BL-selejtező, visszavágó: ETO FC–Víkingur

A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában a magyar bajnok ETO FC egygólos hátrányból várja az izlandi Víkingur Reykjavík elleni visszavágót. A mérkőzés alakulását figyelemmel követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
ETO FC–VÍKINGUR REYKJAVÍK (izlandi) 2–1 – élőben az NSO-n!
Győr, ETO Stadion. Vezeti: Erceg (horvát)
ETO FC: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpics, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Schön, Gavrics, Bumba – Njie. Vezetőedző: Efraín Juárez
VÍKINGUR: Kristinsson – Gunnarsson, Ekroth, S. Thorkelsson, Gudjonsson – Ibrahimagic, Hansen, Hafsteinsson – Borgdórsson, G. Sigurdsson, Ingimundarsson. Vezetőedző: Sölvi Ottesen
Gólszerző: Vitális (38. – 11-esből), S. Thorkelsson (45+1. – öngól), ill. Hafsteinsson (34.)
Az első mérkőzés eredménye: 0–1
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