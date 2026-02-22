Bévárdi Zsombor: Fontos, hogy nyomás alá helyezzük a győrieket!
A három vereség közül különösen a Diósgyőr elleni fájhat a paksiaknak, mert jól futballoztak, ám hiába alakítottak ki helyzeteket, még tizenegyesből sem tudták bevenni a nagyszerűen védő Karlo Sentic kapuját. A mérkőzés a történtek ellenére örökre emlékezetes marad Bévárdi Zsombornak, akinek szerződtetését négy nappal korábban jelentette be a klub, másnap a második félidőben lehetőséget kapott a DVTK ellen 6–2-re elveszített Magyar Kupa-mérkőzésen, aztán a bajnokin már kezdett, s kitűnő teljesítményt nyújtott.
A 27 éves hátvéd pályafutása Siófokon indult, később megfordult a Főnix Gold és a Puskás Akadémia utánpótlásában, a felnőttfutballal pedig a Videoton játékosaként ismerkedett meg. Tizenhét esztendősen alapembernek számított az NB III-as együttesben, majd a Siófok labdarúgójaként játszotta az első meccsét a második vonalban. 2020. március 7-én Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi vezetőedzője adott neki először lehetőséget az NB I-ben (az akkor élcsapatnak számító Mezőkövesd ellen 4–0-ra elveszített találkozón), az első osztályban pályára lépett később a DVSC-ben és a Puskás Akadémiában, az őszt pedig az MTK-nál töltötte, amelyben kilenc bajnokin jutott lehetőséghez, ám csak kétszer kezdett.
„Korábban is többször szóba került, hogy Paksra igazolhatok, és bár a mostani lehetőség hirtelen jött, nem kellett gondolkodnom a döntésen. Hogy kell-e aggódni az előző heti két vereség miatt? A bajnokin rendben volt a játékunk, nem ég a ház. Vasárnapi ellenfelünk, az ETO jó futballt játszik, ám nekünk magunkkal kell foglalkoznunk: fontos, hogy nyomás alá helyezzük a győrieket. Mindegy, milyen játékkal, de nyerni akarunk, s szeretnénk a dobogón zárni az idényt.”
LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
17.30: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
22
12
7
3
43–21
+22
43
|2. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Puskás Akadémia
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|7. Kisvárda
23
9
5
9
28–36
–8
32
|8. Újpest FC
23
8
5
10
32–39
–7
29
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Nyíregyháza
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. Diósgyőri VTK
23
5
8
10
31–38
–7
23
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14