Új korszak kezdődött a Puskás Akadémiánál, a ZTE-nél az irány maradt, a nevek változtak

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Brugger Dániel (magyar-román, FK Csíkszereda)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ásványi Domonkos (Csákvár), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (MTK Budapest, kölcsön után végleg), Quentin Maceiras (svájci-spanyol, Servette FC – Svájc), Markgráf Ákos (Újpest FC), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: –

Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (FK Csíkszereda – Románia), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Ramat Gam – Izrael)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

A PUSKÁS AKADÉMIA FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 22.

Edzőtábor: Ausztria, július 8–július 17.

Felkészülési mérkőzések:

Július 4. (szombat): Puskás Akadémia–Slovan Bratislava (szlovák) 1–0 (Szolnoki)

Ausztria

Július 11. (szombat): Puskás Akadémia–FC Blau-Weiss Linz (osztrák II.) 1–1 (Golla)

Július 16. (csütörtök): Puskás Akadémia–Basaksehir (török) 0–2

A ZTE-nél a nyári felkészülést már az új vezetőedző, Filipe Celikkaya (jobbról a második) irányította (Fotó: ztefc.hu)

ZALAEGERSZEG: MŰKÖDIK A MODELL

Az előző idényben, amely az első volt az Andrés Jornet és Damian Pedrosa nevével fémjelzett új tulajdonosi kör vezetése alatt, az 5. helyen végzett a ZTE és bejutott a Magyar Kupa döntőjébe. A hosszú távú működés szempontjából azonban talán még fontosabb, hogy az új vezetőség lerakta egy új klubmodell alapjait.

Ez arra épül, hogy elsősorban – de nem kizárólag, mert afrikai játékosok is érkeznek – portugál és spanyol nyelvterületről, Dél-Amerikából (kiemelten Brazíliából és Argentínából), Közép-Amerikából hoznak felnőttszinten még rutintalannak, Európában teljesen ismeretlennek számító fiatalokat, akiknek a gyors tovább értékesítés reményében bizonyítási lehetőséget adnak. Ehhez pedig olyan külföldi, az eddigiek alapján leginkább portugál edzőt keresnek, aki felnőttszinten talán nincs nagy vezetőedzői tapasztalata, de utánpótlásszinten van rutinja tehetséges játékosok fejlesztésében.

Ennek a modellnek lett az eredménye Zalaegerszegen a szakmai sikerek mellett, hogy a nyáron nigériai védő, Akpe Victoy játékjogát a svájci Baselnek, a brazil támadó, Joao Victorét az izraeli Hapoel Beer Sevának, Várkonyi Bencéét pedig az azeri Qarabagnak adta el a ZTE – a Transfermarkt piaci portál szerint a három játékosért összesen 5.7 millió eurót kapott a zalai klub (3+1.7+1). Továbbá ez a modell eredményezte azt is, hogy a portugál sikeredző, Nuno Campos, élve a szerződésében szereplő lelépési záradékkal, egy idény után a román Dinamo Bucuresti-hez szerződött. A helyére pedig érkezett egy másik portugál, a vezetőedzőként eddig főképp utánpótlásban dolgozó Filipe Celikkaya.

A modell részeként pedig ezen a nyáron ismét többségében olyan játékosok érkeztek olcsón vagy éppen ingyen, akik felnőttszinten, élvonalban még nem szereztek tapasztalatot. Idetartozik a 18 éves nigériai szélső, Tahir Maigana, a 19 éves szenegáli védő, Beckaye Haidara, valamint a szintén 19 éves brazil támadó, Athur Henrique, de három magyar U-válogatott játékos is érkezett, Babos Bence, Kiss Máté és Rácz István, akik közül csak Babos játszott korábban az NB I-ben. A modellhez egyébként az is hozzátartozik, hogy több játékos, mint idén nyáron a Fluminensétől Arthur Henrique, először csak kölcsönbe érkezik, opcióval, és ha beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor a ZTE él a végleges szerződtetés lehetőségével. Ezt láthattuk az idén az argentin Fabricio Amato, a brazil Maxsuell Alegria és a Costa Rica-i Joseth Peraza esetében is. Ugyanakkor a tavaly szintén kölcsönbe érkezett moldovai Stefan Bitca és a brazil Daniel Lima nem maradt Zalaegerszegen a kölcsönszerződése lejárta után, velük nem számol a klub.

