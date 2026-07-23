Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

El-selejtező: Twente–Ferencvárosi TC 1–2

ÉLŐ

Konferencialiga: Paks–Panathinaikosz 1–2

Konferencialiga: Paks–Panathinaikosz

2026.07.23. 19:50
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Zeke Márió (zöldben) kimondottan aktívan kezdte a meccset a bal oldalon (Fotó: Árvai Károly)
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Konferencialiga Panathinaikosz Paksi FC
Az NB I-ben legutóbb bronzérmes Paksi FC a Konferencialiga 2. fordulójában a görög 4. helyezett Panathinaikosz ellen, hazai pályán kezdi meg szereplését a nemzetközi porondon. Kövesse nyomon a 20 órakor kezdődő találkozót folyamatosan frissülő élő közvetítésünkben!

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
FŐÁG
PAKSI FC–PANATHINAIKOSZ (görög)
Paks, Paksi FC Stadion, 20 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Luka Bilbija (Aleksandar Smiljanic, Marko Peric) – bosnyákok
PAKS: Kovácsik – Szekszárdi M., Vas G., Szabó J. – Lenzsér, Windecker, Balogh B., Zeke – Papp K., Hahn – Szalai J. Vezetőedző: Bognár György
A kispadon: Gyetván (kapus), Böde, Győrfi, Gyurkits, Haraszti, Horváth Kevin, Kuzma, Lapu, Pető M., Vécsei
PANATHINAIKOSZ: Inaki Pena – Caprasz, S. de Vrij, Tuba, Kirjakopulosz – Jagusic, E. Camara, Cerin – Zaruri, Tetteh, Andino. Vezetőedző: Jacob Neestrup
A kispadon: Chaves, Kocarisz (kapusok), Chirivella, Katrisz, Kondurisz, Lavdasz, Mpiniarisz, Pantelidisz, Pellistri, Rasztoder, Taborda, Van Drongelen

A visszavágót július 30-án rendezik Athénban.

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