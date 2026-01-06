A Barcika, az MTK és az Újpest készül itthon, a többiek külföldön – körkép
A DEBRECENI VSC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 6.–20., Belek (Törökország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)
Január 11., vasárnap: DVSC–Crvena zvezda (szerb)
Január 15., csütörtök: DVSC–OFK Beograd (szerb)
Január 19., hétfő: DVSC–NK Maribor (szlovén)
A DIÓSGYŐRI VTK TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 4.–16., Sotogrande (Spanyolország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
Január 9., péntek: DVTK–KRC Genk (belga)
Január 11., vasárnap: az ellenfél még nem ismert
Január 13., kedd: DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég)
Január 15., csütörtök: DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)
AZ ETO FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 4.–14., Antalya (Törökország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)
Január 10., szombat: ETO FC–FK Partizan (szerb)
Január 13., kedd: ETO FC–NK Osijek (horvát)
A FERENCVÁROSI TC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 8.–16., Marbella (Spanyolország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
Január 10., szombat, 15.30: Ferencváros–Holstein Kiel (német II.)
Január 12., hétfő: Ferencváros–SK Rapid (osztrák)
Január 15., csütörtök: Ferencváros–FC Midtjylland (dán)
A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: –
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Január 10., szombat: MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)–Kazincbarcika
Január 14., szerda: Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II)
Január 17., szombat: Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)
A KISVÁRDA MASTER GOOD TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 6.–13., Antalya (Törökország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)
Kisvárda–FK Dukla Praha (cseh)
Kisvárda–FK Radnicski 1923 (szerb)
Kisvárda–Caykur Rizespor (török)
Az időpontokat nem tette közzé a klub.
AZ MTK BUDAPEST TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: –
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Január 10., szombat, 13.00: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II)
Január 17., szombat, 13.00: MTK Budapest–Videoton FC Fehérvár (NB II)
A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 6.–17., Belek (Törökország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)
Január 7., szerda: Nyíregyháza–FK Csíkszereda (romániai)
Január 10., szombat: Nyíregyháza–MFK Karviná (cseh)
Január 13., kedd: Nyíregyháza–PFK Levszki Szófia (bolgár)
Január 16., péntek: Nyíregyháza–FC Hradec Králové (cseh)
A PAKSI FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 6.–17., Belek (Törökország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Január 9., péntek: Paks–Sumqayit FK (azeri)
Január 11., vasárnap, 11.00: Paks–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár)
Január 13., kedd: Paks–FK Radnicski Nis (szerb)
Január 16., péntek: Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel)
A PUSKÁS AKADÉMIA FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 4.–16., Marbella (Spanyolország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
Január 9., péntek: Puskás Akadémia–Lommel SK (belga II.)
Január 9., péntek: Puskás Akadémia–KRC Genk (belga)
Január 12., hétfő: Puskás Akadémia–Legia Warszawa (lengyel)
Január 15., csütörtök: Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)
AZ ÚJPEST FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 7.–16., Mezőkövesd
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Mezőkövesd)
Január 10., szombat, 13.00: Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)
Január 16., péntek, 13.00: Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
A ZALAEGERSZEGI TE FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 8.–17., Umag (Horvátország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Horvátország)
Január 17., szombat: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)
Január 17., szombat: Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát)