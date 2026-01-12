Bolla Bendegúz gólpasszt adott, a Ferencváros kikapott a Rapid Wientől
A Ferencváros a német másodosztályú Holstein Kiel ellen szombaton 2–0-ra elbukott találkozója után hétfőn az osztrák Bundesligában szereplő Rapid Wien ellen lépett pályára.
A bécsi és budapesti zöld-fehérek meccsének egyetlen gólja a második félidő elején esett. A szünetben csereként beálló Bolla Bendegúz a tizenhatoson belül érkező Matthias Seidl elé tálalt, aki a bal alsóba lőtt.
Az FTC utolsó spanyolországi felkészülési mérkőzését csütörtökön, a dán Midtjylland ellen játssza.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
RAPID WIEN–FERENCVÁROSI TC 1–0 (0–0)
La Manga
FTC: Varga Á. – Cissé (Abu Fani, 65.), Raemaekers (Rommens, 65.), Szalai G. (Mariano Gómez, a szünetben) – Cadu (Ötvös, a szünetben), Zachariassen (Levi, 65.), Júlio Romao (Tóth A., a szünetben), Kanikovszki (Madarász, 65.), O’Dowda (Nagy B., 57.) – Joseph (Lisztes, 65.), Yusuf (Gruber, 65.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Seidl (51.)
A FERENCVÁROSI TC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 8–16., La Manga (Spanyolország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
Január 10.: Ferencváros–Holstein Kiel (német II.) 0–2
Január 12.: Ferencváros–SK Rapid (osztrák) 0–1
Január 15., csütörtök: Ferencváros–FC Midtjylland (dán)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: Varga Ádám (Debreceni VSC), Say Shadirac (ghánai, Oulo – Finnország)
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)