Felkészülés: egy ötöst hintett a Rosenborgnak az MU
A Manchester United labdarúgócsapata 5–0-ra nyert a Rosenborg vendégeként idei második felkészülési meccsén.
Az első játékrészben Shea Lacey góljával került előnybe Michael Carrick együttese, majd a fordulás után Joshua Zirkzee, Jacob Devaney, Harry Amass és Ethan Williams is betalált, kialakítva az 5–0-s végeredményt.
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Rosenborg (norvég)–Manchester United (angol) 0–5 (Lacey 31., Zirkzee 56., Devaney 63., Amass 72., E. Williams 84.)
Legfrissebb hírek
Hol vannak a Manchester United játékosai?
Foci vb 2026
2026.07.18. 22:48
Felkészülés: nyolcgólos meccsen nyert a Paks
Labdarúgó NB I
2026.07.16. 19:49