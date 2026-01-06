A Barcika, az MTK és az Újpest készül itthon, a többiek külföldön – körkép

A napokban mindegyik NB I-es labdarúgócsapat elkedzte a téli felkészülést, a 12 csapatból kilenc utazik külföldi edőtáborba, a Kazincbarcika, az MTK Budapest és az Újpest FC itthon készül. Tekintse át felkészülési körképünket a már bejelentett edzőmeccsekkel együtt. Összeállításunk egész hónapban elérhető lesz címlapunkról, és az új információkkal folyamatosan frissítjük.

A DEBRECENI VSC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 6.–20., Belek (Törökország) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)

Január 11., vasárnap: DVSC–Crvena zvezda (szerb)

Január 15., csütörtök: DVSC–OFK Beograd (szerb)

Január 19., hétfő: DVSC–NK Maribor (szlovén)

A DIÓSGYŐRI VTK TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 4.–16., Sotogrande (Spanyolország) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 9., péntek: DVTK–KRC Genk (belga)

Január 11., vasárnap: az ellenfél még nem ismert

Január 13., kedd: DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég)

Január 15., csütörtök: DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)

AZ ETO FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 4.–14., Antalya (Törökország) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)

Január 10., szombat: ETO FC–FK Partizan (szerb)

Január 13., kedd: ETO FC–NK Osijek (horvát)

A FERENCVÁROSI TC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 8.–16., Marbella (Spanyolország) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 10., szombat, 15.30: Ferencváros–Holstein Kiel (német II.)

Január 12., hétfő: Ferencváros–SK Rapid (osztrák)

Január 15., csütörtök: Ferencváros–FC Midtjylland (dán)

A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: – FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Január 10., szombat: MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)–Kazincbarcika

Január 14., szerda: Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II)

Január 17., szombat: Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)

A KISVÁRDA MASTER GOOD TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 6.–13., Antalya (Törökország) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)

Kisvárda–FK Dukla Praha (cseh)

Kisvárda–FK Radnicski 1923 (szerb)

Kisvárda–Caykur Rizespor (török)

Az időpontokat nem tette közzé a klub.

AZ MTK BUDAPEST TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: – FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Január 10., szombat, 13.00: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II)

Január 17., szombat, 13.00: MTK Budapest–Videoton FC Fehérvár (NB II)

A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 6.–17., Belek (Törökország) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)

Január 7., szerda: Nyíregyháza–FK Csíkszereda (romániai)

Január 10., szombat: Nyíregyháza–MFK Karviná (cseh)

Január 13., kedd: Nyíregyháza–PFK Levszki Szófia (bolgár)

Január 16., péntek: Nyíregyháza–FC Hradec Králové (cseh) A PAKSI FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 6.–17., Belek (Törökország) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Január 9., péntek: Paks–Sumqayit FK (azeri)

Január 11., vasárnap, 11.00: Paks–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár)

Január 13., kedd: Paks–FK Radnicski Nis (szerb)

Január 16., péntek: Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel) A PUSKÁS AKADÉMIA FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 4.–16., Marbella (Spanyolország) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 9., péntek: Puskás Akadémia–Lommel SK (belga II.)

Január 9., péntek: Puskás Akadémia–KRC Genk (belga)

Január 12., hétfő: Puskás Akadémia–Legia Warszawa (lengyel)

Január 15., csütörtök: Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)

AZ ÚJPEST FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 7.–16., Mezőkövesd FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Mezőkövesd)

Január 10., szombat, 13.00: Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)

Január 16., péntek, 13.00: Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) A ZALAEGERSZEGI TE FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 8.–17., Umag (Horvátország) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Horvátország)

Január 17., szombat: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)

Január 17., szombat: Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát)