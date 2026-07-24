Guardiola helyett Pirlo lesz a befutó az olasz válogatott élére – sajtóhír

Romano szerint Pirlo szóban már megállapodott a válogatottnál technikai igazgató Paolo Maldinivel és a stratégiai tanácsadó Leonardóval.

Várhatóan néhány napon belül aláírják a szerződést, és hivatalosan is bejelentik.

Pirlo előtt szóba került Pep Guardiola, Antonio Conte, Roberto Mancini és Carlo Ancelotti is a kapitányi feladatkörre.

Az olasz szövetségi kapitányi posztról áprilisban mondott le Gennaro Gattuso, miután a négyszeres világbajnok olasz csapat sorozatban harmadszor sem jutott ki a világbajnokságra.

Az itáliai válogatott a Nemzetek Ligája őszi kiírásában az A-ligában szerepel, szeptember 25-én Rómában fogadja a vb-negyeddöntős belgákat, majd három nappal később a törökökhöz látogat. Október elején Franciaországban vendégeskedik, majd ismét a törökökkel találkozik, akkor Bolognában. Novemberben a vb-4. franciákat látja vendégül, végül zárásként Belgiumban lép pályára. A csoport első és második helyezettje a negyeddöntőbe jut, a negyedik kiesik a B-ligába, míg a harmadik a bennmaradásért játszhat playoffmeccset.

A vb-döntő másnapján, hétfőn közölt friss világranglistán az olasz válogatott három helyet visszacsúszva a 15. pozíciót foglalja el, legutóbb 2019 őszén volt ilyen alacsony besorolása az együttesnek.