Elárverezték Ryan Lochte három olimpiai aranyérmét, amelyet váltóban nyert

A 2021-ben visszavonult sztár a 2004-es, a 2008-as és a 2016-os játékokon a 4x200 méteres gyorsváltóval szerzett aranyérmétől vált meg. A legtöbbet a 2008-as, pekingi medálért kapta, 183 ezer dollárt. Az értékét az emelte, hogy ennek részese volt Michael Phelps is, aki akkor történelmi tettet vitt véghez nyolc elsőségével. A 2004-es arany 80 520 dollárt, a 2016-os pedig 122 ezret ért.

Lochte olimpiákon 12-szer állhatott dobogóra: hatszor győzött, háromszor második, háromszor pedig harmadik volt. A mostani három aranyérmével együtt már kilenc olimpiai medáljától vált meg. Ezen kívül 18-szoros világbajnok, rövid pályán pedig 21-szeres. Különféle nemzetközi viadalokon több mint 90 érmet gyűjtött. Elmondása szerint volt olyan érme, amelyet egyszerűen odaajándékozott egy neki szurkoló fiatalnak.

Lochte első olimpiája a 2004-es, athéni volt, az utolsó pedig a 2016-os, riói.