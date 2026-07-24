Bodnár lőtte az első gólt, de Szappanos hibája után fordított a Nyíregyháza

A maiaktól szenvedélyes támadófutballt lehetett várni, ezt erősítendő mindkét oldalon a védelemből előrehúzódó játékosok nevéhez fűződött az első gólveszélyes szituáció. Ám amíg Temesvári Attila lövését védte az újpesti színekben debütáló Szappanos Péter, addig a bajnokság, egyben NB I-es karrierje első találatát jegyző Bodnár Gergő megpattanó lövéssel avatta fel a súlyos sérüléséből több mint egy év után visszatérő Tóth Balázst.

Az első játékrész végén Katona Levente lábáról a másik kapuba is bepattanhatott volna a labda, ám balszerencséjére a kapu torkában az „átugrotta” a lábát Katona Bálint lövése után. A kapott gólt követően ment előre becsülettel, és olykor fellazult a Nyíregyháza, ez kínálta a megugrásokat a vendégcsapat számára, de vagy a kulcspasszok voltak pontatlanok, vagy sikeresen támadtak vissza a hazaiak.

A szünetben kapust cserélt a Szpari: Molnár Mátyás a fiatalszabály miatt állt be, hiszen csapatonként legalább negyvenöt percig a pályán kell lennie egy 2006-ben vagy később született játékosnak, ő pedig megfelel ennek a kritériumnak (az első félidőben nem volt ilyen státuszú futballista a hazai sorokban). Az sem mindennapos, hogy a gólvonalon áthaladó vagy át nem haladó labda miatt kell megvizsgálni egy gólt. Nos, az elemzés szerint Zan Medved csúsztatása után ez megtörtént, így gyorsan egyenlített a Nyíregyháza. S lendületben is maradt a házigazda – ezt észlelve Szélesi Zoltán két kettős cserét is végrehajtott, a frissen érkezők között volt a váratlanra bármikor képes Horváth Krisztofer is.

Az újbóli nagy nekibuzdulás után kissé ellaposodott a meccs, meddő újpesti labdajáratással teltek a percek, a Szpari kontraakciókra rendezkedett be. Ekkor már azt lehetett érezni, hogy egyik oldalon sem bánnák, ha a döntetlen maradna, mígnem elérkezett a 86. perc, amikor Marko Kvasina védhetetlennek egyáltalán nem tűnő lövése után becsorgott a labda a kapuba Szappanos Péter karja alatt (az osztrák csatár januárban egyenlítő, most győztes gólt szerzett csapatának az Újpest ellen).

A múlt pedig megelevenedett: ama bizonyos negyvenöt évvel ezelőtti meccsen Moldván Miklós 88. percben elért góljával fordított a lilák ellen a Szpari, ami akkor azért nagyobb szenzációt jelentett, mint az utódok mostani, szintén szép sikere.