A Memphis elrontotta Wembanyama visszatérését – videó

Térdsérülés miatt két meccset kihagyott Victor Wembanyama, aki a Memphis ellen a padról beszállva 21 percet kapott és csapata legjobb dobója lett. A félidőben még nyolccal vezetett a Spurs, de a harmadik negyedet 20–7-es rohanással nyitotta a Grizzlies, amely végül Cam Spencer kosarával egypontos győzelmet aratott. Wembanyama 30 pontot, míg Julian Champagnie 23 pontot szórt. A négymeccses vereségsorozatnak véget vető Memphisben Cam Spencer és Jaren Jackson Jr. is 21 pontig jutott. A Spurs egymást követő két meccsen is legyőzte a címvédő OKC-t, azóta hat mérkőzéséből viszont négyet is elbukott.

Hiába Trey Murphy új idénycsúcsot jelentő 42 pontja, a Pelicans sorozatban nyolcadik meccsét is elbukta. LeBron James 30 ponttal, míg Luka Doncic 30 pontos, 10 gólpasszos dupla duplával vette ki a részét a Los Angeles 111–103-as sikeréből, a Lakers a Thunder és a Spurs mögött a harmadik nyugaton.

Az előző idényben a rájátszásban találkozó Indiana és Cleveland ezúttal is szoros meccset játszott. Darius Garland 29 pontot szórt, ebből 14-et a negyedik negyedben, Evan Mobley 20 pontig jutott, Sam Merrill 19 pontot szórt, míg Jarrett Allen 19 pontos, 12 lepattanós dupla duplával zárt a Cavaliersben. A tavalyi döntős Pacersben nem volt bevethető Isaiah Jackson, Bennedict Mathurin, Obi Toppin és a döntőben megsérülő Tyrese Haliburton sem, az Indiana Pacers sorozatban 13. alkalommal kapott ki, ezzel beállította a franchise rekordot.

NBA

ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Cleveland Cavaliers 116–120

Washington Wizards–Orlando Magic 120–112

Memphis Grizzlies–San Antonio Spurs 106–105

Minnesota Timberwolves–Miami Heat 122–94

New Orleans Pelicans–Los Angeles Lakers 103–111

Sacramento Kings–Dallas Mavericks 98–100