Felkészülés: nyolcgólos meccsen nyert a Paks

A zöld-fehér együttesben Tóth Barna és Gyurkits Gergő is duplázott.

A tolnaiak a jövő héten már tétmérkőzést játszanak, csütörtökön a Panathinaikoszt fogadják a Konferencialiga-selejtező második fordulójában (a visszavágót egy héttel később rendezik Görögországban).

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–Paksi FC 3–5 (1–3)

PAKS: Gyetván (Rácz G.) – Győrfi, Kuzma, Szabó J., Lenzsér (Debreceni), Lapu (Szekszárdi) – Gyurkits, Balogh B., Pető M. (Wiesner) – Tóth B. (Hahn), Szendrei Á. (Böde)

Gólszerzők: Mitrovic, Bosnjak (11-esből), Balogh B. (öngól), ill. Tóth B. (2), Gyurkits (2, egyet 11-esből), Wiesner