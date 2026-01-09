Felkészülés: a DVTK hétgólos meccsen nyert a Genk ellen

A spanyolországi Sotograndéban rendezett felkészülési mérkőzésen Sajbán Máté a 23. percben szerzett vezetést a magyar csapatnak, majd három perccel később ugyan egyenlített a Genk, de a szünet előtt Babos Bence duplázni tudott, így 45 percnyi játék után 3–1-re vezetett a DVTK.

A második félidőben tovább növelte előnyét a DVTK, miután az 59. percben Brad Manguelle lábáról a saját kapujába pattant a labda (öngól).

A folytatásban egy perc alatt két gólt is szerzett a Genk, amely hiába szorongatott a hajrában, egyenlíteni már nem tudott, így a diósgyőriek 4–3-ra megnyerték első téli felkészülési mérkőzésüket.

A DVTK második felkészülési mérkőzésére vasárnap kerül sor, ugyancsak a sotogradei edzőtáborban, az ellenfél kiléte egyelőre nem ismert.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

DIÓSGYŐRI VTK–KRC GENK (belga) 4–3 (3–1)

Sotogrande (Spanyolország) Vezette: Pablo Morales Moren (spanyol)

DVTK: Tuska (Sentic) – Demeter (Szlifka), Szatmári Cs., Vallejo, Tamás M. – Holdampf (Pető M.), A. Keita (Croizet) – Babos (Jurek), Bényei (Roguljic), Sajbán Máté (Mucsányi Márk) – Accolatse (Saponjics)

Gólszerző: Babos B. (2), Sajbán M., Manguelle (öngól), ill. Hjon Gju Oh (2), Bangoura

A DIÓSGYŐRI VTK TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 4.–16., Sotogrande (Spanyolország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 9., péntek: DVTK–KRC Genk (belga) 4–3

Január 11., vasárnap: az ellenfél még nem ismert

Január 13., kedd: DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég)

Január 15., csütörtök: DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros), Gera Dániel (Perszepolisz – Irán)