A nyári felkészülési mérkőzések azt mutatják, hogy a szakmai stábban és a keretben történt változások után is képes eredményes játékra a csapat, hiszen, bár az első edzőmeccsét, az NB II-es Ajka ellen még elveszítette, utána négy mérkőzésen is veretlen maradt. Sőt, három külföldi élvonalbeli csapat, a horvát Slaven Belupo, az ukrán Epicentr és a török Konyaspor ellen győzni is tudott, míg a cseh FC Slováckóval 3–3-as döntetlenre végzett. Az azért intő jel lehet a szakmai stáb számára, hogy öt meccsen kilenc gólt kapott a csapat, az viszont jó előjel, hogy az új szerzemények közül Babos és a 17 éves Kiss Máté is szerzett már gólt. A nyári időszak legeredményesebb játékosa négy góllal a 20 éves, francia U-válogatott támadó, Queyrell Tchicamboud lett, aki télen érkezett a klubhoz, de tavasszal még csak 71 percet játszott az NB I-ben, az új idényben viszont akár a következő nagy felfedezetté is válhat, ha olyan gólerős formát mutat, mint a nyári meccseken.

A ZTE a hozzá hasonlóan több játékosát is külföldre értékesítő MTK vendégeként kezdi az új idényt jövő hétfőn, majd a Paksot fogadja, aztán pedig a Vasashoz látogat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)

Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Moisés Richards (panamai, San Miguelito – Panama)

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

A ZTE FC ZALAEGERSZEG NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 22.

Edzőtábor: Szlovénia (Catez), július 9–július 18.

Felkészülési mérkőzések:

Július 1. (szerda): ZTE –FC Ajka (NB II) 2–3 (Maxsuell, Kiss M.)

Július 4. (szombat): NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–ZTE 2–3 (Teixeira, Tchicamboud 2)

Szlovénia

Július 11. (szombat): ZTE–FC Slovácko (cseh) 3–3 (Tchicamboud 2, Skribek)

Július 17. (péntek): ZTE–Epicentr (ukrán) 1–0 (Babos)

Július 18. (szombat): ZTE–Konyaspor (török) 3–1 (Maxsuell, Csonka A., Marlon Santos)

Dzsudzsák Balázs a kör közepén, mögötte az új debreceni vezetőedző, Gert Remmel – a DVSC a héten a Pjunik elleni Konferencialiga-meccsre is készült, vasárnap pedig jön a Puskás akadémia elleni bajnoki nyitány (Fotó: facebook.com/dvscfoci)

DEBRECEN: ÚJ EDZŐ ÉRKEZETT, A GÓLOK MÉG VÁRATNAK MAGUKRA

A DVSC az előző idényben a 4. helyen végzett, aminek köszönhetően három év után ismét kijutott a nemzetközi porondra, és a Konferencia-liga selejtező 2. fordulójában az örmény Pjunikkal mérkőzhet. A Loki azonban, a Puskás Akadémiához és a ZTE-hez hasonlóan edzőt váltott a nyáron, miután a klub nem tudott megegyezni a spanyol Sergio Navarróval a hosszabbításról, aki végül az olasz AC Milan U23-as csapatához szerződött.

Debrecenbe pedig érkezett a lengyel Motor Lublin másodedzője, az 50 éves észt Gert Remmel, aki a felcsúti Babó Leventéhez és a zalaegerszegi Filipe Celikkayához hasonlóan jelentős vezetőedzői tapasztalat nélkül lett szakvezető az NB I-ben. Ugyanakkor a DVSC-t sem a kapkodás jellemezte a nyári átigazolási időszakban, Bogdán Ádám sportigazgató vezetésével tervszerű, a távozó játékosok pótlását célzó átigazolási politikát folytatott a klub, figyelmet fordítva a magyar, illetve a fiatal szabálynak történő megfelelésnek is.

