Felkészülés: ikszelt a Paks a Szentlőrinccel

Tóth Barna duplájával huszonkét perc elteltével már 2–0-ra vezetett a Paksi FC a Szentlőrinc SE elleni felkészülési mérkőzésen, ám az első félidő felétől a másodosztályú csapat következett, amely tíz perc leforgása alatt megfordította az állás, s előnnyel mehetett szünetre. A második játékrészre sort cserélt Bognár György vezetőedző, s Szekszárdi Milán góljával sikerült egyenlíteniük a tolnai zöld-fehéreknek, ám a győztes gólt nem sikerült megszerezniük.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Paksi FC–Szentlőrinc SE (NB II) 3–3 (2–3)

Paks, 1. félidő: Rácz G. – Bévárdi, Papp K., Szabó J., Debreceni, Silye – Windecker, Máté Cs. – Hahn J., Tóth B., Szendrei Á. 2. félidő: Gyetván – Győrfi, Szekszárdi, Vas G., Zeke, Lapu – Horváth K., Pető M. – Haraszti Zs., Szalai J., Galambos J. Vezetőedző: Bognár György

A Paks gólszerzői: Tóth B. (15., 22.), Szekszárdi (53.)

A PAKSI FC FELKÉSZÜLÉSI NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: Ausztria, július 12.–július 19.

Felkészülési mérkőzések

Június 20. (szombat): Kelen SC–Paksi FC 1–10 (Szendrei Á. 3, Szalai J. 2, Pesti 2, Debreceni, Galambos, Horváth K.)

Június 24. (szerda): Paksi FC–Szentlőrinc 3–3 (Tóth B. 2, Szekszárdi)

Június 27. (szombat), 11.00: Paksi FC–Komáromi FC (szlovákiai)

Július 2. (csütörtök), 14.00, Telki: Dundee FC (skót)–Paksi FC

Július 4. (szombat), 17.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Paksi FC

Július 8. (szerda), 17.00: Maccabi Haifa (izraeli)–Paksi FC

Július 11. (szombat), 11.00: Paksi FC–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

Ausztria

Július 14. (kedd), 17.30: Grazer AK (osztrák)–Paksi FC

Július 16. (csütörtök), 17.30: NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–Paksi FC

Július 18. (szombat): az ellenfél még nem ismert