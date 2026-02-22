Birkózás: kötöttfogású és női válogatót tartottak az U20-asoknak
Az FTC sportcsarnokában rendezték meg az év első U20-as kötöttfogású és női válogatóversenyét szombaton, a viadalon felvidéki, vajdasági, német, román és ukrán birkózók is szőnyegre léptek. A pontversenyt kötöttfogásban az FTC nyerte, a második Románia, a harmadik az ESMTK lett, míg a női mezőnyben a Csepel TC bizonyult a legjobbnak, megelőzve a Budapesti Honvédot és a Dél-Zselic SE-t.
A 2026. évi 1. U20-as válogatóverseny győztesei (FTC Sportcsarnok)
Kötöttfogás:
55 kg: Both Zoltán (szlovákiai)
60 kg: Luis Vlad (román)
63 kg: Juhász Koppány (Egri VSI-KIMBA)
67 kg: Zsitovoz Petro (ESMTK-KIMBA)
72 kg: Újhelyi Balázs (Csepel TC)
77 kg: Toplak Zalán (FTC-MVM-KIMBA)
82 kg: Czuczor Dominik (Budapesti Honvéd SE)
87 kg: Scheuring Vilmos (FTC-MVM)
97 kg: Vitai Vendel (Egri VSI-KIMBA)
130 kg: László Koppány Simon (FTC-MVM-KIMBA)
Női:
50 kg: Szentpál Vivien (Dél-Zselic-KIMBA)
53 kg: Németh Szonja (PBSE-KIMBA)
55 kg: Puskás Lili (Haladás VSE)
57 kg: Zsitovoz Mária (ESMTK-KIMBA)
59 kg: Köblő Anna (Csepel TC-KIMBA)
62 kg: Báger Barbara (CVSE-KIMBA)
65 kg: Pupp Viktória (DKSE-KIMBA)
68 kg: Munk Maja (Vasas SC-KIMBA)
72 kg: Müller Petra (Csepel TC-KIMBA)
76 kg-ban nem volt induló.
(Kiemelt képünk forrása: UWW)