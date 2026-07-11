Felkészülés: győzött a Kisvárda, ikszelt a ZTE, a Paks 3–0-ra, az MTK 4–0-ra kapott ki

A szombat délelőtt pályára lépő NB I-es csapatok közül a Szlovéniában edzőtáborozó MTK Budapest a Konferencialiga-induló, ukrán ezüstérmes Cserkaszitól 4–0-s vereséget szenvedett. Ugyanakkor hozzá kell tenni, több kulcsjátékos nem kapott szerepet, ugyanis az MTK délután is pályára lép, akkor a szlovén Koper ellen.

A Paksi FC az NB II-es Kozármislenytől kapott ki otthon 3–0-ra, a Kisvárda viszont 1–0-ra nyert a szintén másodosztályú Kazincbarcika ellen. A várdaiak győztes gólját Soltész Dominik szerezte, aki sérülése után tért vissza és fél órát játszott.

A ZTE FC is pályára lépett 11 órától a szlovéniai Catezben: 3–3-as döntetlent játszott a cseh élvonalbeli FC Slováckóval. Skribek Alen lövésével szerzett vezetést a ZTE, ám Juroska egyenlített. A 67. és a 72. percben a zalaiak francia csatára, Tchicamboud duplázott, de Artur Marinelli tizenegyessből szépített, majd Artur Dolznikov megszerezte a harmadik cseh gólt.

A Vasas hátrányból verte 5–1-re a Kecskemétet, Koszta Márk duplázott, Pethő Bence, Baráth Botond és Urblík József is eredményes volt.

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II) 1–0

Kisvárda. Vezette: Karakó

Kisvárda: Kovács M. (Papp Zs.) – Nagy K. (Osztrovka), Radmanovac (Lippai), Oláh B., Soltész D. (Körmendi) – Mbock (Szőr) – Matanovics (Mesanovic), Ch. Herc (Babják), Bíró B. (Soltész I.), Ésik Á. (Balogun) – Novothny (Jordanov)

Gólszerző: Soltész D.

Paksi FC–HR-Rent Kozármisleny (NB II) 0–3

Paks

Paksi FC, első félidő: Gyetván – Győrfi, Kuzma, Szekszárdi, Debreceni Á., Lapu – Horváth, Balogh B., Haraszti – Szendrei Á., Tóth B. Második félidő: Gyetván (Rácz G., 70.) – Silye, Windecker, Vas G., Vécsei, Zeke – Pető M., Gyurkits Wiesner – Hahn (Győrfi, 80.), Szalai J.

Kozármisleny: Lékai – Freyer, Vajda, Stumpf, Bíró M., Kocsis D., Gellér, Bene, Zamostny, Szűcs P., Zsóri. A 60. perctől: Tóth – Nógrádi, Turi, Vogyicska, Herczeg, Kozics, Debreceni Z., Molnár, Kirchner, Gyánó.

Gólszerző: Szűcs (14.), Zamostny (17.), Herczeg (90.)

MTK Budapest–FK LNZ Cserkaszi (ukrán) 0–4

Szlovénia.

MTK Budapest: Fadgyas – Armalas, Horváth Dániel, Belényesi, Mikolay – Horváth Artúr, Plsek – Csucsánszky (Jádi, 75.), Zubor, László – Klausz

Gólszerző: Devid (58.), Dajko (67.), Tedi (84.), Talles (90.)

ZTE–FC Slovácko (cseh) 3–3

Catez

ZTE: Gundel-Takács (Mauricio, a szünetben) – Csonka (López, 61.), Peraza (Vera, 61.), Silva (Rózsa, 61.), Garai (Henrique, 61.) – Amato (Petrók, 61.), Szendrei (Madaki, 61.), Maxsuell (Tchicamboud, 61.), Kiss B (Maigana, a szünetben, Richards, 75.) – Skribek (Teixeira, 61.), Alfonso (Santos, 61., Chukwudi, 80.).

Gólszerző: Skribek (31.), Tchicamboud (67., 72.), ill. Juroska (41.), Marinelli (73.), Dolznikov (84.)



Vasas FC–Kecskeméti TE (NB II) 5–1

Jegyzőkönyv később.

TOVÁBBI SZOMBATI FELKÉSZÜLÉSI MECCSEK

17.00: Mezőkövesd (NB II)–Nyíregyháza Spartacus

17.00: Monor SE (NB III)–Kispest-Honvéd

17.00: Puskás Akadémia–FC Blau-Weiss Linz (osztrák II.), Geinberg

17.30: Koper (szlovén)–MTK Budapest, Ljubljana

18.00: Diógyőri VTK (NB II)–Újpest FC