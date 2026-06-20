Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: tíz gólt szerzett első nyári mérkőzésén a Paks

K. Zs.K. Zs.
2026.06.20. 13:28
null
Fotó: Kelen SC
Címkék
labdarúgó NB I felkészülés Paksi FC Kelen SC
Szombaton lejátszotta első nyári felkészülési mérkőzését a Paksi FC: az NB I legutóbbi bronzérmese 10–1-re győzött a fővárosi labdarúgó-bajnokság első osztályában szereplő Kelen SC vendégeként.

„Az eredmény ellenére nehéz mérkőzés volt, hiszen az első edzőmérkőzésünk volt, és a legnagyobb meleg sem kedvezett. Kemény edzések vannak mögöttünk, így a mai találkozón az volt a lényeg számunkra, hogy minél jobban élvezzük a játékot, és minél több gólt lőjünk. Jó volt az összhang a pályán, úgy gondolom, kezdem megszokni a társak mozgását” – idézi a paksi klubhonlap a két gólt szerző Szalai Józsefet, aki a tavalyi szerződtetését követően az előző idényt kölcsönben Mezőkövesden töltötte.

A szombati gálameccset a 100 éves Kelen SC hétvégi centenáriumi ünnepségének keretében játszották le.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
KELEN SC–PAKSI FC 1–10 (1–6)
Budapest, Kelen SC Sporttelep
KELEN SC. Kezdőcsapat: Detki – Sperka, Elek, Surányi, Kárász, Orlai, Buczkó, Gényi, Kovács, Bittera, Soóky R. Cserék: Kalmár, Kühl, Sallai, Lengyel, Ébli, Soóky N., Borbély, Pietsch, Jávori. Vezetőedző: Simon Ákos
PAKS. 1. félidő: Rácz – Győrfi, Kuzma, Vas, Debreceni, Lapu – Horváth K., Pető – Haraszti, Szalai J., Szendrei Á. 2. félidő: Gyetván – Bévárdi, Szekszárdi, Kuzma, Éger, Zeke – Tóth K., Máté, Pető – Pesti, Galambos. Vezetőedző: Bognár György
Gólszerző: Elek (37.), ill. Szendrei Á. (14., 25., 43.), Szalai J. (21., 36.), Debreceni (41.), Galambos (51.), Pesti (77., 88.), Horváth K. (83.)
Forrás: paksifc.hu

 

labdarúgó NB I felkészülés Paksi FC Kelen SC
Legfrissebb hírek

Szabó István a Sepsi ellen mutatkozott be a Csíkszereda kispadján

Minden más foci
1 órája

A Nyíregyháza szerződést hosszabbított Májer Milánnal

Labdarúgó NB I
4 órája

Hétfőn sorsolnak az új idényre a labdarúgó NB I-ben

Labdarúgó NB I
22 órája

Lengyel bajnok, bolgár kupagyőztes kapust igazolt a DVSC

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:01

Szókimondó, új hullámos, védekező stílusú – mexikói vélemények az ETO új edzőjéről

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:49

Botka Endrével hosszabbított a Ferencváros – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.18. 18:13

Kisvárda: a Honvéd és a Vasas ellen is lesz edzőmeccs

Labdarúgó NB I
2026.06.18. 08:17

Orosz Pál: Szeretnénk, hogy kicsit színesebb legyen a játékunk

Európa-liga
2026.06.16. 21:15
Ezek is érdekelhetik