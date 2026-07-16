A korán emberelőnybe kerülő Ferencváros három góllal győzte le hazai pályán a Vojvodinát

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–VOJVODINA (szerb) 3–0 (2–0)
Budapest, Groupama Aréna, 13 901 néző. Vezette: Vitalijs Spasjonnikovs (Raimonds Tatriks, Diana Vanaga) – lettek
FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth (Nagy O., 82.), M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Gruber, 61.), N. Keita, Corbu – Zachariassen (Lisztes, 74.), Joseph (Szevikjan, 74.), Yusuf (Acolatse, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs
VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Randjelovics (Sz. Mitrovics, 76.), Djakovac (Peranovics, 84.), Petrovics – Szukacsev (Kolarevics, 76.), Vukanovics (Kokanovics, 60.), Zukics (Vidoszavljevics, 60.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga
Gólszerző: Joseph (27.), Zachariassen (34.), Gruber (71.)
Kiállítva: Szűcs K. (9.)
Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Nagyot fordult a világ. Egy évvel ezelőtt a Ferencváros az első Bajnokok Ligája-selejtezőjére készült, és hat nappal később 2–1-re meg is nyerte a Noa elleni idegenbeli meccset. Akkor még Robbie Keane ült a zöld-fehér együttes kispadján, míg a kezdő tizenegyben helyet kapó labdarúgók közül azóta Cebrail Makreckis, Stefan Gartenmann, Ibrahim Cissé, Tóth Alex és Varga Barnabás is eligazolt. A főtáblára jutás nem sikerült, ugyanakkor az Európa-liga alapszakaszában remekelt a csapat (az utolsó, nyolcadik mérkőzésén kapott ki először), és egészen a nyolcaddöntőig jutott, ahol a portugál Braga ejtette ki.
A Fradi 2019 után először nem a legrangosabb sorozatban, a BL-ben indította az idényt, a szakmai munka irányítása pedig immár Borbély Balázs feladata, s mivel az Európa-ligában a gárda a múlt héten 2–1-re nyert a Vojvodina vendégeként, kedvező helyzetbe hozta magát a csütörtöki visszavágóra. Lehet azzal jönni, hogy Újvidéken a játék nem volt az igazi, ám a szezon első tétmeccsén ritkán szokott az lenni, arról nem is beszélve, hogy mégiscsak az előző évadbeli szerb bajnokság második helyezettje volt az ellenfél.
Borbély Balázs egy helyen módosított az előző heti összeállításhoz képest, Lisztes Krisztián helyett a világbajnokságot a haiti válogatott színeiben megjáró Lenny Joseph kezdett, s a magyar tréner kollégája, Miroszlav Tanjga sem forgatta fel a csapatát, két helyen változtatott.
Még két perce sem tartott a találkozó, amikor Cadu szabadrúgásból ívelt középre jobbról, és Mariano Gómez fejese után a labda kevéssel kerülte el a jobb sarkot. Egy perccel később Njegos Petrovics lőtt 18 méterről kapura, Dibusz Dénesnek nagyot kellett vetődnie, hogy ne a bal alsó sarokban kössön ki a labda. Alig nyolc perc telt el, amikor Joseph lépett volna ki a jobbösszekötő helyén, érkezett a magyar válogatott Szűcs Kornél, és ütemet tévesztve, gólhelyzetben letarolta a támadót. A megmozdulása piros lapot ért, így óriási esélyt kapott a párharc első felvonásán egyébként is előnyt szerző Ferencváros.
Számítani lehetett rá, hogy az emberhátrányban lévő Vojvodina zártabb felállásra áll át, amiként arra is, hogy a felállt védelmet kizárólag keresztpasszokkal biztosan nem lehet megbontani. Cadu löbbölése után Gavriel Kanikovszki lövésénél már védenie kellett Dragan Roszicsnak, majd az izraeli középpályás beadása után Joseph lőtt kevéssel a bal sarok mellé. Nem sokkal a játékrész közepe után megérkezett a várva várt hazai találat, Kristoffer Zachariassen beadása után Joseph megelőzte az emberét, és négy méterről a kapu bal sarkába lőtt. Az egyébként bal oldali védőt játszó Cadu a 34. percben kihagyhatatlan helyzetbe hozta Zachariassent, és sejteni lehetett, innen már nem lesz visszaút a vendégeknek. Joseph nem sokkal később a lécet találta telibe, érett a harmadik hazai gól, a Fradi nagy fölényben futballozva uralta a mérkőzést.
Tulajdonképpen az volt a második félidő kérdése, az FTC mennyi energiát fektet újabb gólok megszerzésébe, esetleg megelégszik azzal, hogy magabiztosan vezet. Az 54. percben Cadu beadása után Joseph kis túlzással a gólvonalról rúgta a kapu előtt keresztbe el a labdát, majd az ellentámadásnál a brazil védőnek kellett remek becsúszással mentenie, hogy ne olvadjon az előny. Érdekes módon mintha erőre kapott volna a Vojvodina, Dibusz Dénesnek jó ütemű kifutással, majd vetődve kellett elhárítania a veszélyt. Egy óra játékot követően érkezett Gruber Zsombor és Elton Acolatse, majd Dibusz Dénes okkal dühöngött látványosan, amikor labdavesztés után újra a vendégek előtt adódott lehetőség. Cadu jó ütemű labdaszerzése volt szükséges ahhoz, hogy Gruber Zsombor helyzetet teremtsen magának, nem is hibázta el a ziccert, majd a hazai B-közép „Nyugodj békében, Öcsi bácsi!” feliratú molinót feszített ki a 82 éves korában elhunyt legendás ökölvívóedzőre, Szántó Imrére emlékezve.
Apró kihagyásai dacára sem volt kérdés, hogy a Fradi emberelőnyben magabiztosan győzi le szerb riválisát – megvan a továbbjutás, a selejtező második körében pedig a holland Twente következik, ez azért lényegesen nehezebb párharcnak ígérkezik.