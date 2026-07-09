Európa-liga-selejtező: Vojvodina–Ferencváros 1–1

Megkezdi nemzetközi kupaszereplését a Ferencváros, amely a Vojvodina vendége lesz az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
VOJVODINA (szerb)–FERENCVÁROSI TC 1–1 – ÉLŐ
Újvidék, Karadjordje Stadion. Tv: Duna World. Vezeti: Mathieu Vernice (Aurélien Drouet, Florian Goncalves De Araujo) – franciák
VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Zukics (Vidoszavljevics, 73.), Djakovac, Petrovics – Randjelovics, Mulahusejnovic (Vukanovics, 63.), Sz. Mitrovics (Kolarevics, 63.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga
FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, N. Keita, Corbu – Zachariassen, Yusuf, Lisztes (Joseph, a szünetben). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Raemaekers (45. – öngól), ill. Zachariassen (8.)
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