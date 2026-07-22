Csütörtöki sportműsor: nemzetközi kupaselejtezőt játszik az FTC, a DVSC és a Paks is
JÚLIUS 23., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.00: Qarabag (azeri)–CSZKA Szófia (bolgár)
19.00: Hammarby (svéd)–Anderlecht (belga)
19.00: Tromsö (norvég)–Hradec Králové (cseh)
19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–PAOK (görög)
19.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.00: St. Gallen (svájci)–Benfica (portugál)
20.00: Besiktas (török)–FC Midtjylland (dán)
20.00: Twente (holland)–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Hajduk Split (horvát)–Pafosz (ciprusi)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
18.00: Flora Tallinn (észt)–The New Saints (walesi)
19.00: Vitebszk (fehérorosz)–Szutjeszka (montenegrói)
20.30: Borac Banja Luka (bosnyák)–Petrocub (moldovai)
FŐÁG
18.00: Debreceni VSC–Pjunik (örmény) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)
20.00: Paksi FC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.30: FC Malisheva (koszovói)–Hibernian (skót)
17.00: Alaskert (örmény)–CFR Cluj (romániai)
17.00: Liepaja (lett)–Austria Wien (osztrák)
17.30: Panevezys (litván)–Tobol (kazah)
18.00: Dila (grúz)–Apollon Limassol (ciprusi)
18.00: HJK (finn)–Coleraine FC (északír)
18.00: Paide Linnameeskond (észt)–Zira (azeri)
18.30: AEK Larnaca (ciprusi)–Beitar (izraeli)
18.30: Raków Czetochowa (lengyel)–Valletta FC (máltai)
18.30: RFS (lett)–Vestri (izlandi)
19.00: BATE Boriszov (fehérorosz)–FC Sion (svájci)
19.00: Dinamo Tbiliszi (grúz)–Zalgiris (litván)
19.00: Santa Coloma (andorrai)–SK Rapid (osztrák)
19.00: GAIS (svéd)–Nordsjaelland (dán)
19.00: Universitatea Cluj (romániai)–Brann (norvég)
19.00: Zimbru (moldovai)–Noa (örmény)
19.30: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Ludogorec (bolgár)
19.30: Vaduz (liechtensteini)–Atlétic Escáldes (andorrai)
19.45: FCSB (román)–Auda (litván)
20.00: Alumnij (szlovén)–Dinamo City (albán)
20.00: Varazdin (horvát)–Jablonec (cseh)
20.00: Vojvodina (szerb)–Ajax (holland)
20.00: Polisszja Zsitomir (ukrán)–FC Köbenhavn (dán)
20.30: LNZ Cserkaszi (ukrán)–Gent (belga)
20.30: Lugano (svájci)–Dukagjini (koszovói)
20.30: Zilina (szlovák)–GKS Katowice (lengyel)
20.45: NK Bravo (szlovén)–Skëndija (északmacedón)
20.45: Motherwell (skót)–Havnar Bóltfelag (feröeri)
20.45: Rijeka (horvát)–Derry City (ír)
20.45: NSÍ Runavík (feröeri)–Koper (szlovén)
20.45: Shelbourne (ír)–Kalju (észt)
21.00: Partizan (szerb)–UNA Strassen (luxemburgi)
21.00: Stjarnan (izlandi)–Ilves (finn)
21.15: Valur (izlandi)–Zrinjski Mostar (bosnyák)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
18.15: Atlanta Braves–San Diego Padres (Tv: Sport2)
DARTS
World Matchplay, Blackpool
21.00: Negyeddöntő (Tv: Sport1)
GOLF
22.00: PGA-Tour, 3M Open (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
12.50: 18. szakasz, Voiron–Orcieres Merlette, 185.2 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1, 14.05-től M4 Sport is)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1109 (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP 250-es torna, Estoril
13,00: Egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Kitzbühel
11.00: Egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Hamburg
11,00: Egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Prága
11.00: Egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
VÍVÁS
Világbajnokság, Hongkong
5.15: Női kard, férfi párbajtőr selejtező
VÍZILABDA
Férfi világkupa, szuperdöntő, Sydney
Negyeddöntő
12.15: Magyarország–Horvátország (Tv: M4 Sport)
3.30 és 5.15: nők, az 5–8. helyért
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Marosán György, Szuper Levente
Szerkesztő: Szabó Szilvia
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Az utánpótláskorból felnőtt sportolóvá válás nehézségei
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Vendégünk Uhlig Rita, a győri ETO University HT kézilabdaklub ügyvezetője és Kopornyik Zsolt, az NB I-es férficsapat vezetőedzője
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Formula–1: a Magyar Nagydíj története, 3. rész
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Sowunmi Thomas
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Kézilabda, U20-as Eb-arany után, vendég: Sótonyi László
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Gyenge Balázs, Kis Tamás
17.00: Formula–1, rajt előtt a Hungaroring
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Formula–1, rajt előtt a Hungaroring
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
17.45: Labdarúgás, közvetítés a Debrecen–Pjunik Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
20.00: Labdarúgás, közvetítés a Paks–Panathinaikosz Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László. Beszámoló a Twente–Ferencváros Európa-liga-selejtezőről
22.30: Sportvilág