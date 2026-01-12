Bolla Bendegúz gólpasszt adott, a Ferencváros kikapott a Rapid Wientől

A Ferencváros a német másodosztályú Holstein Kiel ellen szombaton 2–0-ra elbukott találkozója után hétfőn az osztrák Bundesligában szereplő Rapid Wien ellen lépett pályára.

A bécsi és budapesti zöld-fehérek meccsének egyetlen gólja a második félidő elején esett. A szünetben csereként beálló Bolla Bendegúz a tizenhatoson belül érkező Matthias Seidl elé tálalt, aki a bal alsóba lőtt.

Az FTC utolsó spanyolországi felkészülési mérkőzését csütörtökön, a dán Midtjylland ellen játssza.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

RAPID WIEN–FERENCVÁROSI TC 1–0 (0–0)

La Manga

FTC: Varga Á. – Cissé (Abu Fani, 65.), Raemaekers (Rommens, 65.), Szalai G. (Mariano Gómez, a szünetben) – Cadu (Ötvös, a szünetben), Zachariassen (Levi, 65.), Júlio Romao (Tóth A., a szünetben), Kanikovszki (Madarász, 65.), O’Dowda (Nagy B., 57.) – Joseph (Lisztes, 65.), Yusuf (Gruber, 65.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Seidl (51.)

A FERENCVÁROSI TC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 8–16., La Manga (Spanyolország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 10.: Ferencváros–Holstein Kiel (német II.) 0–2

Január 12.: Ferencváros–SK Rapid (osztrák) 0–1

Január 15., csütörtök: Ferencváros–FC Midtjylland (dán)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Varga Ádám (Debreceni VSC), Say Shadirac (ghánai, Oulo – Finnország)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)