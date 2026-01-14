Felkészülés: a Kazincbarcika egy góllal legyőzte a Karcagot
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II) 1–0
Bővebben hamarosan!
A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: –
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Január 10., szombat: MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)–Kazincbarcika 2–2 (Slogar, Kártik – 11-esből)
Január 14., szerda: Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II) 1–0
Január 17., szombat: Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –