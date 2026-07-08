Felkészülés: az új szerzemények szerezték a Vasas góljait a Kisvárda ellen

Kétszer 60 perces mérkőzést vívott egymással a Vasas és a Kisvárda, és az összecsapást az NB I-es újonc angyalföldiek nyerték meg.

Az első fél óra letelte után gyorsan kétgólos előnybe került a Vasas: Tóth Milán beadásból Koszta Márk fejelt közelről a kapuba, majd a 35. percben ismét Tóth adott gólpasszt, ezúttal Kovácsrétinek, aki közelről a léc alá lőtt. A 80. percben egy harmadik új szerzemény, Pálinkás Gergő is betalált, aki egy rövid hazaadásra csapott le, és lőtt a kapuba, három perccel később pedig Matanovics szépített, 14 méterről a jobb felsőbe lőve, kialakítva a 3–1-es végeredményt.

A Paks a Maccabi Haifával játszott hatgólos döntetlent Telkiben. Az izraeliek Cedric 16 méteres lövésével jutottak előnyhöz, de a Paks előbb Pető Milán szép lövésével egyenlített, majd Hahn János lépett ki egyedül, és a kapust kicselezve a hálóba lőtt. A második félidőben Mordechai és Kangni révén fordított a Maccabi, a 90. percben a tolnaiak Haraszti Zsolt szabadrúgásával döntetlenre mentették a mérkőzést.