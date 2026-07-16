A korán emberelőnybe kerülő Ferencváros három góllal győzte le hazai pályán a Vojvodinát

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–VOJVODINA (szerb) 3–0 (2–0)

Budapest, Groupama Aréna, 13 901 néző. Vezette: Vitalijs Spasjonnikovs (Raimonds Tatriks, Diana Vanaga) – lettek

FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth (Nagy O., 82.), M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Gruber, 61.), N. Keita, Corbu – Zachariassen (Lisztes, 74.), Joseph (Szevikjan, 74.), Yusuf (Acolatse, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs

VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Randjelovics (Sz. Mitrovics, 76.), Djakovac (Peranovics, 84.), Petrovics – Szukacsev (Kolarevics, 76.), Vukanovics (Kokanovics, 60.), Zukics (Vidoszavljevics, 60.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga

Gólszerző: Joseph (27.), Zachariassen (34.), Gruber (71.)

Kiállítva: Szűcs K. (9.)

Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Nagyot fordult a világ. Egy évvel ezelőtt a Ferencváros az első Bajnokok Ligája-selejtezőjére készült, és hat nappal később 2–1-re meg is nyerte a Noa elleni idegenbeli meccset. Akkor még Robbie Keane ült a zöld-fehér együttes kispadján, míg a kezdő tizenegyben helyet kapó labdarúgók közül azóta Cebrail Makreckis, Stefan Gartenmann, Ibrahim Cissé, Tóth Alex és Varga Barnabás is eligazolt. A főtáblára jutás nem sikerült, ugyanakkor az Európa-liga alapszakaszában remekelt a csapat (az utolsó, nyolcadik mérkőzésén kapott ki először), és egészen a nyolcaddöntőig jutott, ahol a portugál Braga ejtette ki.

A Fradi 2019 után először nem a legrangosabb sorozatban, a BL-ben indította az idényt, a szakmai munka irányítása pedig immár Borbély Balázs feladata, s mivel az Európa-ligában a gárda a múlt héten 2–1-re nyert a Vojvodina vendégeként, kedvező helyzetbe hozta magát a csütörtöki visszavágóra. Lehet azzal jönni, hogy Újvidéken a játék nem volt az igazi, ám a szezon első tétmeccsén ritkán szokott az lenni, arról nem is beszélve, hogy mégiscsak az előző évadbeli szerb bajnokság második helyezettje volt az ellenfél.

Borbély Balázs első hazai tétmeccsét vívta a Fradival (Fotó: Szabó Miklós)

Borbély Balázs egy helyen módosított az előző heti összeállításhoz képest, Lisztes Krisztián helyett a világbajnokságot a haiti válogatott színeiben megjáró Lenny Joseph kezdett, s a magyar tréner kollégája, Miroszlav Tanjga sem forgatta fel a csapatát, két helyen változtatott.

Még két perce sem tartott a találkozó, amikor Cadu szabadrúgásból ívelt középre jobbról, és Mariano Gómez fejese után a labda kevéssel kerülte el a jobb sarkot. Egy perccel később Njegos Petrovics lőtt 18 méterről kapura, Dibusz Dénesnek nagyot kellett vetődnie, hogy ne a bal alsó sarokban kössön ki a labda. Alig nyolc perc telt el, amikor Joseph lépett volna ki a jobbösszekötő helyén, érkezett a magyar válogatott Szűcs Kornél, és ütemet tévesztve, gólhelyzetben letarolta a támadót. A megmozdulása piros lapot ért, így óriási esélyt kapott a párharc első felvonásán egyébként is előnyt szerző Ferencváros.

Számítani lehetett rá, hogy az emberhátrányban lévő Vojvodina zártabb felállásra áll át, amiként arra is, hogy a felállt védelmet kizárólag keresztpasszokkal biztosan nem lehet megbontani. Cadu löbbölése után Gavriel Kanikovszki lövésénél már védenie kellett Dragan Roszicsnak, majd az izraeli középpályás beadása után Joseph lőtt kevéssel a bal sarok mellé. Nem sokkal a játékrész közepe után megérkezett a várva várt hazai találat, Kristoffer Zachariassen beadása után Joseph megelőzte az emberét, és négy méterről a kapu bal sarkába lőtt. Az egyébként bal oldali védőt játszó Cadu a 34. percben kihagyhatatlan helyzetbe hozta Zachariassent, és sejteni lehetett, innen már nem lesz visszaút a vendégeknek. Joseph nem sokkal később a lécet találta telibe, érett a harmadik hazai gól, a Fradi nagy fölényben futballozva uralta a mérkőzést.

Joseph szerzett vezetést a Fradinak (Fotó: Szabó Miklós)

Tulajdonképpen az volt a második félidő kérdése, az FTC mennyi energiát fektet újabb gólok megszerzésébe, esetleg megelégszik azzal, hogy magabiztosan vezet. Az 54. percben Cadu beadása után Joseph kis túlzással a gólvonalról rúgta a kapu előtt keresztbe el a labdát, majd az ellentámadásnál a brazil védőnek kellett remek becsúszással mentenie, hogy ne olvadjon az előny. Érdekes módon mintha erőre kapott volna a Vojvodina, Dibusz Dénesnek jó ütemű kifutással, majd vetődve kellett elhárítania a veszélyt. Egy óra játékot követően érkezett Gruber Zsombor és Elton Acolatse, majd Dibusz Dénes okkal dühöngött látványosan, amikor labdavesztés után újra a vendégek előtt adódott lehetőség. Cadu jó ütemű labdaszerzése volt szükséges ahhoz, hogy Gruber Zsombor helyzetet teremtsen magának, nem is hibázta el a ziccert, majd a hazai B-közép „Nyugodj békében, Öcsi bácsi!” feliratú molinót feszített ki a 82 éves korában elhunyt legendás ökölvívóedzőre, Szántó Imrére emlékezve.

Apró kihagyásai dacára sem volt kérdés, hogy a Fradi emberelőnyben magabiztosan győzi le szerb riválisát – megvan a továbbjutás, a selejtező második körében pedig a holland Twente következik, ez azért lényegesen nehezebb párharcnak ígérkezik.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!