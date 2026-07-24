Jövő héten megműtik Rodrit – hivatalos

A hírt Enzo Maresca, az angol klub új vezetőedzője közölte pénteken, de azt nem árulta el, hogy mennyi időre lesz szüksége a középpályásnak a hátműtét utáni felépülésre. A tréner erről annyit közölt csupán: Rodrinak amúgy is pihennie kell a vb után, a műtétet követően pedig felépülnie is.

A 30 éves Rodri 2019 óta játszik a Manchester Citynél, ahol kulcsszerepe volt az elmúlt évek klubsikereiben. Ennek, valamint a két évvel ezelőtti kontinensbajnoki címnek az elismeréseként 2024-ben kiérdemelte az Aranylabdát. Abban az esztendőben ősszel térdszalagszakadást szenvedett és hónapokra kidőlt, de az előző klubszezonban is ötször hiányzott különböző sérülések miatt hosszabb-rövidebb ideig. Ebben a két idényben összesen 41 tétmérkőzésen léphetett pályára a klubjában, ennek ellenére a válogatottban stabil helye volt az idei vb-n, és a tornán végig olyan teljesítményt nyújtott az aranyérmes együttesben, hogy őt választották meg a világbajnokság legjobb mezőnyjátékosának. Rodri a spanyolok mind a nyolc meccsén kezdőként lépett pályára az észak-amerikai viadalon, hatszor végig a pályán volt, az első csoportmérkőzésen a 87. percben cserélték le, a hosszabbítás után megnyert döntőben pedig a 99. percben.