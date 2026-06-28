Harmadik lett az ETO FC a Duna-kupán

Ha szombaton nagy volt a hőség, akkor vasárnap az időjárás még egy lapáttal rátett. A rendezők későbbre halasztották a bronzmérkőzés kezdési időpontját, de a dunaszerdahelyi Mol Arénában így is közel negyven fokot mutatott a hőmérő. A győriek egy-két kivételtől eltekintve a lehető legerősebb összeállításban léptek pályára, és már a 4. percben megszerezték a vezetést: egy gyönyörű támadás végén Claudiu Bumba volt eredményes.

A Topolya egyenlítése után a mintegy 300 néző ismét egy remek ETO-akciónak örülhetett. Megyeri Balázs kirúgása a bal oldalon elfutó Nfansu Njie elé került, aki még a szünet előtt ismét előnyhöz juttatta a magyar bajnokot. A 40. percben újabb tetszetős támadást vezettek a győriek, amelynek végén Zseljko Gavrics volt eredményes. Ugyan a hajrában még szépített a vajdasági együttes, de az ETO 3–2-es győzelme nem forgott veszélyben.

„A hétvégén azon volt a hangsúly, hogy erőnlétileg rendben legyünk, illetve minél jobb állapotba kerüljünk. Bízom benne, hogy ez a két mérkőzés jól szolgálta a felkészülésünket, és készen állunk majd a következő tétmérkőzésre. Remélem, hogy a lehető legjobban tudtuk kihasználni ezt a tornát. A következő hét nagyon fontos lesz. Maximálisan ráfordulunk a felkészülés utolsó szakaszára. A csapat hiányosságai a mostani két mérkőzésen is kijöttek, úgyhogy lesz mit elemeznünk, és lesz miből tanulnunk. Tudjuk, miben kell előrelépnünk. Nagyon bizakodó és pozitív vagyok a BL-meccseket illetően” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az ETO csapatkapitánya, Vitális Milán.

A középpályás másfél év után tért vissza a Mol Arénába, ahol a dunaszerdahelyi szurkolók nagy kedvence volt.

„Igen, hála Istennek, ha úgy nézzük, tegnap is sikerült betalálnom, úgyhogy jó visszatérés volt. Minden tiszteletem azoké, akik ilyen melegben is kilátogattak a stadionba. Mindig szép emlékekkel térek vissza ide, rengeteg jó élmény köt ehhez a helyhez, úgyhogy örülök, hogy ismét pályára léphettem itt” – zárta Vitális Milán.

A zöld-fehéreknél a teljes mérkőzést végigjátszotta Csinger Márk is, akinek továbbra sem tisztázódott a jövője. Úgy tudjuk, egyelőre nem sikerült megállapodnia az ETO-val a folytatásról. Mivel kölcsönszerződése június 30-án lejár, elméletileg szerdától ismét a DAC játékosa lesz, amelyhez még kétéves szerződés köti.

DUNA-KUPA

A 3. HELYÉRT

ETO FC–Topolya 3–2 (2–1)

ETO: Megyeri – Vladoiu (Bíró, 31.), Krpic, Csinger, Stefulj (Csorba, 59.) – Vitális, Décsy (Madou, 43.), Gavrić (Szép, 59.) – Bumba (Tollár, 43.), Njie (Bánáti, 53.), Schön (Huszár, 60.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Topolya: Simics (Milicsevics, 31.) – St. Jovanovics (Urosevics, 31.), Soprenics (Milasinovics, 41.), Krstics, Tegeltija (Pivnicski, 41.) – Sa. Jovanovics (Tomovics, 31.), Stancsics (Mezei, 31.), Radin (Petrovics, 31.), Savics (Dokics, 41.) – Petrovics (Milosavics, 31.), Bosics (Gicics, 41.). Vezetőedző: Nenad Milijasz

A győri gólszerzők: Bumba, Njie, Gavrics

A döntőt a magyar himnusz vezette fel, majd az 1200 néző döbbenten figyelte, ahogy Magyar Zsolt ügyesen átemelte a hazaiak kapusát, Leandro Filipet, megszerezve ezzel a vezetést a Csíkszeredának.

A gól után a székelyföldiek visszahúzódtak, a játékot a DAC irányította, mezőnyfölényben futballozott. A csíkszeredaiak ugyanakkor minden lehetőséget megragadtak az ellentámadásokra, így nem hagyták nyugodni a dunaszerdahelyi védelmet. Jozef Dolny előtt is adódott nagy helyzet, ám a játékos a döntő pillanatban nem találta el a labdát. A DAC már az első félidőben egyenlíthetett volna, de kimaradtak a helyzetei. Az első félóra egyik emlékezetes jelenetét a dunaszerdahelyi szurkolók szolgáltatták. Amikor a hazaiak norvég balhátvédje, Simen Jukleröd szöglethez készült, a lelátóról „Ro!” kiáltással biztatták, felidézve a norvég szurkolók a világbajnokságon ismerté vált, evezős szurkolói rigmusát.

A megérdemelt hazai egyenlítő gól a 39. percben született meg, amikor Raul Palmes lerántotta Matej Trusát a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Tuboly Máté magabiztosan értékesítette. Nem sokkal később már a vezetést is megszerezhette volna a DAC, de Matej Trusa közeli lövését Simon Máté bravúrral hárította.

Mivel a rendes játékidőben nem született újabb találat, a Duna-kupa győzteséről szétlövés döntött, amely során csak Eppel Márton hibázott, így a 2026-os Duna-kupa győztese a DAC lett.

DÖNTŐ

DAC–FK Csíkszereda 1–1 (1–1) – 11-esekkel 5–4

DAC, 1. félidő: Filipe – Kapanadze, Blazsek, Nemanics, Jukleröd – Sylla, Diongue, Bationo, Ramadan – Gueye, Gagua. 2. félidő: Ivacsics – Csóka, Majer, Modesto, Barro – Gruber, Ouro, Tuboly, Trusa – Corr, Kukovec. Vezetőedző: Robert Klauss

Csíkszereda: Simon – Czékus (Palmes, 31.), Szabó, Hegedüs (Bota, 50.), Trif – Veres, Bödő, Magyar (Tajti, 31.) – Anderson, Szalay (Eppel, 31.), Dolny (Stahl, 31.). Vezetőedző: Szabó István

Gólszerző: Tuboly (39. – 11-esből), ill. Magyar (5.)