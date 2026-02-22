Birkózás: kötöttfogású és női válogatót tartottak az U20-asoknak

Az FTC sportcsarnokában rendezték meg az év első U20-as kötöttfogású és női válogatóversenyét szombaton, a viadalon felvidéki, vajdasági, német, román és ukrán birkózók is szőnyegre léptek. A pontversenyt kötöttfogásban az FTC nyerte, a második Románia, a harmadik az ESMTK lett, míg a női mezőnyben a Csepel TC bizonyult a legjobbnak, megelőzve a Budapesti Honvédot és a Dél-Zselic SE-t.

A 2026. évi 1. U20-as válogatóverseny győztesei (FTC Sportcsarnok)



Kötöttfogás:

55 kg: Both Zoltán (szlovákiai)

60 kg: Luis Vlad (román)

63 kg: Juhász Koppány (Egri VSI-KIMBA)

67 kg: Zsitovoz Petro (ESMTK-KIMBA)

72 kg: Újhelyi Balázs (Csepel TC)

77 kg: Toplak Zalán (FTC-MVM-KIMBA)

82 kg: Czuczor Dominik (Budapesti Honvéd SE)

87 kg: Scheuring Vilmos (FTC-MVM)

97 kg: Vitai Vendel (Egri VSI-KIMBA)

130 kg: László Koppány Simon (FTC-MVM-KIMBA)



Női:

50 kg: Szentpál Vivien (Dél-Zselic-KIMBA)

53 kg: Németh Szonja (PBSE-KIMBA)

55 kg: Puskás Lili (Haladás VSE)

57 kg: Zsitovoz Mária (ESMTK-KIMBA)

59 kg: Köblő Anna (Csepel TC-KIMBA)

62 kg: Báger Barbara (CVSE-KIMBA)

65 kg: Pupp Viktória (DKSE-KIMBA)

68 kg: Munk Maja (Vasas SC-KIMBA)

72 kg: Müller Petra (Csepel TC-KIMBA)

76 kg-ban nem volt induló.

(Kiemelt képünk forrása: UWW)