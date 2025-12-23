Az év legnézettebb videói: amikor Gulyás Michelle átvehette az Év Női Sportolójának járó díjat
Az év végfeléhez közeledve összegyűjtöttük a közösségi médiában a Nemzeti Sport legnépszerűbb videóit, amelyek a legtöbb reakciót kapták Facebookon, Instagramon és TikTokon. A 11. helyezett az a felvétel lett, amelyen Gulyás Michelle átvehette az Év Női Sportolójának járó díjat januárban.
Leonyid Ivanov rossz lóra tett
Népsport
2025.11.19. 11:52
Kifutóra léptek a párizsi olimpikonok
Egyéb egyéni
2025.11.05. 21:43
Gomojja – Malonyai Péter publicisztikája
Magyar válogatott
2025.10.28. 23:15
Sem sérülés, sem fegyelmi nem számított öttusázóinknak
Egyéb egyéni
2025.10.21. 10:42
