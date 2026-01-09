Felkészülés: hosszabbításban esett fejes góllal kapott ki a Genktől a Puskás Akadémia
A Puskás Akadémia két felkészülési meccset is játszott pénteken Spanyolországban, mindkettőt belga csapat ellen. Arról már beszámoltunk korábban, hogy a másodosztályú Lommeltől 3–1-re kapott ki Marbellán, de utána jött a Genk elleni összecsapás, ahol jóval több kezdőjátékos szerepet kapott, köztük Nagy Zsolt.
Ez a meccs végül egy hajrában született fejes góllal dőlt el a Genk javára.
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE
GENK (belga)–PUSKÁS AKADÉMIA 1–0 (0–0)
La Quinta Football Center, Marbella
PAFC: Szappanos (Bozó) – Maceiras, Golla, Markgráf, Nagy Zs. – Duarte, Nissilä – Vékony (Kern), Magyar (Nagy Z), Dárdai – Lukács (Ásványi)
G: Bibout
Felkészülés: belga ellenféltől kapott ki a Puskás Akadémia
A PUSKÁS AKADÉMIA FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 4.–16., Marbella (Spanyolország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
Január 9., péntek: Puskás Akadémia–Lommel SK (belga II.) 1–3
Január 9., péntek: Puskás Akadémia–KRC Genk (belga)
Január 12., hétfő: Puskás Akadémia–Legia Warszawa (lengyel)
Január 15., csütörtök: Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)