Felkészülés: négy góllal győzte le izraeli ellenfelét a Paks

A klubhonlap beszámolója szerint az első félidőben Haraszti Zsolt egy szöglet utáni kavarodás után volt eredményes, majd egy balról érkező labdát emelt a kapuba.

Az 50. percben Szalai József 15 méteres lövésével növelte előnyét a tolnai csapat, majd a 70. percben Tóth Barna egy kiugratás után a kapust kicselezve volt eredményes.

Hapoel Ramat Gan–Paksi FC 0–4 (0–2)

Ausztria, Stubenberg am See

Paksi FC: Kovácsik – Silye (Kuzma, 72.), Szekszárdi (Szabó J., 72.), Vas (Lenzsér, 60.), Vécsei, Zeke (Győrfi, 72.) – Windecker (Gyurkits, 72.), Horváth K. (Balogh B., 60.), Papp K. (Szendrei Á., 72.), Haraszti (Böde, 60.) – Szalai J. (Tóth B., 60.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerzők: Haraszti 30., 42., Szalai J. 50., Tóth B. 70.