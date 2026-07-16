Felkészülés: nyolcgólos meccsen nyert a Paks

Nyolc gólt hozott a Paksi FC csütörtöki felkészülési mérkőzése Ausztriában, Bognár György vezetőedző együttese 5–3-ra verte meg a horvát élvonalbeli Slaven Belupót.
A zöld-fehér együttesben Tóth Barna és Gyurkits Gergő is duplázott.
A tolnaiak a jövő héten már tétmérkőzést játszanak, csütörtökön a Panathinaikoszt fogadják a Konferencialiga-selejtező második fordulójában (a visszavágót egy héttel később rendezik Görögországban).
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–Paksi FC 3–5 (1–3)
PAKS: Gyetván (Rácz G.) – Győrfi, Kuzma, Szabó J., Lenzsér (Debreceni), Lapu (Szekszárdi) – Gyurkits, Balogh B., Pető M. (Wiesner) – Tóth B. (Hahn), Szendrei Á. (Böde)
Gólszerzők: Mitrovic, Bosnjak (11-esből), Balogh B. (öngól), ill. Tóth B. (2), Gyurkits (2, egyet 11-esből), Wiesner
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