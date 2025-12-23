Nemzeti Sportrádió

Az év legnézettebb videói: amikor Gulyás Michelle átvehette az Év Női Sportolójának járó díjat

2025.12.23. 19:20
Fotó: Árvai Károly
Év Sportolója öttusa Gulyás Michelle
Az év végfeléhez közeledve összegyűjtöttük a közösségi médiában a Nemzeti Sport legnépszerűbb videóit, amelyek a legtöbb reakciót kapták Facebookon, Instagramon és TikTokon. A 11. helyezett az a felvétel lett, amelyen Gulyás Michelle átvehette az Év Női Sportolójának járó díjat januárban.

 

12. helyezett: amikor meglátta magát a játékban Bolla Bendegúz

 

