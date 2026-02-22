DAC: sima meccsből dráma

Az első fél óra olyan volt, mint egy álom. A DAC akár hét gólt is szerezhetett volna: Ammar Ramadan mesterhármast jegyzett, Andreas Gruber a kapufát találta el (ez volt a DAC idénybeli 28. kapufája), Ramadan és Ouro lövéseit bravúrral védte Junas, míg Pa Corr nagy helyzetben hibázott.

„Majdnem tökéletes volt az első félidő. Minden sikerült, amit szerettünk volna. Ha több gólt rúgunk, az ellenfél sem szólhatott volna egy szót sem – mondta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, aki egy nagyot sóhajtott és folytatta. – A másodikat sem kezdtük rosszul. Volt további egy-két szituáció, amikor, ha türelmesebbek vagyunk, pontosabbak, akkor még lőhettünk volna újabb gólt. Ezek helyett gyermeteg hibákat követtünk el megint, és ilyen szinten ez nem megengedett… Még többet kell dolgoznunk, mert úgy néz ki, hogy ez nem elég, és többet kell beletennünk, hiszen a második félidő megint nem úgy nézett ki, ahogy szerettük volna.”

A sárga-kék drukkerek felemás érzéssel távoztak a stadionból. Egyrészt meglett a három pont, másrészt azonban a fordulás után nem azt kapta, amit szeretett volna. „A tavaszi első két fordulóban nem úgy kezdtünk, nem azt az arcunkat mutattuk, amit ősszel láttak a szurkolók, illetve nem azt, amit tudunk és képviselünk. Sokat kellett várni az újabb győzelmünkre. Összességben a legfontosabb az, hogy megvan az első három pont és tudunk menni tovább, mert az első félidős játékra lehet alapozni. A szünet utáni teljesítményünk rányomta a bélyegét egy kicsit az összképre, illetve a teljesítményre, de rúgtunk három gólt. Eggyel többet, mint az ellenfél. Megvan az első siker, mostantól a jövő heti, zsolnai meccsre fókuszálunk” – zárta gondolatait Tuboly Máté.

„Ma nagy szükségünk volt a három pontra, és ezt sikerült is megszereznünk. Kiváló első félidőt játszottunk, amelyben akár négy- vagy ötgólos előnyt is szerezhettünk volna. A második félidő már nem volt ideális. Uraltuk a játékot, de adtunk egy érthetetlen gólt saját magunknak. Az ellenfél három-kettőre is felzárkózott, pedig további találatokkal már korábban le kellett volna zárnunk a mérkőzést. Nem volt minden tökéletes, de ideális első félidőt játszottunk, és megszereztük a nagyon fontos három pontot,“ – mondta Branislav Fodrek, a DAC mester, aki nincs egyszerű helyzetben.

Ha összevesszük az őszi, illetve a jelenlegi tavasszal bevethető DAC-keretet, óriási különbséget látunk. Fodrek mester jelenleg nem számíthat a távozó Redzic Damira, az első, illetve a második számú kapus (Popovics, Filipe) és a mezőnyjátékosok közül Modesto, Djukanovics, Gagua, Trusa sérült, Hercre pedig nem számít a klub. Az érkezők, illetve a bővebb keret tagjai jelenleg nem tudják az őszi minőséget biztosítani.

Történelmi esemény

A szakolcaiak elleni találkozó főszereplője Ammar Ramadan volt, aki 100. ligamérkőzését játszotta a DAC színeiben. A kezdőrúgás előtt emlékmezt vehetett át, majd hét perc leforgása alatt megszerezte első mesterhármasát sárga-kékben.

„A hét első napjától kezdve azt hangsúlyoztuk magunknak, hogy nem szabad a tabellát nézegetnünk, mert Dunaszerdahelyre mindenki harcolni jön. A Szakolca legalább egy pontot akart elvinni, mi pedig a listavezető pozíciójába szerettünk volna ugrani – nyilatkozta a 25 éves szír szélső a lefújás után, aki emlékbe magával vihette a mérkőzés labdáját. – Az volt a legfontosabb, hogy képesek voltunk korán gólt szerezni. Ha ez nem sikerül, percről percre nehezebb lett volna a mérkőzés. Kiváló első félidőt zártunk, a másodikban kicsit visszavettünk, ami normális. A lényeg, hogy begyűjtöttük a három pontot. Számomra azért is volt nehéz a találkozó, mert zajlik a ramadán. Ilyenkor az első meccs mindig nagyon kemény, de a többi muszlim csapattársammal együtt jól megoldottuk ezt a kihívást.”

Ammar Ramadan a szünetben tudta meg a játékvezetőtől, hogy a hét perc alatt szerzett három gólja külföldi játékostól a szlovák élvonal leggyorsabban mesterhármasa.