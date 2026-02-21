Szombati sportműsor: három magyar a téli olimpián, három meccs az NB I-ben, Odense–FTC a női kézi BL-ben

FEBRUÁR 21., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

23. FORDULÓ

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

16.00: Aston Villa–Leeds United (Tv: Match4)

16.00: Brentford–Brighton & Hove Albion

16.00: Chelsea–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: West Ham United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Spíler1)

ANGOL MÁSODOSZTÁLY

13.30: West Bromwich–Coventry (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ

17.00: Lens–Monaco

19.00: Toulouse–Paris FC

21.05: Paris SG–Metz

HORVÁT 1. HNL

23. FORDULÓ

17.15: Lokomotiva Zagreb–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ

15.30: Bayern München–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim

15.30: Union Berlin–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–Augsburg

18.30: RB Leipzig–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

15.00: Juventus–Como

18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Arena4)

20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ

14.00: Real Sociedad–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

24. FORDULÓ

17.00: TSC–Csukaricski – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

21. FORDULÓ

15.30: DAC–Skalica – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

19.00: Benfica–AFS (Tv: Sport2)

21.30: Braga–Guimaraes (Tv: Sport2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

BOB

Férfi négyes

10.00: 1. futam

11.57: 2. futam

Női kettes

19.00: 3. futam

21.05: 4. futam

CURLING

14.05: női bronzmérkőzés, Egyesült Államok–Kanada

19.05: férfi döntő, Nagy-Britannia–Kanada

GYORSKORCSOLYA

15.00: férfi (Kim Minseok) és női tömegrajtos verseny elődöntő

16.40: döntő

JÉGKORONG

Férfitorna

20.40: bronzmérkőzés, Finnország–Szlovákia

SÍALPINIZMUS

13.30: vegyes váltó

SÍFUTÁS

11.00: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)

SÍLÖVÉSZET

14.15: női tömegrajtos 12.5 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.00: férfi krossz, selejtező

10.45: vegyes csapat ugrás

13.15: férfi krossz, döntő

19.30: női félcső, döntő

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

European Tour, Krakkó, 2. nap

13.00: 2. nap, délután

19.00: 2. nap, este

GOLF

23.30: PGA Tour, Genesis Invitational, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom

18.00: HC Bolzano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19

SVÉD BAJNOKSÁG

15.15: Växjö–Malmö (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

13.25: UAE Tour, férfiak, 6. szakasz

14.00: Andalúziai körverseny, férfiak, 4. szakasz

15.15: Algarvei körverseny, férfiak, 4. szakasz

16.45: UAE Tour, férfiak, 6. szakasz

18.00: Andalúziai körverseny, férfiak, 4. szakasz

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

14. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: Odense HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: CSM Bucuresti (román)–Ikast (dán)

18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Brest (francia)

18.00: Sola (norvég)–HC Podravka (horvát)

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–CS Minaur Baia Mare (román) (Tv: Sport1)

19.45: Viborg–Dijon (Tv: Sport1)

FÉRFI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ

VISSZAVÁGÓ

17.00: Runar Sandefjord (norvég)–Mol Tatabánya KC

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–ETO University HT

18.00: Liqui Moly NEKA–Csurgói KK

18.00: PLER-Budapest–One Veszprém HC

18.00: FTC-Green Collect–Carbonex-Komló

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged

NŐI NB I

16.30: Alba Fehérvár KC–NEKA

18.00: Kozármisleny KA–Szombathelyi KKA

18.00: Váci NKSE–Moyra-Budaörs

KOSÁRLABDA

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK-CSARNOK

ELŐDÖNTŐ

17.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: EPS-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI NB I

17.00: Uni Győr–DVTK Hun-Therm

18.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda

18.00: Vasas Akadémia–BKG-Prima Szigetszentmiklós

18.00: VBW CEKK Cegléd–Csata TKK

19.00: TFSE–Dávid Kornél KA

NBA

23.00: Phoenix Suns–Orlando Magic (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

Superbike-vb, Phillip Island

6.00: SBK, 1. verseny

vasárnap, 3.00: SBK, superpole race

vasárnap, 4.30: SSP, 2. verseny

SZNÚKER

22.20: The Players Championship, elődöntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP-torna, Rio de Janeiro

21.00: elődöntő

23.00: elődöntő

VÍZILABDA

OB I, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

11.30: KSI SE–Metalcom Szentes

17.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket

17.00: Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC

17.00: Szegedi VE–UVSE

18.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo

19.00: Semmelweis OSC–One Eger

FÉRFI KONFERENCIA-KUPA

Selejtező, C-csoport (Montpellier)

11.30: EPS-Honvéd–Primorje Rijeka (horvát)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

Alimosz NAC Betsson (görög)–Dunaújvárosi FVE

UVSE Helia-D–Olympiakosz (görög)

C-CSOPORT

FTC-Telekom Waterpolo–Rapallo Pallanuoto (olasz)

D-CSOPORT

SIS Roma (olasz)–One Eger

NŐI EUROKUPA

4. forduló

15.45: Hapoel Yoqneam (izraeli)–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7:00: Kosárlabda heti összefoglaló

7:40: Kedvenc pillanatok a téli olimpiáról

8:40: Victor Boniface videojáték karrierbe kezd

9:00: Érkezik a stúdióba Bánki József

9:30: A nap hallgatója; 4 soros vers játék

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szabó Bence

14.00: Közvetítés a Nyíregyháza–Kisvárda NBI-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András és Regős László. Szakértő: Bene Ferenc

16.15: Közvetítés a Kazincbarcika–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

17.00: Közvetítés a férfi kosárlabda Magyar Kupa-elődöntőkről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

18.00: Közvetítés az Odense–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

18.30: Közvetítés az Újpest–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

21.40: Interjú a Puskás Ausztráliában című film készítőivel

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával