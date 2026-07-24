Nemzeti Sportrádió

Két játékosától is elköszönt a Vasas – hivatalos

M. B.M. B.
2026.07.24. 16:16
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Fotók: vasasfc.hu
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NB I Vasas Bánfalvi Gergő Vasas FC Horváth Szabolcs
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Vasas FC a hivatalos honlapján közölte, hogy Bánfalvi Gergővel és Horváth Szabolccsal is szerződést bontott.

A 20 éves, kapusposzton játszó, saját nevelésű Bánfalvi a felnőttcsapat kapuját egyszer, a tartalékokét pedig 40 alkalommal védte. 

A 19 éves, balszélsőként bevethető Horváth 2023 óta szerepelt az angyalföldieknél, az előző idényben az NB II-es BVSC-t erősítette.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debreceni VSC, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus)
Kölcsönbe érkező: –
Kölcsönből visszatérő: Pintér Filip (Kisvárda Master Good)
Kiszemeltek: 
Távozók: Bánfalvi Gergő (szabadon igazolható), Bukta Csaba (budafoki kölcsön után, szabadon igazolható), Horváth Szabolcs (szabadon igazolható), Hős Zsombor (Nyíregyháza Spartacus), Németh Barnabás (Kecskeméti TE), Ódor Máté (Csíkszereda)
Kölcsönbe távozott: Artner Dávid (FC Ajka), Kapornai Bertalan (FC Nagykanizsa), Mamusits Patrik (Mezőkövesd), Pintér Filip (kisvárdai kölcsön után FC Ajka)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Hajós Lőrinc (Nyíregyháza Spartacus)

 

NB I Vasas Bánfalvi Gergő Vasas FC Horváth Szabolcs
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