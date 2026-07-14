Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: négy góllal győzte le izraeli ellenfelét a Paks

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.14. 21:41
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Fotó: Paksi FC
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Paks felkészülés Hapoel Ramat Gan
A Paks labdarúgócsapata 4–0-ra győzte le az izraeli Hapoel Ramat Gant felkészülési mérkőzésen.

A klubhonlap beszámolója szerint az első félidőben Haraszti Zsolt egy szöglet utáni kavarodás után volt eredményes, majd egy balról érkező labdát emelt a kapuba.

Az 50. percben Szalai József 15 méteres lövésével növelte előnyét a tolnai csapat, majd a 70. percben Tóth Barna egy kiugratás után a kapust kicselezve volt eredményes.

Hapoel Ramat Gan–Paksi FC 0–4 (0–2)
Ausztria, Stubenberg am See
Paksi FC: Kovácsik – Silye (Kuzma, 72.), Szekszárdi (Szabó J., 72.), Vas (Lenzsér, 60.), Vécsei, Zeke (Győrfi, 72.) – Windecker (Gyurkits, 72.), Horváth K. (Balogh B., 60.), Papp K. (Szendrei Á., 72.), Haraszti (Böde, 60.) – Szalai J. (Tóth B., 60.). Vezetőedző: Bognár György
Gólszerzők: Haraszti 30., 42., Szalai J. 50., Tóth B. 70.

Paks felkészülés Hapoel Ramat Gan
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