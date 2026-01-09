Felkészülés: a DVTK hétgólos meccsen nyert a Genk ellen

A spanyolországi Sotograndéban rendezett felkészülési mérkőzésen Sajbán Máté a 23. percben szerzett vezetést a magyar csapatnak, majd három perccel később ugyan egyenlített a Genk, de a szünet előtt Babos Bence duplázni tudott, így 45 percnyi játék után 3–1-re vezetett a DVTK.
A második félidőben tovább növelte előnyét a DVTK, miután az 59. percben Brad Manguelle lábáról a saját kapujába pattant a labda (öngól).
A folytatásban egy perc alatt két gólt is szerzett a Genk, amely hiába szorongatott a hajrában, egyenlíteni már nem tudott, így a diósgyőriek 4–3-ra megnyerték első téli felkészülési mérkőzésüket.
A DVTK második felkészülési mérkőzésére vasárnap kerül sor, ugyancsak a sotogradei edzőtáborban, az ellenfél kiléte egyelőre nem ismert.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
DIÓSGYŐRI VTK–KRC GENK (belga) 4–3 (3–1)
Sotogrande (Spanyolország) Vezette: Pablo Morales Moren (spanyol)
DVTK: Tuska (Sentic) – Demeter (Szlifka), Szatmári Cs., Vallejo, Tamás M. – Holdampf (Pető M.), A. Keita (Croizet) – Babos (Jurek), Bényei (Roguljic), Sajbán Máté (Mucsányi Márk) – Accolatse (Saponjics)
Gólszerző: Babos B. (2), Sajbán M., Manguelle (öngól), ill. Hjon Gju Oh (2), Bangoura
A DIÓSGYŐRI VTK TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 4.–16., Sotogrande (Spanyolország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
Január 9., péntek: DVTK–KRC Genk (belga) 4–3
Január 11., vasárnap: az ellenfél még nem ismert
Január 13., kedd: DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég)
Január 15., csütörtök: DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC)
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros), Gera Dániel (Perszepolisz – Irán)