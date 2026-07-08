Felkészülés: az új szerzemények szerezték a Vasas góljait a Kisvárda ellen
Kétszer 60 perces mérkőzést vívott egymással a Vasas és a Kisvárda, és az összecsapást az NB I-es újonc angyalföldiek nyerték meg.
Az első fél óra letelte után gyorsan kétgólos előnybe került a Vasas: Tóth Milán beadásból Koszta Márk fejelt közelről a kapuba, majd a 35. percben ismét Tóth adott gólpasszt, ezúttal Kovácsrétinek, aki közelről a léc alá lőtt. A 80. percben egy harmadik új szerzemény, Pálinkás Gergő is betalált, aki egy rövid hazaadásra csapott le, és lőtt a kapuba, három perccel később pedig Matanovics szépített, 14 méterről a jobb felsőbe lőve, kialakítva a 3–1-es végeredményt.
A Paks a Maccabi Haifával játszott hatgólos döntetlent Telkiben. Az izraeliek Cedric 16 méteres lövésével jutottak előnyhöz, de a Paks előbb Pető Milán szép lövésével egyenlített, majd Hahn János lépett ki egyedül, és a kapust kicselezve a hálóba lőtt. A második félidőben Mordechai és Kangni révén fordított a Maccabi, a 90. percben a tolnaiak Haraszti Zsolt szabadrúgásával döntetlenre mentették a mérkőzést.
A Vasas–Kisvárdához hasonlóan a Celje–MTK is kétszer 60 perces mérkőzés volt. Átrok Zalán a 26. percben a budapestieknek szerzett vezetést, ezt Sesler a 61. percben büntetőből egyenlítette ki, négy perccel később viszont az MTK újra vezetést szerzett Hinora Kristóf 17 méteres lövésével.
A 78. percben Kucys egy labdavesztés után egyenlített, majd a 85. percben Kotnik lövésével már a Celje vezetett. A 102. percben Pranjic góljával már kétgólos volt a szlovén előny, míg hét perccel később Varju parádésan, 55 méterről lőtt a kapuba az MTK honlapjának beszámolója szerint. 4–3
A teljes mérkőzés, a videó Varju góljával indul
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
PAKSI FC–MACCABI HAIFA (izraeli) 3–3 (2–1)
Telki
Paks: Kovácsik – Silye, Kuzma, Vas (Szekszárdi, a szünetben), Vécsei, Zeke – Windecker, Papp K. – Pető, Hahn – Szalai J. A 60. perctől: Gyetván – Győrfi, Debreceni, Szekszárdi, Lapu, Szendrei Á. – Horváth K., Balogh B. – Haraszti, Böde – Tóth B.
G: Pető, Hahn, Haraszti, ill. Cedric, Mordechai, Kangni
VASAS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 3–1 (2–0)
Fáy utcai Sportcentrum
Vasas, 1. félidő: Engedi – Doktorics, Csóka D., Iyinbor, Hej – Hidi M. S., Urblík, Rab B. – Kovácsréti (Radó, 46.), Koszta M., Tóth M. 2. félidő: Uram – Pávkovics, Otigba, Baráth B., Girsik – Horváth R., Sztojka, Cseke – Radó, Pálinkás, Pethő
Kisvárda, 1. félidő: Popovics – Nagy K., Radmanovac, Szőr, Abdullahi – Melnik, Soltész I. – Szikszai H., C. Herc, Mesanovic – Novothny. 2. félidő: Papp Zs. – Osztrovka, Lippai, Oláh B., Körmendi – Mbock, Babják – Matanovics, Bíró B., Ésik Á. – Jordanov
G: Koszta M., Kovácsréti, Pálinkás, ill. Matanovics
CELJE (szlovén)–MTK BUDAPEST 4–3 (1–1)
Kranjska Gora
MTK, 1. félidő: Demjén – Armalas, Beriasvili, Belényesi, Kovács P. – Kata, Zeljkovic (Jádi), Horváth A. – Átrok, Nyers, Kerezsi. 2. félidő: Fadgyas – Varju, Radic, Horváth D., Mikolay – Hinora, Plsek, Jádi – Csucsánszky, Klausz, László
Az MTK gólszerzői: Átrok, Hinora, Varju