Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: Babos szállította a ZTE győzelmét, csúnyán kikapott a Paks

H. Á.H. Á.
2026.07.17. 22:08
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Győzelemnek örülhetett a ZTE (Fotó: ztefc.hu)
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ZTE NB I Paks felkészülési mérkőzés
Két NB I-es csapat vívott pénteken felkészülési mérkőzést, a Szlovéniában edzőtáborozó ZTE legyőzte ukrán ellenfelét, a Paks viszont kikapott az Austria Wien vendégeként Bécsben.

A ZTE FC Szlovéniában, Catezben játszott felkészülési mérkőzést az ukrán élvonalban szereplő Epicentr ellen, és győzött 1–0-ra – az egerszegiek gólját Babos Bence szerezte a második félidő első negyedórájának végéhez közeledve.

A Paks tizedik felkészülési mérkőzését játszotta a nyáron, ezúttal az Austria Wien volt az ellenfele, és a bécsiek 4–1-re győztek. A tolnaiak gólja 2–0-s osztrák vezetésnél a második félidő elején esett – Silye Erik ismert fel egy helyzetet, és a tizenhatoson belülről nagy erővel lőtt a hazaiak kapujába.

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
ZTE–FK Epicentr (szlovén) 1–0 (0–0)
ZTE: Borsos – Garai (Richards, 70.), Rózsa, Vera, López – Petrók, Madaki, Teixeira, Babos (Chukwudi, 59.) – Alfonso (Santos, 33.), Maigana (Henrique, 51.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
G: Babos (58.)

Austria Wien (osztrák)–Paks 4–1 (1–0)
PAKS: Kovácsik – Silye (Szendrei, 85.), Szekszárdi (Lenzsér, 60.), Vas, Vécsei, Zeke – Windecker, Papp, Horváth (Pető, a szünetben) – Haraszti (Hahn, a szünetben) – Szalai (Böde, 60.). Vezetőedző: Bognár György
A Paks gólszerzője: Silye

 

ZTE NB I Paks felkészülési mérkőzés
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