Nemzeti Sportrádió

31 év után újra találkozik egymással az FTC és a Real Madrid – hivatalos

B. A. P.B. A. P.
2026.07.24. 10:15
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A Real Madridot látja vendégül a Ferencváros (Fotó: Getty Images)
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FTC Real Madrid félkészülési mérkőzés Ferencváros
Augusztus 8-án szombaton a rekordbajnok Ferencváros felkészülési mérkőzésen fogadja a Groupama Arénában a Real Madridot.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Real Madrid a klubhoz visszatérő vezetőedző, José Mourinho irányításával július 13-án kezdte meg a nyári felkészülést. A spanyolok július 28-án Spanyolországban a másodosztályú CD Leganés ellen kezdik meg a felkészülést, majd indulnak az ausztriai edzőtáborba, mely során több mérkőzést is játszanak, például augusztus 1-jén a Fiorentina ellen.

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy a Nemzeti Sport úgy értesült, hogy az osztrák edzőtábor részeként akár a Groupama Arénába is ellátogathat a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes spanyol csapat, ezt pedig most a Ferencváros is megerősítette.

A 36-szoros magyar bajnok FTC és a 36-szoros spanyol bajnok Real Madrid legutóbb 31 éve, 1995-ben találkozott egymással. Az 1995–1996-os BL-idényben Madridban 6–1-re nyertek a spanyolok, míg a visszavágón novemberben 1–1-es döntetlent ért el a Ferencváros. A pontot érő gólt ifjabb Albert Flórián lőtte. 

A népligeti stadion 2014-es nyitó meccsén éppen a Mourinho által irányított Chelsea volt az ellenfél, a portugál edző pedig emlékezett arra a találkozóra, innen is jöhetett a mostani felkészülési meccs ötlete. 

A Ferencváros azon a hétvégén a bajnoki címvédő ETO-val játszana, így a budapesti csapat a mérkőzés halasztását kéri.

Az FTC megírta, hogy a mérkőzésre a jegyértékesítés július 27-én kezdődik a bajnoki szezonbérletesek számára. Az első 24 órában csak a bérlettel rendelkezők vehetnek jegyet a mérkőzésre.

 

FTC Real Madrid félkészülési mérkőzés Ferencváros
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