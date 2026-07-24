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Az MTK együttműködési megállapodást kötött a Cube adatelemző céggel

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.24. 17:32
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Együttműködési megállapodást kötött az MTK és a Cube (Fotó: mtkbudapest.hu)
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MTK NB I Cube
Az MTK labdarúgócsapata a hivatalos felületein jelentette be, hogy együttműködési megállapodást kötött a Cube adatelemző céggel, amely a Nemzeti Sport szakmai partnere is.

„Az MTK csatlakozása a Cube ügyfelei közé azt igazolja, hogy a hazai élvonalban is egyre nagyobb az igény a megbízható, adatalapú döntéstámogatásra. Büszkék vagyunk, hogy a klub szakmai stábja mostantól a Cube segítségével dolgozhat a mindennapi munkában” – mondta Csernus Attila, a Cube Football Analytics Zrt. ügyvezetője a lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményben.

Az MTK közleménye szerint a szoftver a napi munka során több kulcsterületen is támogatást nyújt: 

– Saját csapat és ellenfél elemzése: a taktikai sémák, erősségek és gyengeségek precíz feltérképezése a mérkőzések előtt, alatt és után.

– Scouting és profilozás: a nemzetközi és hazai piac adatalapú szűrése, a kiszemelt igazolások játékstílusának pontos modellezése.

– Játékosok egyéni elemzése: az MTK labdarúgói döntéseinek és fejlődésének objektív monitorozása.

– Egyedi elemzések készítése: a szakmai stáb speciális igényeire szabott, vizualizált kimutatások és egyedi metrikák generálása.

– A technológia bevezetésével a cél a döntéshozatali folyamatok felgyorsítása, amely a szakmai stábnak is támogatást nyújt a mindennapi munkában.

 

MTK NB I Cube
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