Az FTC nyert Dániában, de rájátszásra kényszerül a negyeddöntőért a női kézi BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

14. (UTOLSÓ) FORDULÓ, B-CSOPORT

ODENSE HB (dán)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 28–30 (15–17)

Odense, Sydbank Aréna. Vezette: Lindenbaum, Laron (izraeliek)

Odensében szombat este sorsdöntő mérkőzés várt a Ferencváros női kézilabdázóira a Bajnokok Ligája-csoportkör utolsó fordulójában, mert még esélyük volt arra, hogy megszerezzék az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő második helyet, de a sorsuk már nem csak a saját kezükben volt.

Mindkét oldalon akadtak hiányzók, miközben a zöld-fehéreknél a BL-ben is visszatért a több mint négy hónapot kihagyó francia kapus, Laura Glauser. A sérüléssel bajlódó norvég Vilde Ingstad és a szerb Dragana Cvijics (akit bár beneveztek, nem lépett pályára) távollétében a válogatott Bordás Réka két góllal kezdett beállóban, míg a német balátlövő, Emily Vogel alig kilenc perc alatt berámolt hármat. Csak egy röpke pillanatra tudta átvenni a vezetést az északi házigazda, a Fradi agilisan és hatékonyan támadott, az első félidő hajrájában a kiválóan beszálló dán jobbátlövő, Mette Tranborg három találatának is köszönhetően 16–13-ra is ellépett (15–17).

Sokkal szebb arcát mutatta a szintén dán Jesper Jensen együttese, mint egy héttel korábban a román CSM Bucuresti elleni sima és fájó 35–30-as vereség során. Irányította és abszolút kézben tartotta a találkozót a zöld-fehér csapat, a pazarul teljesítő Glauser fontos bravúrokkal segített, elöl pedig Simon Petra húzta előre társait, így a záró tíz percre fordulva 27–24-es volt a magyar előny, de egy időkérés után az Odense 4–0-s sorozattal kis túlzással a semmiből gyorsan fordított (28–27 az 55. percben), ám amilyen váratlanul jött, olyan hamar el is illant a fór. S az utolsó két percbe már 29–28-as vendégvezetéssel léptek a felek, az orosz irányító, Darja Dmitrijeva pedig az utolsó másodpercekben lezárta a meccset. 28–30

Az előremutatóan kézilabdázó FTC-n semmi sem múlott, hozta a bravúrgyőzelmet, ám mivel a sikerével nyolc közé jutó CSM sem botlott a dán Ikasttal szemben, a ferencvárosi csapat a harmadik, az Odense a negyedik helyen zárt a csoportban, ezzel eldőlt, hogy március végén a negyeddöntőbe jutásért zajló rájátszásban az A jelű nyolcasban már biztos ötödik Debrecen találkozik az Odensével az oda-visszavágós párharcban, míg a Fradira a német Dortmund vagy a norvég Storhamar vár majd. A másik csoportban vasárnap délután rendezik meg az utolsó fordulót, a címvédő és már biztosan negyeddöntős Győr a Dortmundot fogadja, és ha érvényesíti a papírformát, akkor első lesz, míg a DVSC az utolsóként végző montenegrói Buducsnoszt Podgorica ellen fejezi be a főtáblás küzdelmeket, ugyancsak hazai pályán.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

CSM Bucuresti (román)–Ikast Handbold (dán) 33–24 (15–7)

Krim Ljubljana (szlovén)–Brest Bretagne (francia) 25–37 (10–18)

HB Sola (norvég)–HC Podravka (horvát) 33–24 (17–12)