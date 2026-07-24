Pogacar sárgában hódította meg az Alpe d’Huezt

36:40 PERC. Ennyi idő alatt ért fel a legendás Marco Pantani az ikonikus Alpe d’Huez emelkedőjén, és az idei Tour egyik nagy kérdése volt, hogy valaki képes lesz-e felülmúlni a Kalóz 1995-ös rekordját. 13.7 kilométer alatt 21 hajtűkanyar és átlagosan 8.1 százalékos emelkedés várt a kerékpárosokra a pénteki szakasz végén, de odáig még el is kellett jutni.

Gapból indult a 19. etap, és rögtön egy jelentős, negyvenfős szökevénycsoport alakult ki. A pöttyös trikót viselő Valentin Paret-Peintre hódította meg először a Bayard és a Nover hágóját, ezeknek köszönhetően ideiglenesen átvette a vezetést a hegyi pontversenyben. A zöld trikós Mads Pedersen is mindent megtett, hogy a viszonylag kései gyorsasági részhajráig elöl maradjon, és hatalmas lépést tegyen a gyorsasági pontverseny megnyerése felé. A dán kerékpárost több csapattársa is segítette, így már 57 pontra nőtt az előnye Jasper Philipsennel szemben.

Az Alpe d’Huez lábánál a 15 fősre apadt, de jó nevű hegyimenőkből álló szökevénycsoport 3:30 perces előnnyel vezetett Tadej Pogacarék előtt. Fantasztikus hangulat és hatalmas tömeg fogadta a versenyzőket, sokan már csütörtök este felmásztak a hegyre, hogy a lehető legjobb helyről követhessék a Tour alakulását.

Korai támadást indított Pogacar és meg sem próbáltak vele menni a riválisai. Sorra haladt el a nap szökéséből leszakadók mellett, miközben elöl Sepp Kuss lépett el, Richard Carapaz és Lenny Martinez jött csak vele, mindhárman kiváló hegyimenők. Adam Yates egy darabig még besegített Pogacarnak, aki aztán magára maradva faragta tovább a lemaradását. Carapaz lendületes megindulásaira Kuss és Martinez is tudott válaszolni. 5 kilométerrel a vége előtt a triót már csak 45 másodperc választotta el Pogacartól, míg Remco Evenepoelék hátránya egyre nőtt a szlovénnal szemben.

Carapazék folyamatosan hátrafelé tekintgettek, hátul közben Evenepoel támadta volna be Paul Seixasékat, csakhogy eleinte az embertömegben egy motoros feltartotta. Kuss leszakadt, Martinez bírta Pogacar tempóját, Carapaz viszont menekült előre, 1.8 kilométerig bírta. Egy kilométer erejéig összeállt a hármasfogat, majd Pogacar 800 méterrel a vége előtt indított egy végső támadást és leszakította két riválisát.

Az ötödik szakaszgyőzelme mellett annak is örülhetett, hogy 35:27 perces idejével rekordot döntött az Alpe d’Huezen. Ráadásul összetettben 7:11 percre nőtt az előnye az utolsó előtti szakaszra, az idei Tour királyetapjára.

113. TOUR DE FRANCE

19. szakasz (Gap–Alpe d’Huez, 127.9 km): 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 3:17:57 óra, 2. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 6 másodperc hátrány, 3. Carapaz (ecuadori, EF Education) 9 mp h. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 67:53:00 óra, 2. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 7:11 perc h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 9:42 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 502 pont, 2. Philipsen (belga, Alpecin) 445, 3. Girmay (eritreai, NSN) 361. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Richard Carapaz 91 pont, 2. Pogacar 90, 3. V. Paret-Peintre (francia, Soudal Quick-Step) 84. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Isaac del Toro 68:02:42 óra, 2. Seixas (francia, Decathlon) 24 mp h., 3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 3:18 p h. A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 203:46:27 óra, 2. UAE 19:33 p h., 3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 1:06:53 óra h.