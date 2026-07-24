Nemzeti Sportrádió

Gyász: 18 évesen elhunyt a KSI vízilabdázója

M. B.M. B.
2026.07.24. 16:46
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Kiss Csanád (2007–2026) (Fotó: FB/KSI SE Vízilabda)
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KSI SE Kiss Csanád gyász KSI
Elhunyt a KSI SE ob I-es vízilabdacsapatának játékosa, Kiss Csanád – osztotta meg a klub a szomorú hírt a hivatalos Facebook-oldalán.

A 2007-es születésű szélső, aki augusztusban lett volna 19 éves, az ob I mögöttünk hagyott évadában hat meccsen jutott szóhoz, továbbá tagja volt a 2025-ös Eb-n negyeddöntős U18-as válogatottnak is. 

Vannak csillagok, amelyek rövidebb ideig ragyognak az égen, de a fényük örökre velünk marad. Mély megrendüléssel búcsúzunk fiatal játékosunktól, Kiss Csanádtól. Felfoghatatlan veszteség érte a KSI Vízilabda Szakosztály közösségét. Csanád nemcsak játékosunk volt, hanem közösségünk, családunk meghatározó tagja is, akinek emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és mindazoknak, akik ismerték és szerették. Kérünk mindenkit, hogy a gyászoló család kérését tiszteletben tartva mellőzzék a találgatásokat, a történtek kommentálását, a médiában történő nyilatkozatokat, és lehetőség szerint a bejegyzés megosztását is. Köszönjük a megértést és a család iránti tiszteletet. Egy tiszta, szép ígéret maradtál, amely most a csendben él tovább. Nyugodj békében, Csanád!” – fogalmaz közleményében a klub.

 

KSI SE Kiss Csanád gyász KSI
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