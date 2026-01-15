Felkészülés: az utolsó percben egyenlített a Ferencváros a Midtjylland ellen

A dán bajnokságban jelenleg 2. helyen álló FC Midtjylland volt a Ferencváros csütörtöki ellenfele a spanyolországi edzőtáborban. Az észak-európai csapat egyáltalán nem volt ismeretlen a zöld-fehérek számára, hiszen 2024 augusztusában két BL-selejtezőt is vívott a két alakulat – a párharcból 3–1-es összesítéssel a dánok jutottak tovább. Az akkori szereplőkből Mads Bech Sörensen és a kapus, Elias Ólafsson személyében ketten léptek pályára kezdőként a Midtjyllandnál, míg a fradisták közül Kristoffer Zachariassen és Ibrahim Cissé kezdett a szűk másfél évvel ezelőtti összecsapáson.

A mérkőzés első gólja 15. percben született, amikor Midtjylland középpályása, Denil Castillo kilépett az FTC-védők közül, és higgadtan lőtt Gróf Dávid kapujába. Még az első félidőben Szalai Gábor fejjel egyenlíthetett volna, de kísérlete elkerülte a kaput. A második játékrészben Jonathan Levi szabadrúgásból veszélyeztetett, majd Madarász Ádám lövését fogta Ólafsson. A 90. percben, amikor már úgy tűnt, a dánok behúzzák a meccset, Mohamed Abu Fani remekül szolgálta ki az argentin középső védőt, Mariano Gómezt, aki fejjel egyenlített, kialakítva az 1–1-es végeredményt.

Röviden a többi NB I-es csapat meccseiről: a Debrecen 2–1-re kikapott a szerb első osztályban 9. helyen álló OFK Beogradtól – a hajdúságiak gólját tizenegyesből Bárány Donát szerezte –; Ivan Saponjics és Macsó Máté góljával a Diósgyőr 2–0-ra megverte az osztrák Bundesligában 8. Wolfsberger AC-t; a Dél-Spanyolországban edzőtáborozó Puskás Akadémia a Slovan Libereccel, azaz Hornyák Zsolt, a felcsúti vezetőedző előző csapatával mérkőzött meg, és 1–0-s vereséget szenvedett.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

FC Midtjylland (dán)–Ferencvárosi TC 1–1 (1–0)

Az FTC összeállítása: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. (M. Gómez) – Cadu, Zachariassen (Gruber), Júlio Romao (Ötvös), Kanikovszki (Abu Fani), Nagy B. – Levi (Joseph), Bamidele (Madarász Á.)

Gólszerző: D. Castillo (15.), ill. M. Gómez (90.)

DVTK–Wolfsberger AC (osztrák) 2–0 (1–0)

DVTK: Megyeri G. (Tuska) – Kastrati (Szakos), Bárdos (Holdampf), Bokros (Szlifka Zs.) – Sajbán Máté (Krone), Mucsányi (Babos B.), Roguljic (Macsó), Bényei Á. (Komlósi B.), Pető M. (Purzsa) – Saponjics (Varga Z.), Jurek (Demeter M.)

Gólszerző: Saponjics (20.), Macsó (90+2.)

DVSC–OFK Beograd (szerb) 1–2 (0–1)

DVSC: Erdélyi – Tercza, Mejías, Kulbacsuk, Vajda – Camarasa, Youga – Komáromi, Dzsudzsák, Gordics – Kohut. Csereként pályára lépett: Pálfi, Engedi, Szakál, Guerrero, Szűcs T., Patai, Manzanara, Bárány, Kusnyír, Silue, Szécsi M., Bermejo, Dacosta, Cibla

A DVSC gólszerzője: Bárány (61. – 11-esből)

Puskás Akadémia FC–FC Slovan Liberec (cseh) 0–1 (0–1)

Puskás Akadémia: Szappanos – Maceiras, Golla, Markgráf, Nagy Zs. – Kern M., L. Duarte – Soisalo, Nissilä, Fameyeh – Lukács D.

Gólszerző: Másek (34.)