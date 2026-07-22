Válogatott erősítés Nyíregyházán és Újpesten, fiatalítás Kisvárdán

NYÍREGYHÁZA: BÓDOG MARADT, KAMERUNI VÁLOGATOTT TÁMADÓ PÓTOLHATJA TIJANIT

Miután a 11., kieső helyen telelő Nyíregyháza remek tavaszt produkálva a 9. helyen zárta a bajnokságot, a vezetőség hosszabbított Bódog Tamás vezetőedzővel.

Fekete Tivadar sportigazgató a hétfői közönségtalálkozón azt mondta, a legnagyobb értéknek azt tartja, hogy a tavasszal jól szereplő csapat nagy részét sikerült egyben tartani. A két kivételt a télen érkező kölcsönjátékosok jelentik, a korábban Debrecenben is futballozó hátvéd, Meldin Dreskovics, valamint a tavasszal nyolc gólt termelő és négy gólpasszt adó csatár, Muhamed Tijani távozott, ráadásul utóbbi a rivális Újpest FC-nél kötött ki. Az utóbbi időben többnyire csereként lehetőséget kapó Kovácsréti Márkot (tavasszal hét NB I-es meccsen játszott, mindegyiken csereként) a Vasas FC szerződtette, míg az idény során sérüléssel bajlódó korábbi csapatkapitány, Nagy Dominik szerződését nem hosszabbították meg. Az előző idényben első számú kapusnak számító Kovács Dániel szerződése lejártával Ciprusra igazolt, viszont a 2024–2025-ös idényben remeklő Tóth Balázs felépült sérüléséből, és a felkészülési időszakban már újra védett, az előző idényben a Puskás Akadémiától kölcsönkapott kapust, Dala Martint pedig végleg megszerezte a Szpari. Szabadon igazolhatóként az említetteken kívül ugyancsak elhagyta a piros-kékeket a még Bódog Tamás kinevezése előtt szerződtetett, de nála már kevesebb játéklehetőséget kapó Szlobodan Babics, Eneo Bitri és Pavlosz Korrea is, és visszatért a Puskás Akadémiához a nyíregyházi színekben legutóbb decemberben szereplő, sokáig sérüléssel bajlódó hátvéd, Farkas Bendegúz is.

A fiatalszabálynak való megfelelés érdekén is érkezett a Vasastól a 18 éves szűrő, Hős Zsombor – aki a legutóbbi edzőmeccsen már az első gólját is megszerezte –, valamint Újpestről kölcsönbe a 20 esztendős középső védő, Kaczvinszki Dominik. Szintén a védelem közepén vethető be az Ausztriából igazolt, 21 éves horvát Rocco Zikovic és a paksi kölcsönből visszatérő Alaxai Áron is, valamint Skóciából Keresztes Krisztián is, bár ő csak a felkészülési időszak elején játszott, ha érkezik érte megfelelő ajánlat, akkor távozhat. Kérdéses még a nigériai Bright Edomwonyi jövője is, vele kapcsolatban Bódog Tamás vezetőedző beszélt arról a közönségtalálkozón, hogy fizikailag nem bírja az általa vezetett edzéseket, ezért javasolta neki, hogy keressen magának másik csapatot. Ha érkezik érte megfelelő ajánlat, akkor ő is távozhat, csakúgy, mint az északmacedón válogatott csatár, Dorian Babunszki és a szerb-horvát középpályás, Bojan Szankovics, utóbbit sérülés is hátráltatta az elmúlt időszakban.

Tijani pótlására szemelték ki a nyíregyháziak a 24 éves, kétszeres kameruni válogatott támadót (tavaly játszott két meccsen a válogatottban, egy gólt is szerzett), Jean Florent Batoumot, akit a lengyel Cracoviától vettek kölcsön. Ő az előző idényben az izraeli élvonalban is futballozott, és az Asdod színeiben húsz mérkőzésen öt gólt szerzett és két gólpasszt adott. Szintén a támadósort erősítheti a Csehországból visszatérő Zan Medved, aki két góljával a nyári felkészülés során a nyíregyháziak legeredményesebb játékosa lett.

A szabolcsi csapat öt edzőmérkőzést játszott, ezek közül az ausztriai edzőtáborban az első kettőt szerzett gól nélkül veszítette el, majd három góllal megverte a kolozsvári Universitateát. A hazatérés után nyert a Mezőkövesd ellen, aztán zárásként ikszelt az ukrán Bukovina Csernyivcivel, így 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel zárta a felkészülést.