A nyáron három kapus távozott, Demjén Patrik, Engedi Márk és Pálfi Donát, viszont három érkezett is: a bolgár Plamen Andreev, valamint Póser Dániel és a 18 éves Tuska Bálint. A védők maradtak, ellenben a korábban Diósgyőrben is futballozó balhátvéd, az izraeli-magyar Rotem Keller érkezésével nőttek a szakmai stáb variációs lehetőségei.

A középpályáról távozott Álex Bermejo, Víctor Camarasa, Djordje Gordics, Komáromi György, Fran Manzanara, Amos Youga, Szuhodovszki Soma, Szűcs Tamás alkotta sor helyére érkezett két U-válogatott fiatal, Leon Myrtaj és Macsó Máté, valamint két rutinosabb légiós, a 24 éves bosnyák Blaz Boskovic és a 31 éves Sergi Samper, aki 2014–2015-ben tagja volt a Barcelona BL-győztes keretélnek, egy találkozón lépett pályára a sorozatban, a ciprusi APOEL elleni, 1–0-ra megnyert csoportmeccset végigjátszotta. Jelenleg elsősorban tőle várhatják a szurkolók, hogy a középpályán betölti az előző idényben három gólt és négy gólpasszt elérő, a portugál élvonalba, a Familicaóhoz szerződött, négyszeres magyar válogatott Szűcs Tamás távozásával keletkezett űrt. Említettek mellett a középpályán várhatóan több saját nevelésű fiatal is lehetőséget kaphat az új idényben a távozók helyén.

A csatárok közül hárman váltottak klubot, de az előző idény hajrájában már egyikük sem nagyon játszott. Az elefántcsontparti Yacouba Silue belgrádi kölcsönben szerepelt, a télen igazolt nigériai Stephen Odey mindössze 14 percet kapott, míg a holland ADO Den Haagba igazolt Bárány Donát a tavaszi sérülése miatt március után már nem lépett pályára. Persze a válogatott csatár 25 meccsen elért 12 gólja (ez volt a termése az előző idényben) így is nagyon hiányozhat a „kasszából”, de a 22 éves francia-olasz Sohan Baldoni és a napokban bejelentett paksi Szendrei Ákos képes lehet pótolni a kieső mennyiséget. Baldoni az első két edzőmeccsén már szerzett is két gólt. Más kérdés, hogy a három mérkőzésen elért három debreceni gól nem sok, ráadásul egy-egy döntetlen és vereség mellett csak egy mérkőzést tudott megnyerni az ausztriai edzőtáborban is készülő DVSC.

A debreceniek csütörtökön 18 órától az örmény Pjunik elleni hazai Konferencia-liga selejtezővel kezdik az új idényt, majd még az örményországi visszavágó előtt a Puskás Akadémia lesz az ellenfél az NB I-ben hazai pályán, aztán a 2. fordulóban Újpestre látogat a Loki, a 3. körben pedig a Nyíregyházát fogadja keleti rangadón.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andreev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Sohan Baldoni (francia, US Concarneau – Franciaország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba 1912 Előre), Sergi Samper (spanyol, Motor Lublin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Szendrei Ákos (Paksi FC), Tuska Bálint (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Hermann Dávid, Perpék Szabolcs, Szakál Dénes, Vincze Tamás

Kiszemeltek: –

Távozók: Bárány Donát (ADO Deen Haag – Hollandia), Álex Bermejo (spanyol, UE Sant Andreu – Spanyolország), Victor Camarasa (spanyol, szabadon igazolható), Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Fran Manzanara (spanyol, AD Alcorcón – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Stephen Odey (nigériai, szabadon igazolható), Pálfi Donát (szabadon igazolható), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

A DEBRECENI VSC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Felkészülés kezdete: június 17.

Edzőtábor: Ausztria, június 28.–július 10.

Július 4. (szombat): DVSC–Austria Wien (osztrák) 1–1 (Baldoni)

Július 9. (csütörtök): DVSC–FK Zseleznicsar Pancsevo (szerb) 1–3 (Baldoni)

Július 10. (péntek): DVSC–Slaven Belupo 1–0 (horvát)



KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Július 23., 18.00: Debreceni VSC–Pjunik (örmény) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Felvezető sorozatunk eddigi részei: