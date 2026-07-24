Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: egy ötöst hintett a Rosenborgnak az MU

M. B.M. B.
2026.07.24. 20:32
Fotó: Getty Images
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Manchester United felkészülési mérkőzés Rosenborg
A Manchester United labdarúgócsapata 5–0-ra nyert a Rosenborg vendégeként idei második felkészülési meccsén.

Az első játékrészben Shea Lacey góljával került előnybe Michael Carrick együttese, majd a fordulás után Joshua Zirkzee, Jacob Devaney, Harry Amass és Ethan Williams is betalált, kialakítva az 5–0-s végeredményt.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Rosenborg (norvég)–Manchester United (angol) 0–5 (Lacey 31., Zirkzee 56., Devaney 63., Amass 72., E. Williams 84.)

 

 

Manchester United felkészülési mérkőzés Rosenborg
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