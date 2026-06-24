Felkészülés: Gavrics duplázott, az ETO legyőzte a Ferencváros El-ellenfelét

A győri csapatban kezdett Tóth Rajmund és Vitális Milán is, tovább erősítve a vélekedést, miszerint a Bajnokok Ligája-selejtező előtt nem értékesíti a klub a játékjogukat.

Iskolajátékkal kezdett az ETO, Bánáti már a harmadik percben ziccert rontott, az ötödik percben Stefulj beadásából Gavrics a kapuba fejelt (1–0), a nyolcadik percben pedig Vitális hatalmas erejű lövését védte a kapus.

Csakhogy a GAK elleni múlt pénteki tesztmeccshez (2–2) hasonlóan pillanatnyi, váratlan megingás elég volt a kapott gólhoz: már a 15. percben egyenlített a Vojvodina egy szabadrúgás után, Szinisa Tanjga fejese révén (1–1).

A 22. percben már a kapus is verve volt, Bánáti előbb a gólvonalon álló védőbe bombázta a labdát hat méterről, majd a kapufára – szinte hihetetlen, mi maradt ki. A félidő végén ismét hatalmas lehetőséget szórakozott el az ETO, gólokkal kellett volna vezetnie.

Az addiginál jóval aktívabb Vojvodina sétált vissza a szünet után a pályára, a 48. percben a vezetést is megszerezhette volna. Ezúttal az ETO bosszulta meg a kihagyott helyzetet, Njie remekül szöktette Gavricsot, aki második lehetőségét is gólra váltotta (2–1).

Efraín Juárez, a győriek vezetőedzője közvetlenül ezután lehozta a várhatóan Reykjavíkban is pályára lépő kezdőt, amely kifejezetten jó benyomást keltett. Az utolsó 35 percet a cserék töltötték a pályán, és beállt a sérülése után lassan százszázalékos Schön Szabolcs is.

A hajrában a kétcsatáros játékot is kipróbálta Juárez, Garamszegi-Géczy Árminnal és Huszár Marcellel próbált rohamozni a győri csapat, amely megnyerte második edzőmeccsét.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

ETO FC–VOJVODINA (szerb) 2–1 (1–1)

Söchau

ETO, 1. félidő: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpics, Stefulj – Tóth R., Vitális – Bánáti, Gavrics, Bumba – Njie. Az 55. perctől: Megyeri – Bíró B., Urblík N., Umathum, Szarka (Selyem) – Décsy (Garamszegi-Géczy), Mass (Tollár) – Zivkovic, Szép, Schön – Huszár

G: Gavrics (5., 53.), ill. Tanjga (15.)