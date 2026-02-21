Nemzeti Sportrádió

Szombati sportműsor: három magyar a téli olimpián, három meccs az NB I-ben, Odense–FTC a női kézi BL-ben

R. P.R. P.
2026.02.21. 00:55
null
Címkék
program napi sportműsor tv-műsor sportműsor
Szombaton három magyar is versenyez a téli olimpián. Büki Ádám és Kónya Ádám a férfi sífutók 50 km-es számában szerepel, Kim Minseok a férfi gyorskorcsolyázók tömegrajtos számában állt rajthoz. A labdarúgó NB I-ben Nyíregyháza–Kisvárda, Kazincbarcika–Puskás Akadémia és Újpest–DVTK meccset rendeznek. Pályán a Manchester City, a PSG, a Bayern München, RB Leipzig–Borussia Dortmund. A férfi kézilabda NB I-ben a Veszprém és a Szeged is játszik. Az osztrák hokiligában az FTC és a Fehérvár is jégre lép. Magyar Kupa négyes döntő férfi kosárlabdában.

 FEBRUÁR 21., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
23. FORDULÓ
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
16.00: Aston Villa–Leeds United (Tv: Match4)
16.00: Brentford–Brighton & Hove Albion
16.00: Chelsea–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: West Ham United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Spíler1)
ANGOL MÁSODOSZTÁLY
13.30: West Bromwich–Coventry (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ
17.00: Lens–Monaco
19.00: Toulouse–Paris FC
21.05: Paris SG–Metz

HORVÁT 1. HNL
23. FORDULÓ
17.15: Lokomotiva Zagreb–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ
15.30: Bayern München–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim
15.30: Union Berlin–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Augsburg
18.30: RB Leipzig–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
15.00: Juventus–Como
18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Arena4)
20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ
14.00: Real Sociedad–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA
24. FORDULÓ
17.00: TSC–Csukaricski – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
21. FORDULÓ
15.30: DAC–Skalica – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
19.00: Benfica–AFS (Tv: Sport2)
21.30: Braga–Guimaraes (Tv: Sport2)

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

BOB 
Férfi négyes 
10.00: 1. futam 
11.57: 2. futam 
Női kettes 
19.00: 3. futam 
21.05: 4. futam

CURLING 
14.05: női bronzmérkőzés, Egyesült Államok–Kanada
19.05: férfi döntő, Nagy-Britannia–Kanada

GYORSKORCSOLYA
15.00: férfi (Kim Minseok) és női tömegrajtos verseny elődöntő 
16.40: döntő

JÉGKORONG
Férfitorna
20.40: bronzmérkőzés, Finnország–Szlovákia

SÍALPINIZMUS 
13.30: vegyes váltó

SÍFUTÁS 
11.00: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)

SÍLÖVÉSZET 
14.15: női tömegrajtos 12.5 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ 
10.00: férfi krossz, selejtező 
10.45: vegyes csapat ugrás 
13.15: férfi krossz, döntő 
19.30: női félcső, döntő

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

DARTS
European Tour, Krakkó, 2. nap
13.00: 2. nap, délután
19.00: 2. nap, este 

GOLF
23.30: PGA Tour, Genesis Invitational, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom 
18.00: HC Bolzano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19
SVÉD BAJNOKSÁG
15.15: Växjö–Malmö (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
13.25: UAE Tour, férfiak, 6. szakasz
14.00: Andalúziai körverseny, férfiak, 4. szakasz
15.15: Algarvei körverseny, férfiak, 4. szakasz
16.45: UAE Tour, férfiak, 6. szakasz
18.00: Andalúziai körverseny, férfiak, 4. szakasz

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
14. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: Odense HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: CSM Bucuresti (román)–Ikast (dán)
18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Brest (francia)
18.00: Sola (norvég)–HC Podravka (horvát)
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR 
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–CS Minaur Baia Mare (román) (Tv: Sport1)
19.45: Viborg–Dijon (Tv: Sport1)
FÉRFI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ
VISSZAVÁGÓ
17.00: Runar Sandefjord (norvég)–Mol Tatabánya KC 
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–ETO University HT 
18.00: Liqui Moly NEKA–Csurgói KK 
18.00: PLER-Budapest–One Veszprém HC 
18.00: FTC-Green Collect–Carbonex-Komló 
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged 
NŐI NB I
16.30: Alba Fehérvár KC–NEKA 
18.00: Kozármisleny KA–Szombathelyi KKA 
18.00: Váci NKSE–Moyra-Budaörs

