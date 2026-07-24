Trabantokról, Ladákról és a keleti blokkról nosztalgiázott Adrian Newey az NS kérdésére

Adrian Newey a sportág élő legendája, aki az elmúlt több mint négy évtizedben futószalagon tervezte a futamgyőztes és világbajnoki címet elérő autókat a Formula–1-ben. Széles körben kevésbé köztudott, de a 67 éves technikai zseni több éves IndyCar-os amerikai kalandja után 1986 közepén rövid időre csatlakozott a Haas Lola istállóhoz, így épp az F1-ben dolgozott, amikor megrendezték az első Magyar Nagydíjat. Newey a Nemzeti Sport kérdésére felidézte, milyen volt a negyven évvel ezelőtti Magyarország, és mennyit változott hazánk azóta.

„Akkor most visszatérek 1986-ba… – mondta az Aston Martin csapatfőnöke pénteken a Hungaroringen. – Ezt a témát vetette fel, ami miatt nagyon öregnek érzem magam, hiszen negyven év telt el azóta. Nagyon más volt az a Budapest – abban az időben csak Trabantok és Ladák jártak az utakon. Ha ügyes voltál, szereztél egy Trabantot, ha nagyon ügyes, akkor egy Ladát. Nagyom más idők voltak. Egyébként kifejezetten üdítő élmény volt a keleti blokk, míg most egy igazi európai városnak érezzük ezt a helyet. Hatalmas a kontraszt az évek múlásával, az emberek viszont mindig is nagyon barátságosak és szívélyesek voltak. Mindig szívesen jövök ide.”

Arról is érdeklődtünk Newey-nál, melyik a legkedvesebb hungaroringi emléke, hiszen sikerekből nálunk is bőven kijutott neki. A Williamsnél főtervezőként 1992-ben Nigel Mansell világbajnoki címét ünnepelte, majd 1995-től 1997-ig végig az általa tervezett autó nyerte meg a nagydíjat. A McLaren technikai igazgatójaként 1999-ben, 2000-ben és 2005-ben könyvelhetett el magyarországi győzelmet, a Red Bull technikai vezetőjeként pedig 2010-ben, 2014-ben, 2022-ben és 2023-ban. Látszik tehát, hogy bőven van miből válogatnia, ám nem meglepő módon neki is 1992 maradt meg leginkább az emlékezetében.

„Az első magyar versenyen Patrick Tambay versenymérnöke voltam, és az autó épp itt volt a legversenyképesebb – ha jól emlékszem, egy ideig a legjobb hat között haladt. Aztán jöttek a Leyton House-os évek 1988-tól 1990-ig. Arra már nem teljesen emlékszem, mi történt 1991-ben a Williamsszel, de 1992-ben Nigel itt tette biztossá a világbajnoki címet. Nem volt nagy meglepetés azt figyelembe véve, milyen évet teljesített addig. Csak az volt a kérdés, mikor nyeri meg, ami nagyon öntelten hangzik, de ekkora fölényben volt akkor az autónk. Viszonylag fiatal tervezőmérnökként az első világbajnoki cím megszerzése természetesen lenyűgöző élmény volt.”