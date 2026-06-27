Kikapott az ETO, DAC–Csíkszereda döntő lesz a Duna-kupán

DUNA-KUPA, 1. ELŐDÖNTŐ

ETO FC– FK CSÍKSZEREDA 1–3 (0–1)

ETO FC: Megyeri – Vladoiu (Stefulj, 31.), Urblík, Umathum, Bíró (Zivkovic, 41.) – Tóth (Vitális, 31.), Szép (Selyem, 41.) – Gavric (Schön, 31.), Bumba (Décsy, 31.), Bánáti (Garamszegi-Géczy, 41.) – Huszár (Njie, 31.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Palmes (Csékus, 59.), Trif – Veres, Csűrös (Szabó, 31.), Bödő (Stahl, 31.) – Dos Santos (Magyar, 31.), Eppel (Bota, 31.), Tajti (Szalay, 31.). Vezetőedző: Szabó István

G: Vitális (58. – 11-esből), ill. Tajti (30.), Pászka (36.), Szabó A. (43.)

Efraín Juárez, a győri csapat vezetőedzője három csoportra osztotta keretét. Voltak, akik a lelátón foglaltak helyet – köztük Csinger Márk –, a többiek pedig néhány kivételtől eltekintve egy-egy 30 perces félidőt kaptak. A rekkenő, közel negyvenfokos hőségben a csíkszeredaiak mozogtak frissebben.

„Csíkszeredában azért nem ehhez vagyunk hozzászokva. Hőség volt, de a csapat nevében mondhatom, hogy örülünk, hogy itt lehetünk egy ilyen rangos tornán. Ilyen körülmények között is élmény futballozni” – mondta lapunknak a székelyföldi csapat játékosa, Pászka Lóránd, aki a mérkőzés egyik főszereplője volt.

A vezetést Tajti Mátyás góljával szerezte meg a Csíkszereda, majd még az első félidőben Pászka Lóránd közvetlenül szögletből talált a kapuba, ezt követően pedig Szabó Alex fejére varázsolta a labdát. Ekkor már meglepetésre három góllal vezettek a piros-feketék. A második félidőben lépett pályára Vitális Milán, aki igyekezett szervezni a győriek játékát. Több megoldását is tapssal jutalmazta Efraín Juárez. A végeredményt éppen a magyar válogatott középpályás állította be, aki magabiztosan értékesítette a Selyem Bálint ellen elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt.

A győri csapat az ausztriai edzőtáborból érkezett Dunaszerdahelyre. „Sokkal jobban meg tudtuk ismerni a stábot, ők is minket, és azt gondolom, hogy ezzel igazán elkezdődött a közös munka. Taktikailag és erőnlétileg is sokat dolgoztunk. Szerintem nagyon jól sikerült a tábor, és tényleg várom a következő időszakot, hogy ez hogyan fog majd működni. Arra is volt időnk, hogy mindent átbeszéljünk. A stáb is mondta, hogy nem szeretnének túl sokat változtatni, inkább alkalmazkodnak ahhoz, amit eddig játszottunk, de közben egy-két új játékelemet is szeretnének becsempészni a játékunkba. Így fokozatosan alakítjuk ki azt a játékrendszert, amelyet elképzeltek. Szerintem ezt nagyon jól csinálják, úgyhogy innentől már rajtunk múlik,” mondta lapunknak Tóth Rajmund.

A győriek számára lassan elkezdődik a visszaszámlálás, hiszen július 7-én már Bajnokok ligája selejtezőjének odavágó meccsén az első fordulójában a Víkingur Reykjavík otthonában lép pályára. „Most még tényleg a terhelésen volt a hangsúly, hogy mindenki a lehető legjobb állapotba kerüljön, de lassan már a BL-selejtezőre kerül a fókusz.”

