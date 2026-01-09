Felkészülés: hosszabbításban esett fejes góllal kapott ki a Genktől a Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia két felkészülési meccset is játszott pénteken Spanyolországban, mindkettőt belga csapat ellen. Arról már beszámoltunk korábban, hogy a másodosztályú Lommeltől 3–1-re kapott ki Marbellán, de utána jött a Genk elleni összecsapás, ahol jóval több kezdőjátékos szerepet kapott, köztük Nagy Zsolt.

Ez a meccs végül egy hajrában született fejes góllal dőlt el a Genk javára.

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

GENK (belga)–PUSKÁS AKADÉMIA 1–0 (0–0)

La Quinta Football Center, Marbella

PAFC: Szappanos (Bozó) – Maceiras, Golla, Markgráf, Nagy Zs. – Duarte, Nissilä – Vékony (Kern), Magyar (Nagy Z), Dárdai – Lukács (Ásványi)

G: Bibout