KOSÁRLABDA
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK-CSARNOK
ELŐDÖNTŐ
17.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: EPS-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I
17.00: Uni Győr–DVTK Hun-Therm 
18.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda 
18.00: Vasas Akadémia–BKG-Prima Szigetszentmiklós 
18.00: VBW CEKK Cegléd–Csata TKK 
19.00: TFSE–Dávid Kornél KA
NBA
23.00: Phoenix Suns–Orlando Magic (Tv: Sport1)

MOTORSPORT
Superbike-vb, Phillip Island
6.00: SBK, 1. verseny
vasárnap, 3.00: SBK, superpole race
vasárnap, 4.30: SSP, 2. verseny

SZNÚKER
22.20: The Players Championship, elődöntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ
ATP-torna, Rio de Janeiro
21.00: elődöntő
23.00: elődöntő

VÍZILABDA
OB I, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
11.30: KSI SE–Metalcom Szentes 
17.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket 
17.00: Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC 
17.00: Szegedi VE–UVSE 
18.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo 
19.00: Semmelweis OSC–One Eger
FÉRFI KONFERENCIA-KUPA
Selejtező, C-csoport (Montpellier)
11.30: EPS-Honvéd–Primorje Rijeka (horvát)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
Alimosz NAC Betsson (görög)–Dunaújvárosi FVE
UVSE Helia-D–Olympiakosz (görög)
C-CSOPORT
FTC-Telekom Waterpolo–Rapallo Pallanuoto (olasz)
D-CSOPORT
SIS Roma (olasz)–One Eger
NŐI EUROKUPA
4. forduló
15.45: Hapoel Yoqneam (izraeli)–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7:00: Kosárlabda heti összefoglaló
7:40: Kedvenc pillanatok a téli olimpiáról
8:40: Victor Boniface videojáték karrierbe kezd
9:00: Érkezik a stúdióba Bánki József 
9:30: A nap hallgatója; 4 soros vers játék
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Bence
14.00: Közvetítés a Nyíregyháza–Kisvárda NBI-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András és Regős László. Szakértő: Bene Ferenc
16.15: Közvetítés a Kazincbarcika–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
17.00: Közvetítés a férfi kosárlabda Magyar Kupa-elődöntőkről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea 
18.00: Közvetítés az Odense–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
18.30: Közvetítés az Újpest–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
21.40: Interjú a Puskás Ausztráliában című film készítőivel
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával

 

program napi sportműsor tv-műsor sportműsor
Legfrissebb hírek

Pénteki sportműsor: elődöntő a férfi jégkorongtornán a téli olimpián

Minden más foci
Tegnap, 0:07

Csütörtöki sportműsor: El-rájátszás-meccset játszik az FTC; a férfi kézi BL-ben pályára lép a Veszprém

Minden más foci
2026.02.18. 23:55

Szerdai sportműsor: hat magyar a téli olimpián, Szeged–Barca a kézi BL-ben, rájátszás a labdarúgó BL-ben

Minden más foci
2026.02.18. 00:37

Keddi sportműsor: indul a BL egyenes kieséses szakasza

Minden más foci
2026.02.16. 23:59

Hétfői sportműsor: FA-kupa, La Liga, Serie A, téli olimpia

Birkózás
2026.02.15. 23:46

Vasárnapi sportműsor: két számban három magyarért szoríthatunk a téli olimpián

Minden más foci
2026.02.15. 00:12

Szombati sportműsor: három NB I-es meccs; öt magyar versenyző a téli olimpián; pályán a Liverpool

Minden más foci
2026.02.13. 23:55

Pénteki sportműsor: Újpest–DVSC az NB I-ben; Büki Ádám és Kónya Ádám sífutásban, Brunner Blanca hódeszkában szerepel a téli olimpián

Minden más foci
2026.02.12. 23:53
Ezek is érdekelhetik