Két játékosától is elköszönt a Vasas – hivatalos

A 20 éves, kapusposzton játszó, saját nevelésű Bánfalvi a felnőttcsapat kapuját egyszer, a tartalékokét pedig 40 alkalommal védte.

A 19 éves, balszélsőként bevethető Horváth 2023 óta szerepelt az angyalföldieknél, az előző idényben az NB II-es BVSC-t erősítette.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debreceni VSC, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönbe érkező: –

Kölcsönből visszatérő: Pintér Filip (Kisvárda Master Good)

Kiszemeltek: –

Távozók: Bánfalvi Gergő (szabadon igazolható), Bukta Csaba (budafoki kölcsön után, szabadon igazolható), Horváth Szabolcs (szabadon igazolható), Hős Zsombor (Nyíregyháza Spartacus), Németh Barnabás (Kecskeméti TE), Ódor Máté (Csíkszereda)

Kölcsönbe távozott: Artner Dávid (FC Ajka), Kapornai Bertalan (FC Nagykanizsa), Mamusits Patrik (Mezőkövesd), Pintér Filip (kisvárdai kölcsön után FC Ajka)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Hajós Lőrinc (Nyíregyháza Spartacus)