Bévárdi Zsombor: Fontos, hogy nyomás alá helyezzük a győrieket!

2026.02.22. 11:40
(Fotó: Dömötör Csaba)
Nincs egyszerű helyzetben a Paksi FC, hiszen az előző három bajnokiján pont nélkül maradt (a Ferencváros és a DVSC 1–0-ra, a DVTK 2–1-re győzte le), vasárnap pedig a listavezető ETO elleni meccse következik.
 

A három vereség közül különösen a Diósgyőr elleni fájhat a paksiaknak, mert jól futballoztak, ám hiába alakítottak ki helyzeteket, még tizenegyesből sem tudták bevenni a nagyszerűen védő Karlo Sentic kapuját. A mérkőzés a történtek ellenére örökre emlékezetes marad Bévárdi Zsombornak, akinek szerződtetését négy nappal korábban jelentette be a klub, másnap a második félidőben lehetőséget kapott a DVTK ellen 6–2-re elveszített Magyar Kupa-mérkőzésen, aztán a bajnokin már kezdett, s kitűnő teljesítményt nyújtott.

A 27 éves hátvéd pályafutása Siófokon indult, később megfordult a Főnix Gold és a Puskás Akadémia utánpótlásában, a felnőttfutballal pedig a Videoton játékosaként ismerkedett meg. Tizenhét esztendősen alapembernek számított az NB III-as együttesben, majd a Siófok labdarúgójaként játszotta az első meccsét a második vonalban. 2020. március 7-én Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi vezetőedzője adott neki először lehetőséget az NB I-ben (az akkor élcsapatnak számító Mezőkövesd ellen 4–0-ra elveszített találkozón), az első osztályban pályára lépett később a DVSC-ben és a Puskás Akadémiában, az őszt pedig az MTK-nál töltötte, amelyben kilenc bajnokin jutott lehetőséghez, ám csak kétszer kezdett.

 „Korábban is többször szóba került, hogy Paksra igazolhatok, és bár a mostani lehetőség hirtelen jött, nem kellett gondolkodnom a döntésen. Hogy kell-e aggódni az előző heti két vereség miatt? A bajnokin rendben volt a játékunk, nem ég a ház. Vasárnapi ellenfelünk, az ETO jó futballt játszik, ám nekünk magunkkal kell foglalkoznunk: fontos, hogy nyomás alá helyezzük a győrieket. Mindegy, milyen játékkal, de nyerni akarunk, s szeretnénk a dobogón zárni az idényt.”     

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
17.30: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC

22

12

7

3

43–21

+22 

43 

  2. Ferencvárosi TC

22

12

4

6

41–24

+17 

40 

  3. Debreceni VSC

22

11

5

6

33–27

+6 

38 

  4. Paksi FC

22

10

6

6

42–31

+11 

36 

  5. Puskás Akadémia

23

10

5

8

30–28

+2 

35 

  6. Zalaegerszegi TE

22

9

6

7

34–28

+6 

33 

  7. Kisvárda

23

9

5

9

28–36

–8 

32 

  8. Újpest FC

23

8

5

10

32–39

–7 

29 

  9. MTK Budapest

22

7

4

11

41–48

–7 

25 

10. Nyíregyháza 

23

6

7

10

31–39

–8 

25 

11. Diósgyőri VTK

23

5

8

10

31–38

–7 

23 

12. Kazincbarcika

23

4

2

17

20–47

–27 

14 

 

 

