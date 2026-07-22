Csütörtöki sportműsor: nemzetközi kupaselejtezőt játszik az FTC, a DVSC és a Paks is

JÚLIUS 23., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.00: Qarabag (azeri)–CSZKA Szófia (bolgár)

19.00: Hammarby (svéd)–Anderlecht (belga)

19.00: Tromsö (norvég)–Hradec Králové (cseh)

19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–PAOK (görög)

19.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.00: St. Gallen (svájci)–Benfica (portugál)

20.00: Besiktas (török)–FC Midtjylland (dán)

20.00: Twente (holland)–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Hajduk Split (horvát)–Pafosz (ciprusi)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

18.00: Flora Tallinn (észt)–The New Saints (walesi)

19.00: Vitebszk (fehérorosz)–Szutjeszka (montenegrói)

20.30: Borac Banja Luka (bosnyák)–Petrocub (moldovai)

FŐÁG

18.00: Debreceni VSC–Pjunik (örmény) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)

20.00: Paksi FC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.30: FC Malisheva (koszovói)–Hibernian (skót)

17.00: Alaskert (örmény)–CFR Cluj (romániai)

17.00: Liepaja (lett)–Austria Wien (osztrák)

17.30: Panevezys (litván)–Tobol (kazah)

18.00: Dila (grúz)–Apollon Limassol (ciprusi)

18.00: HJK (finn)–Coleraine FC (északír)

18.00: Paide Linnameeskond (észt)–Zira (azeri)

18.30: AEK Larnaca (ciprusi)–Beitar (izraeli)

18.30: Raków Czetochowa (lengyel)–Valletta FC (máltai)

18.30: RFS (lett)–Vestri (izlandi)

19.00: BATE Boriszov (fehérorosz)–FC Sion (svájci)

19.00: Dinamo Tbiliszi (grúz)–Zalgiris (litván)

19.00: Santa Coloma (andorrai)–SK Rapid (osztrák)

19.00: GAIS (svéd)–Nordsjaelland (dán)

19.00: Universitatea Cluj (romániai)–Brann (norvég)

19.00: Zimbru (moldovai)–Noa (örmény)

19.30: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Ludogorec (bolgár)

19.30: Vaduz (liechtensteini)–Atlétic Escáldes (andorrai)

19.45: FCSB (román)–Auda (litván)

20.00: Alumnij (szlovén)–Dinamo City (albán)

20.00: Varazdin (horvát)–Jablonec (cseh)

20.00: Vojvodina (szerb)–Ajax (holland)

20.00: Polisszja Zsitomir (ukrán)–FC Köbenhavn (dán)

20.30: LNZ Cserkaszi (ukrán)–Gent (belga)

20.30: Lugano (svájci)–Dukagjini (koszovói)

20.30: Zilina (szlovák)–GKS Katowice (lengyel)

20.45: NK Bravo (szlovén)–Skëndija (északmacedón)

20.45: Motherwell (skót)–Havnar Bóltfelag (feröeri)

20.45: Rijeka (horvát)–Derry City (ír)

20.45: NSÍ Runavík (feröeri)–Koper (szlovén)

20.45: Shelbourne (ír)–Kalju (észt)

21.00: Partizan (szerb)–UNA Strassen (luxemburgi)

21.00: Stjarnan (izlandi)–Ilves (finn)

21.15: Valur (izlandi)–Zrinjski Mostar (bosnyák)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

18.15: Atlanta Braves–San Diego Padres (Tv: Sport2)

DARTS

World Matchplay, Blackpool

21.00: Negyeddöntő (Tv: Sport1)

GOLF

22.00: PGA-Tour, 3M Open (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

12.50: 18. szakasz, Voiron–Orcieres Merlette, 185.2 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1, 14.05-től M4 Sport is)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1109 (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP 250-es torna, Estoril

13,00: Egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Kitzbühel

11.00: Egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Hamburg

11,00: Egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Prága

11.00: Egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong

5.15: Női kard, férfi párbajtőr selejtező

VÍZILABDA

Férfi világkupa, szuperdöntő, Sydney

Negyeddöntő

12.15: Magyarország–Horvátország (Tv: M4 Sport)

3.30 és 5.15: nők, az 5–8. helyért

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Marosán György, Szuper Levente

Szerkesztő: Szabó Szilvia

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Az utánpótláskorból felnőtt sportolóvá válás nehézségei

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Vendégünk Uhlig Rita, a győri ETO University HT kézilabdaklub ügyvezetője és Kopornyik Zsolt, az NB I-es férficsapat vezetőedzője

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Formula–1: a Magyar Nagydíj története, 3. rész

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Sowunmi Thomas

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Kézilabda, U20-as Eb-arany után, vendég: Sótonyi László

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Gyenge Balázs, Kis Tamás

17.00: Formula–1, rajt előtt a Hungaroring

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Formula–1, rajt előtt a Hungaroring

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

17.45: Labdarúgás, közvetítés a Debrecen–Pjunik Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

20.00: Labdarúgás, közvetítés a Paks–Panathinaikosz Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László. Beszámoló a Twente–Ferencváros Európa-liga-selejtezőről

22.30: Sportvilág