A Szpari a pénteki bajnoki nyitányon az Újpestet fogadja, ezt követően két idegenbeli fellépése következik: előbb a bajnok ETO, majd a Debreceni VSC otthonában.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Hős Zsombor (Vasas FC), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria)

Kölcsönbe érkező: Jean Florent Batoum (kameruni, Cracovia – Lengyelország), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC)

Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: Hajós Lőrinc (Vasas FC)

Távozók: Szlobodan Babics (szerb, Szutjeszka Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Beke Péter (Kecskeméti TE, kölcsön után végleg), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bright Edomwonyi (nigériai), Keresztes Kriszitán, Bojan Szankovics (szerb-horvát)

A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 19.

Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 3.

Felkészülési mérkőzések:

Ausztria

Június 27. (szombat): Wolfsberger AC (osztrák)–Nyíregyháza 2–0

Június 30. (kedd): Nyíregyháza–FC Zbrojovka Brno (cseh) 0–3

Július 3. (péntek): Nyíregyháza–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román) 3–0 (Medved, Babunszki, Tarcsi)

Július 11. (szombat): Mezőkövesd (NB II)–Nyíregyháza Spartacus 0–2 (Medved, Hős)

Július 18. (szombat): Nyíregyháza Spartacus–Bukovina Csernyivci (ukrán) 2–2 (Katona B., Kvasina)

A Kisvárda régi-új vezetőedzője, Supka Attila (Fotó: Kisvárda FC)



KISVÁRDA: EGY ÚJ SZERZEMÉNY, LEHETŐSÉGET KAPNAK A FIATALOK – ÉS SUPKA ATTILA

Az NB I-be egy éve visszajutó Kisvárda irányítását a 9. fordulóban vette vissza Révész Attila szakmai igazgató, aki a 8. helyre hozta be a csapatot. A mostani idényt viszont már egy régi-új vezetőedzővel, az előző két évben a klub akadémiáját irányító, 63 éves Supka Attilával kezdi meg a szabolcsi együttes. Ő az egyetlen szakvezető, aki Kisvárdán egy teljes idényt le tudott húzni az NB I-ben: a 2019–2020-as évadban nyolcadik lett a csapattal. Supka tehát tökéletesen ismeri a klubot, így elvárhatják tőle, hogy minél több játékost építsen be a keretbe az egyesület saját utánpótlásbázisából.

Talán éppen ezért a játékoskeretben nem történt sok változás. Azt már a tavaszi szezon vége előtt bejelentette Révész Attila, hogy megválnak a kulcsembernek számító Branimir Cipetictől és Aleksandar Jovicictől, de távozott Molnár Gábor és Medgyes Sinan is, majd a kölcsönvett Pintér Filip és Szabó Szilárd is. Továbbá az arab emírségekbeli Al-Vaszlnak eladták az NB I egyik legjobb védekező középpályását, a 19 éves nigériai Ridwan Popoolát.

Az érkezési oldalon Christián Hercet, a DAC négyszeres szlovák válogatott középpályását lehet megemlíteni, akit szabadon igazolhatóként sikerült megszerezniük a piros-fehéreknek – ő a Kisvárda egyetlen új szerzeménye a nyáron. Viszont a nyári edzőmeccseken több olyan fiatal játékos is lehetőséget kapott, akik az előző idényben kölcsönben szerepeltek, de visszatértek Kisvárdára. Így a középpályás, ám jobbhátvédként is szereplő, 19 éves Osztrovka Maxim és a 20 éves középcsatár, Ésik Ákos is, utóbbi a nyári edzőmeccseken két gólt is szerzett. Továbbá profi szerződést kötött a klub az eddig az utánpótlásban és az NB III-as csapatban szereplő 16 éves ukrán támadóval, Dmitro Terzjohlóval.

Összességében így jelenleg holtversenyben a Kisvárdának van a legszűkebb, valamint a második legalacsonyabb értékű kerete a magyar élvonalban.

Supka Attila csapata itthon készült, a hét mérkőzéséből hármat megnyert, négyet elveszített, az együttes legeredményesebb játékosa négy góljával Novothny Soma lett.

A Kisvárda hazai pályán a Kispest-Honvéd ellen kezdi az őszi szezont, ezután a Puskás Akadémiához utazik, majd az Újpestet látja vendégül.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – Szlovákia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők:

Kölcsönből visszatérők: Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC), Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Pintér Filip (Vasas FC, onnan FC Ajka, kölcsönbe), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)

Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, szabadon igazolható), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Nagykanizsa), Hrabina Alex (szabadon igazolható), Aleksandar Jovicic (bosnyák, szabadon igazolható), Medgyes Sinan (Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Ridwan Popoola (nigériai, Al-Vaszl SC – Egyesült Arab Emírségek), Stefan Raúl (spanyol-magyar, FC Nagykanizsa)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

A KISVÁRDA MASTER GOOD NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: –

Felkészülési mérkőzések:

Június 27. (szombat): Kispest-Honvéd–Kisvárda 2–1 (Novothny)

Július 4. (szombat): Kisvárda–Tatran Presov (Eperjes, szlovák) 5–0 (Jordanov 2, Novothny 11-esből, C. Herc, Ésik Á)

Július 8. (szerda): Vasas–Kisvárda 3–1 (Matanovics)

Július 11. (szombat): Kisvárda–Kazincbarcika (NB II) 1–0 (Soltész D.)

