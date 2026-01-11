Felkészülés: a Paks és a DVSC is három gólt kapva szenvedett vereséget

Zord időjárási körülmények között lépett pályára a Paksi FC, amely az első félidő közepére kétgólos hátrányba került a brazil Erick Marcus duplája miatt, viszont Windecker József hamar szépített tizenegyesből. A szünet után egy másik brazil támadó, Matheus Machado vette be a paksiak kapuját, majd Tóth Barna csökkentette a hátrányt, ám a mérkőzést a Ludogorec 3–2-re megnyerte.

„A Ludogorec nagyon jó ellenfél volt, kiváló képességű játékosokkal rendelkezik, de ezt pontosan tudtuk, hiszen több alkalommal is láttuk már játszani – nyilatkozta klubja honlapjának Bognár György vezetőedző. – Jó iramú, hasznos edzőmérkőzést játszottunk. A játék képe alapján benne volt, hogy akár meg is fordíthatjuk a találkozót – és itt nem a kihagyott tizenegyesre gondolok, hanem a második félidőben kialakított helyzeteinkre. Összességében elégedett vagyok, jó mérkőzést játszottunk.”

Első felkészülési meccsét játszotta a télen a DVSC. A szeles, esős időben a Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezda három gólt szerzett az első félidőben – Bruno Duarte találata után Vladimir Lucsics duplázott. A fordulást követően a játékrész közepén Kocsis Dominik tört be a jobb szélről a tizenhatoson belülre, majd mintegy 14 méterről óriási gólt lőtt a hosszú felsőbe, így 3–1-es vereséget szenvedett a Debrecen.

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Paksi FC–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár) 2–3 (1–2)

Belek (Törökország)

Paks: Kovácsik (Simon B., 62.) – Osváth (Hinora, 62.), Lenzsér (Szekszárdi M., a szünetben), Vécsei (Kinyik, 62.), Szabó J. (Tamás O., 62.), Zeke (Silye, 62.) – Papp K. (Balogh B., 62.), Haraszti (Horváth Kevin, 62.), Windecker (Gyurkits, 62.) – Tóth B. (Ádám M., 62.), Pesti (Böde, a szünetben). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Windecker (26. – 11-esből), Tóth B. (62.), ill. Marcus (19., 22.), Machado (57.)

Debreceni VSC–Crvena zvezda (szerb) 1–3 (0–3)

Belek (Törökország)

DVSC: Pálfi – Szécsi, Mejías, Szakál, Guerrero – Camarasa, Szűcs T. – Komáromi, Dzsudzsák, Bermejo – Bárány. Csere: Erdélyi, Gordics, Patai, Manzanara, Kocsis D., Youga, Vajda B., Tercza, Kusnyír, Asztalos, Kulbacsuk, Kohut, Cibla. Vezetőedző: Sergio Navarro

Gólszerző: Kocsis D. (64.), ill. B. Duarte (18.), Lucsics (32., 43.)

A PAKSI FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 6–17., Belek (Törökország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Január 9., péntek: Paks–Sumqayit FK (azeri) 5–1 (Ádám M. 2, Böde, Tóth B., Szendrei Á.)

Január 11., vasárnap: Paks–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár) 2–3 (Windecker – 11-esből, Tóth B.)

Január 13., kedd: Paks–LKS Lódz (lengyel)

Január 16., péntek: Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel)

A DEBRECENI VSC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 6–20., Belek (Törökország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)

Január 11., vasárnap: DVSC–Crvena zvezda (szerb) 1–3 (Kocsis D.)

Január 15., csütörtök: DVSC–OFK Beograd (szerb)

Január 19., hétfő: DVSC–NK Maribor (szlovén)