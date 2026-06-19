Felkészülés: jól játszott, de két figyelmetlenség miatt csak döntetlennel kezdett az ETO

Két nappal Efraín Juárez kinevezése, és egy nappal az ausztriai edzőtábor kezdete után máris lejátszotta első edzőmérkőzését az ETO. A zöld-fehérek mindkét félidőben felforgatott csapattal, de az NB I-ben megszokott módon a labdát birtokolva, a játékot uralva futballoztak, és számos helyzetet kialakítottak. Az első félidőben az osztrák Bundesliga alsóházában végző Grazer AK szerzett vezetést, ám a szünet előtt a nyáron nevelőegyesületéhez visszatérő Umathum Ádám góljával egyenlített az ETO, a lehetőségei alapján teljesen megérdemelten.

A sorcsere után sem változott a játék képe, és a próbajátékon szereplő, a mezőnyben is hasznos munkát végző alacsony termetű védekező középpályás, Mass Madoulin bombagóljával a vezetést is megszerezte a magyar bajnok. Hogy aztán percekkel később egy újabb védelmi megingás következzen, és tizenegyesből az osztrákok egyenlítsenek. Kis túlzással kétszer ment el a győri kapuig a Graz, és két gólt szerzett. Az elmúlt két évben a labdás játék kapcsán lefektetett alapra mindenesetre bizalommal építheti saját elképzeléseit Efraín Juárez.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, Bad Radkersburg

ETO FC–Grazer AK 2–2 (1–1)

Gólszerzők: Umathum 45+1., Madoulin 65., ill. Michorl 17., Grosse 68.

Az ETO FC összeállítása

1. félidő: Petrás – Vladoiu, Urblík N., Umathum, Stefulj – Décsy, Gavrics –Huszár, Bánáti, Bumba – Garamszegi-Géczy

2. félidő: Megyeri – Bíró B., Szarka, Krpics, Csorba – Madoulin, Szép – Tollár, Zivkovic, Schön – Njie

