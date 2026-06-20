Felkészülés: tíz gólt szerzett első nyári mérkőzésén a Paks

„Az eredmény ellenére nehéz mérkőzés volt, hiszen az első edzőmérkőzésünk volt, és a legnagyobb meleg sem kedvezett. Kemény edzések vannak mögöttünk, így a mai találkozón az volt a lényeg számunkra, hogy minél jobban élvezzük a játékot, és minél több gólt lőjünk. Jó volt az összhang a pályán, úgy gondolom, kezdem megszokni a társak mozgását” – idézi a paksi klubhonlap a két gólt szerző Szalai Józsefet, aki a tavalyi szerződtetését követően az előző idényt kölcsönben Mezőkövesden töltötte.

A szombati gálameccset a 100 éves Kelen SC hétvégi centenáriumi ünnepségének keretében játszották le.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

KELEN SC–PAKSI FC 1–10 (1–6)

Budapest, Kelen SC Sporttelep

KELEN SC. Kezdőcsapat: Detki – Sperka, Elek, Surányi, Kárász, Orlai, Buczkó, Gényi, Kovács, Bittera, Soóky R. Cserék: Kalmár, Kühl, Sallai, Lengyel, Ébli, Soóky N., Borbély, Pietsch, Jávori. Vezetőedző: Simon Ákos

PAKS. 1. félidő: Rácz – Győrfi, Kuzma, Vas, Debreceni, Lapu – Horváth K., Pető – Haraszti, Szalai J., Szendrei Á. 2. félidő: Gyetván – Bévárdi, Szekszárdi, Kuzma, Éger, Zeke – Tóth K., Máté, Pető – Pesti, Galambos. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Elek (37.), ill. Szendrei Á. (14., 25., 43.), Szalai J. (21., 36.), Debreceni (41.), Galambos (51.), Pesti (77., 88.), Horváth K. (83.)

Forrás: paksifc.hu