Július 15. (szerda): Kisvárda–Bukovina Csernyivci (ukrán) 0–1

Július 18. (szombat): Kisvárda–MFK Zemplín Michalovce 1–0 (Jordanov)

Július 18. (szombat): Kisvárda–MFK Zemplín Michalovce 4–6 (Novothny 2, Ésik Á., Nagy K.)

Heitort Izraelből vette kölcsön az Újpest (Fotó: Újpest FC)



ÚJPEST: MÁSHOL MÁR BIZONYÍTOTTAK A NYÁRI ÉRKEZŐK

Az Újpest FC-nél a télen kinevezett sportigazgató, Dárdai Pál az érkezésekor azt mondta, az első cél, hogy ne essen ki a csapat – ebben nem is volt hiba, hiszen tavasszal a 7. helyen zárt a bajnokságban. A most következő idényben a 6. és a 3. hely közé várja a csapatot a szakember, kimondottan a dobogó célul kitűzését a 2027–2028-as idényre tartja reálisnak. Ha abból indulunk ki, hogy az előttünk álló évadban a 6. hely elérése a minimális elvárás Újpesten, a keretben történt nyári változásokkal elégedettek lehetnek a klubnál.

Olyan játékosok távoztak, akik az előző idényben, főleg tavasszal már nem tudták segíteni a célok elérését. Idetartozik a tavaszi szezonban egy meccsen sem védő Riccardo Piscitelli, a szintén kevés lehetőséget kapó Davit Koburi és Kaczvinszki Dominik, a tavasszal összesen két gólt szerző, Fran Brodic, Nejc Gradisar, Milan Tucic alkotta támadótrió, valamint a csapatból márciusban kikerülő Giorgi Beridze.

Az érkezők között pedig többségében olyanokat találunk, akik az előző idényben kulcsjátékosok voltak előző csapatukban. Így a Nyíregyháza Spartacus házi gólkirályát, a nigériai Muhamed Tijanit és a Puskás Akadémia két magyar válogatott játékosát, a kapus Szappanos Pétert és a védő Markgráf Ákost, valamint a Maccabi Tel-Avivtól kölcsönvett brazil belső védőt, Heitort, aki korábban már Győrben, az ETO-ban is bizonyított. A togói-német támadó, Etienne Amenyido pedig az előző idényben hat gólt szerzett a német másodosztályú Preussen Münsterben.

Az Ausztriában is készülő Újpest öt edzőmeccset játszott a nyáron, ezekből kettőt megnyert, háromszor ikszelt, tehát veretlen maradt.

A lila-fehérek keleti ellenfelekkel szemben kezdik az új idényt: pénteken Nyíregyházán lépnek pályára, majd a Debrecent fogadják, aztán pedig Kisvárdára látogatnak.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói-német, Preussen Münster – Németország), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Gáspár Dávid (Kispest-Honvéd FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolható), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Ujváry Ferenc (Kispest-Honvéd FC)

Kölcsönbe érkezők: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsönjáték után végleg), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE)

Kölcsönbe távozott: Juhász Bence (kazincbarcikai kölcsön után AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Babós Levente, Baranyai Nimród, Dékei Márk, Tamás Krisztián, Tiago Goncalves (portugál)

AZ ÚJPEST FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 5.

Felkészülési mérkőzések:

Június 20. (szombat): Ceglédi VSE (Pest I.)–Újpest 0–4 (Maier, Ndiaye, Mladenovics, Ljujics)

Ausztria

Június 27. (szombat): Újpest–Universitatea Cluj (román) 0–0

Július 4. (szombat): Újpest–TSV Hartberg (osztrák) 1–1 (Ljujics)

Itthon

Július 11. (szombat): Diósgyőri VTK–Újpest 2–2 (Krajcsovics, Horváth K.)

Július 18. (szombat): Újpest–FK Radnik Bijeljina (boszniai) 2–0 (öngól, Krajcsovics)

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Július 24., péntek

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC

Július 25., szombat

19.30: Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC

Július 26., vasárnap

15.45: Vasas FC–ETO FC

18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC

20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC

Július 27., hétfő

19.30: MTK Budapest–ZTE FC