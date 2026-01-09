Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a DVTK hétgólos meccsen nyert a Genk ellen

Vágólapra másolva!
2026.01.09. 13:45
null
A DVTK megnyerte első téli felkészülési mérkőzését (Fotó: Diósgyőri VTK/Facebook)
Címkék
DVTK NB I Diósgyőr felkészülési mérkőzés Genk
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr felkészülési mérkőzésen 4–3-ra legyőzte a belga Genket pénteken kora délután.

A spanyolországi Sotograndéban rendezett felkészülési mérkőzésen Sajbán Máté a 23. percben szerzett vezetést a magyar csapatnak, majd három perccel később ugyan egyenlített a Genk, de a szünet előtt Babos Bence duplázni tudott, így 45 percnyi játék után 3–1-re vezetett a DVTK.

A második félidőben tovább növelte előnyét a DVTK, miután az 59. percben Brad Manguelle lábáról a saját kapujába pattant a labda (öngól).

A folytatásban egy perc alatt két gólt is szerzett a Genk, amely hiába szorongatott a hajrában, egyenlíteni már nem tudott, így a diósgyőriek 4–3-ra megnyerték első téli felkészülési mérkőzésüket.

A DVTK második felkészülési mérkőzésére vasárnap kerül sor, ugyancsak a sotogradei edzőtáborban, az ellenfél kiléte egyelőre nem ismert. 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
DIÓSGYŐRI VTK–KRC GENK (belga) 4–3 (3–1)
Sotogrande (Spanyolország) Vezette: Pablo Morales Moren (spanyol)
DVTK: Tuska (Sentic) – Demeter (Szlifka), Szatmári Cs., Vallejo, Tamás M. – Holdampf (Pető M.), A. Keita (Croizet) – Babos (Jurek), Bényei (Roguljic), Sajbán Máté (Mucsányi Márk) – Accolatse (Saponjics)
Gólszerző: Babos B. (2), Sajbán M., Manguelle (öngól), ill. Hjon Gju Oh (2), Bangoura

 A DIÓSGYŐRI VTK TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 
Edzőtábor: január 4.–16., Sotogrande (Spanyolország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
Január 9., péntek: DVTK–KRC Genk (belga) 4–3
Január 11., vasárnap: az ellenfél még nem ismert
Január 13., kedd: DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég)
Január 15., csütörtök: DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC)
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: –
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros), Gera Dániel (Perszepolisz – Irán)

 

DVTK NB I Diósgyőr felkészülési mérkőzés Genk
Legfrissebb hírek

A sorozatban nyolcadik újabb bajnoki cím megszerzése a Ferencváros elsődleges célja

Labdarúgó NB I
1 órája

Bogdán Ádám a Debreceni VSC új sportigazgatója – hivatalos

Labdarúgó NB I
1 órája

FTC: tovább dolgoznak Keita ügyében, Romao nem eladó – NS-infó

Labdarúgó NB I
2 órája

Majdnem kétméteres nigériai védővel erősített a Zalaegerszeg – hivatalos

Labdarúgó NB I
3 órája

Varga Ádámot visszarendelte a Ferencváros

Labdarúgó NB I
4 órája

Iráni érdeklődés a DVTK válogatott játékosa iránt – NS-infó

Labdarúgó NB I
5 órája

Balogh Norbert: Egyedül, szívességek nélkül indultam a nulláról

Labdarúgó NB I
7 órája

Szerződtette az ősszel Zalaegerszegen futballozó védőt és szélsőt az Újpest – hivatalos

Labdarúgó NB I
18 órája
Ezek is érdekelhetik