Nemzeti Sportrádió

Elárverezték Ryan Lochte három olimpiai aranyérmét, amelyet váltóban nyert

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 19:42
Conor Dwyer, Michael Phelps, Ryan Lochte és Ricky Berens ünnepel a férfi 4x200 méteres megnyerése után a londoni olimpián (Fotó: Getty Images)
Címkék
olimpia úszás Ryan Lochte
Három olimpiai váltóaranyérmét árverezte el – összesen 385 520 dollárért (126,6 millió forint) – minden idők egyik legjobb úszója, az amerikai Ryan Lochte.

A 2021-ben visszavonult sztár a 2004-es, a 2008-as és a 2016-os játékokon a 4x200 méteres gyorsváltóval szerzett aranyérmétől vált meg. A legtöbbet a 2008-as, pekingi medálért kapta, 183 ezer dollárt. Az értékét az emelte, hogy ennek részese volt Michael Phelps is, aki akkor történelmi tettet vitt véghez nyolc elsőségével. A 2004-es arany 80 520 dollárt, a 2016-os pedig 122 ezret ért.

Lochte olimpiákon 12-szer állhatott dobogóra: hatszor győzött, háromszor második, háromszor pedig harmadik volt. A mostani három aranyérmével együtt már kilenc olimpiai medáljától vált meg. Ezen kívül 18-szoros világbajnok, rövid pályán pedig 21-szeres. Különféle nemzetközi viadalokon több mint 90 érmet gyűjtött. Elmondása szerint volt olyan érme, amelyet egyszerűen odaajándékozott egy neki szurkoló fiatalnak.

Lochte első olimpiája a 2004-es, athéni volt, az utolsó pedig a 2016-os, riói.

 

olimpia úszás Ryan Lochte
Legfrissebb hírek

Nemzeti Sport Gála: az úszás és az atlétika adja a legtöbb jelöltet

Egyéb egyéni
9 órája

Milánó 2026 : az amerikai hokicsapat tagjai keresik a legtöbbet

Jégkorong
2026.01.03. 18:16

A hónap utánpótlásedzője: december jelöltjei

Utánpótlássport
2026.01.03. 09:06

Kirsty Coventry: Gőzerővel zajlik a „felkészülés a jövőre” konzultáció

Egyéb egyéni
2026.01.01. 12:40

Szerelem az olimpia idején – Olga Fikotová és Harold Connolly

Képes Sport
2025.12.25. 17:41

„Továbbra is Kazany marad a 2028-as vizes Európa-bajnokság házigazdája”

Úszás
2025.12.24. 14:16

Úszás: A holland és a magyar felkészülési rendszer nagyon különböző – Szabó-Feltóthy Eszter

Úszás
2025.12.24. 12:20

Úszás: nemzetközi évbúcsúztató Győrben, hazai sikerekkel

Utánpótlássport
2025.12.22. 16:11
Ezek is érdekelhetik