkőzés)
08.05., Villarreal–Levante, Vila-Real
08.08., Galatasaray–Villarreal, Isztambul
REAL BETIS
07.25., Granada–Real Betis, Granada
07.29., Real Betis–Olympique Lyon, Sevilla
08.01., Real Betis–Almería, Sevilla
08.05., Real Betis–Arsenal, Dublin
08.08., Real Betis–Bournemouth, Sevilla
BAYERN MÜNCHEN
07.25., SV Wehen Wiesbaden–Bayern München, Wiesbaden
07.30., FC Rottach-Egern–Bayern München, Tegernsee
08.04., Jeju SK–Bayern München, Csedzsu-sziget
08.07., Bayern München–Aston Villa, Hongkong
07.15., Bayern München–RB Leipzig, München
BORUSSIA DORTMUND
07.25., Fortuna Düsseldorf–Borussia Dortmund, Düsseldorf
07.29., Cerezo Osaka–Borussia Dortmund, Oszaka
08.01., FC Tokyo–Borussia Dortmund, Tokió
08.09., Arsenal–Borussia Dortmund, London
08.15., Borussia Dortmund–Roma, Dortmund
VFB STUTTGART
07.25., FSV Hollenbach–Stuttgart, Hollenbach
07.29., Kickers Offenbach–Stuttgart, Offenbach
08.01., Stuttgart–Paris FC, Weinstadt
08.08., Stuttgart–Everton, Stuttgart
08.15., Stuttgart–Fulham, Stuttgart
RB LEIPZIG
07.31., RB Leipzig–Aston Villa, New Jersey
08.04., RB Leipzig–Wolverhampton Wanderers, Miami
08.10., RB Leipzig–PSG, Lipcse
08.15., Bayern München–RB Leipzig, München
GALATASARAY
07.24., Galatasaray–AC Monza, Linz
07.27., Galatasaray–Venezia, Linz
08.02., Galatasaray–Stade Rennais, Isztambul
08.08., Galatasaray–Villarreal, Isztambul