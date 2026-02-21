Szombati sportműsor: három magyar a téli olimpián, három meccs az NB I-ben, Odense–FTC a női kézi BL-ben
FEBRUÁR 21., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
23. FORDULÓ
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
16.00: Aston Villa–Leeds United (Tv: Match4)
16.00: Brentford–Brighton & Hove Albion
16.00: Chelsea–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: West Ham United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Spíler1)
ANGOL MÁSODOSZTÁLY
13.30: West Bromwich–Coventry (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ
17.00: Lens–Monaco
19.00: Toulouse–Paris FC
21.05: Paris SG–Metz
HORVÁT 1. HNL
23. FORDULÓ
17.15: Lokomotiva Zagreb–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ
15.30: Bayern München–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim
15.30: Union Berlin–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Augsburg
18.30: RB Leipzig–Borussia Dortmund (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
15.00: Juventus–Como
18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Arena4)
20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ
14.00: Real Sociedad–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
24. FORDULÓ
17.00: TSC–Csukaricski – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
21. FORDULÓ
15.30: DAC–Skalica – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
19.00: Benfica–AFS (Tv: Sport2)
21.30: Braga–Guimaraes (Tv: Sport2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
BOB
Férfi négyes
10.00: 1. futam
11.57: 2. futam
Női kettes
19.00: 3. futam
21.05: 4. futam
CURLING
14.05: női bronzmérkőzés, Egyesült Államok–Kanada
19.05: férfi döntő, Nagy-Britannia–Kanada
GYORSKORCSOLYA
15.00: férfi (Kim Minseok) és női tömegrajtos verseny elődöntő
16.40: döntő
JÉGKORONG
Férfitorna
20.40: bronzmérkőzés, Finnország–Szlovákia
SÍALPINIZMUS
13.30: vegyes váltó
SÍFUTÁS
11.00: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)
SÍLÖVÉSZET
14.15: női tömegrajtos 12.5 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00: férfi krossz, selejtező
10.45: vegyes csapat ugrás
13.15: férfi krossz, döntő
19.30: női félcső, döntő
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
European Tour, Krakkó, 2. nap
13.00: 2. nap, délután
19.00: 2. nap, este
GOLF
23.30: PGA Tour, Genesis Invitational, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom
18.00: HC Bolzano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19
SVÉD BAJNOKSÁG
15.15: Växjö–Malmö (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
13.25: UAE Tour, férfiak, 6. szakasz
14.00: Andalúziai körverseny, férfiak, 4. szakasz
15.15: Algarvei körverseny, férfiak, 4. szakasz
16.45: UAE Tour, férfiak, 6. szakasz
18.00: Andalúziai körverseny, férfiak, 4. szakasz
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
14. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: Odense HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: CSM Bucuresti (román)–Ikast (dán)
18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Brest (francia)
18.00: Sola (norvég)–HC Podravka (horvát)
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–CS Minaur Baia Mare (román) (Tv: Sport1)
19.45: Viborg–Dijon (Tv: Sport1)
FÉRFI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ
VISSZAVÁGÓ
17.00: Runar Sandefjord (norvég)–Mol Tatabánya KC
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–ETO University HT
18.00: Liqui Moly NEKA–Csurgói KK
18.00: PLER-Budapest–One Veszprém HC
18.00: FTC-Green Collect–Carbonex-Komló
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged
NŐI NB I
16.30: Alba Fehérvár KC–NEKA
18.00: Kozármisleny KA–Szombathelyi KKA
18.00: Váci NKSE–Moyra-Budaörs
KOSÁRLABDA
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK-CSARNOK
ELŐDÖNTŐ
17.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: EPS-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I
17.00: Uni Győr–DVTK Hun-Therm
18.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda
18.00: Vasas Akadémia–BKG-Prima Szigetszentmiklós
18.00: VBW CEKK Cegléd–Csata TKK
19.00: TFSE–Dávid Kornél KA
NBA
23.00: Phoenix Suns–Orlando Magic (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
Superbike-vb, Phillip Island
6.00: SBK, 1. verseny
vasárnap, 3.00: SBK, superpole race
vasárnap, 4.30: SSP, 2. verseny
SZNÚKER
22.20: The Players Championship, elődöntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP-torna, Rio de Janeiro
21.00: elődöntő
23.00: elődöntő
VÍZILABDA
OB I, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
11.30: KSI SE–Metalcom Szentes
17.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket
17.00: Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC
17.00: Szegedi VE–UVSE
18.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo
19.00: Semmelweis OSC–One Eger
FÉRFI KONFERENCIA-KUPA
Selejtező, C-csoport (Montpellier)
11.30: EPS-Honvéd–Primorje Rijeka (horvát)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
Alimosz NAC Betsson (görög)–Dunaújvárosi FVE
UVSE Helia-D–Olympiakosz (görög)
C-CSOPORT
FTC-Telekom Waterpolo–Rapallo Pallanuoto (olasz)
D-CSOPORT
SIS Roma (olasz)–One Eger
NŐI EUROKUPA
4. forduló
15.45: Hapoel Yoqneam (izraeli)–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7:00: Kosárlabda heti összefoglaló
7:40: Kedvenc pillanatok a téli olimpiáról
8:40: Victor Boniface videojáték karrierbe kezd
9:00: Érkezik a stúdióba Bánki József
9:30: A nap hallgatója; 4 soros vers játék
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Bence
14.00: Közvetítés a Nyíregyháza–Kisvárda NBI-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András és Regős László. Szakértő: Bene Ferenc
16.15: Közvetítés a Kazincbarcika–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
17.00: Közvetítés a férfi kosárlabda Magyar Kupa-elődöntőkről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
18.00: Közvetítés az Odense–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
18.30: Közvetítés az Újpest–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
21.40: Interjú a Puskás Ausztráliában című film készítőivel
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával