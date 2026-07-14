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BL-selejtező: ETO FC–Víkingur 2–1

BL-selejtező, visszavágó: ETO FC–Víkingur

2026.07.14. 18:45
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Fotó: Török Attila
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ETO FC Víkingur Reykjavík Víkingur BL-selejező Bajnokok Ligája-selejtező
A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában a magyar bajnok ETO FC egygólos hátrányból várja az izlandi Víkingur Reykjavík elleni visszavágót. A mérkőzés alakulását figyelemmel követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
ETO FCVÍKINGUR REYKJAVÍK (izlandi) 2–1 – élőben az NSO-n!
Győr, ETO Stadion. Vezeti: Erceg (horvát)
ETO FC: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpics, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Schön, Gavrics, Bumba – Njie. Vezetőedző: Efraín Juárez
VÍKINGUR: Kristinsson – Gunnarsson, Ekroth, S. Thorkelsson, Gudjonsson – Ibrahimagic, Hansen, Hafsteinsson – Borgdórsson, G. Sigurdsson, Ingimundarsson. Vezetőedző: Sölvi Ottesen
Gólszerző: Vitális (38. – 11-esből), S. Thorkelsson (45+1. – öngól), ill. Hafsteinsson (34.)

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Az első mérkőzés eredménye: 0–1

 

ETO FC Víkingur Reykjavík Víkingur BL-selejező Bajnokok Ligája-selejtező
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