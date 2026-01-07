Nemzeti Sportrádió

A Memphis elrontotta Wembanyama visszatérését – videó

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.07. 07:39
null
Visszatért Victor Wembanyama és 30 pontot szórt (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Los Angeles Lakers NBA-alapszakasz San Antonio Spurs LeBron James Luka Doncic
Az NBA alapszakaszának magyar idő szerint szerda hajnali játéknapján egypontos vereséget szenvedett a San Antonio Spurs, nyert az Indiana Pacers vendégeként a Cleveland Cavaliers, míg a Los Angeles Lakers Luka Doncic és LeBron James vezérletével diadalmaskodott a New Orleans ellen.

Térdsérülés miatt két meccset kihagyott Victor Wembanyama, aki a Memphis ellen a padról beszállva 21 percet kapott és csapata legjobb dobója lett. A félidőben még nyolccal vezetett a Spurs, de a harmadik negyedet 20–7-es rohanással nyitotta a Grizzlies, amely végül Cam Spencer kosarával egypontos győzelmet aratott. Wembanyama 30 pontot, míg Julian Champagnie 23 pontot szórt. A négymeccses vereségsorozatnak véget vető Memphisben Cam Spencer és Jaren Jackson Jr. is 21 pontig jutott. A Spurs egymást követő két meccsen is legyőzte a címvédő OKC-t, azóta hat mérkőzéséből viszont négyet is elbukott.

Hiába Trey Murphy új idénycsúcsot jelentő 42 pontja, a Pelicans sorozatban nyolcadik meccsét is elbukta. LeBron James 30 ponttal, míg Luka Doncic 30 pontos, 10 gólpasszos dupla duplával vette ki a részét a Los Angeles 111–103-as sikeréből, a Lakers a Thunder és a Spurs mögött a harmadik nyugaton.

Az előző idényben a rájátszásban találkozó Indiana és Cleveland ezúttal is szoros meccset játszott. Darius Garland 29 pontot szórt, ebből 14-et a negyedik negyedben, Evan Mobley 20 pontig jutott, Sam Merrill 19 pontot szórt, míg Jarrett Allen 19 pontos, 12 lepattanós dupla duplával zárt a Cavaliersben. A tavalyi döntős Pacersben nem volt bevethető Isaiah Jackson, Bennedict Mathurin, Obi Toppin és a döntőben megsérülő Tyrese Haliburton sem, az Indiana Pacers sorozatban 13. alkalommal kapott ki, ezzel beállította a franchise rekordot.

NBA
ALAPSZAKASZ
Indiana Pacers–Cleveland Cavaliers 116–120
Washington Wizards–Orlando Magic 120–112
Memphis Grizzlies–San Antonio Spurs 106–105
Minnesota Timberwolves–Miami Heat 122–94
New Orleans Pelicans–Los Angeles Lakers 103–111
Sacramento Kings–Dallas Mavericks 98–100

 

NBA Los Angeles Lakers NBA-alapszakasz San Antonio Spurs LeBron James Luka Doncic
Legfrissebb hírek

NBA: Cunningham-parádé a Knicks ellen; utolsó másodperces tripla Duranttől

Amerikai sportok
Tegnap, 7:54

NBA: Phoenixben megszakadt a címvédő OKC győzelmi sorozata

Amerikai sportok
2026.01.05. 07:41

NBA: Deni Avdija tripla duplával jelentkezett; karriercsúcs Jaylen Browntól

Amerikai sportok
2026.01.04. 07:40

A Lakers a Doncic, James duó 65 pontjával, a Bucks Adetokunbo zsákolásával nyert

Amerikai sportok
2026.01.03. 10:03

NBA: Detroitban folytatta győzelmi sorozatát a Miami

Amerikai sportok
2026.01.02. 07:01

Curry 26 pontja győzelmet ért, több rangadón is az utolsó pillanatok döntöttek az NBA-ben

Amerikai sportok
2026.01.01. 09:30

Felemás este Los Angelesben: 41 (!) pontos Clippers-siker, hazai Lakers-zakó a Pistons ellen

Amerikai sportok
2025.12.31. 08:13

NBA: bajban a Denver? Nikola Jokics is megsérült

Amerikai sportok
2025.12.30. 10:07
Ezek is érdekelhetik