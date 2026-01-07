Felkészülés: új játékos volt a Csíkszeredában és a Nyíregyházában is, csak gól nem született

Az FK Csíkszereda kevéssel a Nyíregyháza elleni szerdai edzőmeccs előtt jelentette be Gustavo dos Santos Cabral szerződtetését, a szélsőként és támadó középpályásként is bevethető 24 éves brazil játékos a brazil másodosztályú Vila Novától igazolt Csíkszeredába, legutóbb kölcsönjátékosként a brazil harmadik ligás CS Alagoano színeiben szerepelt. Cabral 24 óra leforgása alatt az FK harmadik friss igazolása az argentin jobbhátvéd, Mariano Bettini és a svéd szélső, Wilhelm Loeper után.

A Csíkszereda elleni meccset megelőzően a Nyíregyházához is csatlakozott egy új játékos, a nyáron a ZTE-től távozó, azóta szabadon igazolható Huszti András. A nyiregyhazaspartacus.hu tájékoztatása szerint a 24 éves védőt az edzőtáborban teszteli a szakmai stáb.

A nyíregyháziak honlapja arról is beszámolt, hogy őszi sérülése után visszatért a csapatba Katona Mátyás, aki Husztihoz hasonlóan csereként lépett pályára. A meccsen a Szparinak volt több helyzete, de gól nem született.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Nyíregyháza Spartacus–FK Csíkszereda 0–0

Belek (Törökország)

Nyíregyháza: Bese B. – Farkas B. (Huszti A., 60.), Temesvári (Alaxai, 60.), Katona L. (Korrea, 60.), Benczenleitner – Vukk, Kovács M. (Toma, 60.), Katona B. (Szankovics, 60.), Nagy D. (Katona M., 60.) – Oláh B., Babunszki (Gilbert, 60.). Vezetőedző: Bódog Tamás