Tóth Rajmundért bejelentkezett a Nürnberg, amely lapunk információi szerint kétmillió eurót fizetne a középpályásért. „Valószínűleg ott leszek a Víkingur elleni mérkőzéseken. Aztán majd meglátjuk, hogyan alakul” – zárta a júniusban a magyar nemzeti csapatban is gólt szerző játékos. 1–3

2. ELŐDÖNTŐ

DAC–TOPOLYAI SC 2–1 (1–1)

DAC, 1. félidő: Ivacic– Kapanadze, Blazek, Nemanic, Juklerod – Diongue, Bationo – Sylla, Gueye, Gagua, Ramadan. 2. félidő: Ivacic – Csóka, Majer, Modesto, Barro – Ouro, Tuboly – Gruber, Corr, Kukovec, Trusa. Vezetőedző: Robert Klauss

Topolya, 1. félidő: Simics – Jovicsics, Krsztics, Tegeltija, Pivnicski – Petrovics, Szavics, Todoroski – Stancsics, Tomovics, Gicics. 2. félidő: Milicsevisc – Urosevics, Soprenics, Milasinovics, Jovanovics – Radin, Mezei, Jovanovics – Miloszavics, Petrovics, Bosics. Vezetőedző: Nenad Milijas

G: Gueyé (19.), Ouro (35.), ill. Gicics (12.)

A két elődöntő között a DAC és az ETO FC Győr öregfiúi találkoztak, és nagyon sok mindent megmutattak a labdarúgás szépségéből. A háromszáz néző sokszor vastapssal jutalmazta meg a játékosokat. A meccs embere Priskin Tamás volt, aki öt perc alatt mesterhármast ért el. A győrieket Pintér Attila vezette, aki a kilencvenes években Dunaszerdahelyen is játszott. DAC 1904 old boys–ETO FC GYŐR old boys 1–5 (0–3)

DAC: Kucman, Santa - Tomás, Erős, Németh, Kristof, Fieber, Liba, Olejník, Pavlík, Straka, Hodúr, Simon, Lépes, Leskiv, Méhes, Szaban, Belkovics, Harsányi, Gögh, Varga, Zsákovics, Medgyes. Edző: Radványi Miklós

ETO: Bíró, Sebők - Lipták, Bognár, Puglits, Virág, Peczár, Zaragoza, Vayer, Granát, Larrea, Koltai, Oross, Priskin, Nicsenko, Nagy Á. Edző: Pintér Attila

G: Harsányi (23.), ill. Priskin (11., 15., 16.), Nicsenko (34.), Vayer (36.) Öregfiúkmeccs a szünetben

Míg az első elődöntőben mindkét csapatban voltak magyar játékosok, a Duna-kupa másik elődöntőjében sem a DAC, sem a Topolya kezdőcsapatában nem kapott helyet magyar labdarúgó.

Az esti mérkőzésre valamelyest mérséklődött a hőség, a Mol Arénában „csupán” 32 Celsius-fokot mutatott a hőmérő. A mintegy nyolcszáz néző előtt rendezett találkozón a Topolya szerezte meg a vezetést, Cotne Kapanadze hibáját Vahid Gicics használta ki. A hazaiak új vezetőedzője, Robert Klauss a partvonal mellől folyamatosan irányította és biztatta csapatát, amely nem sokkal később Abdoulaye Gueyé egyéni akciója után egyenlített. A folytatásban a Dunaszerdahely előtt több lehetőség is adódott a fordításra, ám a szünetig már nem változott az eredmény.

A második félidőben pályára lépett Tuboly Máté, akit a 35. percben szabálytalanul állítottak meg a topolyai védők. A megítélt szabadrúgást mintegy 25 méterről Samsindin Ouro kegyetlen erővel a kapuba vágta, beállítva a 2–1-es végeredményt.

A VASÁRNAPI PROGRAM

A 3. HELYÉRT

17.30: ETO–Topolya

DÖNTŐ

20.00: DAC–Csíkszereda