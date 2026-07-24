Az MTK együttműködési megállapodást kötött a Cube adatelemző céggel

„Az MTK csatlakozása a Cube ügyfelei közé azt igazolja, hogy a hazai élvonalban is egyre nagyobb az igény a megbízható, adatalapú döntéstámogatásra. Büszkék vagyunk, hogy a klub szakmai stábja mostantól a Cube segítségével dolgozhat a mindennapi munkában” – mondta Csernus Attila, a Cube Football Analytics Zrt. ügyvezetője a lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményben.

Az MTK közleménye szerint a szoftver a napi munka során több kulcsterületen is támogatást nyújt:

– Saját csapat és ellenfél elemzése: a taktikai sémák, erősségek és gyengeségek precíz feltérképezése a mérkőzések előtt, alatt és után.

– Scouting és profilozás: a nemzetközi és hazai piac adatalapú szűrése, a kiszemelt igazolások játékstílusának pontos modellezése.

– Játékosok egyéni elemzése: az MTK labdarúgói döntéseinek és fejlődésének objektív monitorozása.

– Egyedi elemzések készítése: a szakmai stáb speciális igényeire szabott, vizualizált kimutatások és egyedi metrikák generálása.

– A technológia bevezetésével a cél a döntéshozatali folyamatok felgyorsítása, amely a szakmai stábnak is támogatást nyújt a mindennapi munkában.