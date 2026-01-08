Nemzeti Sportrádió

Egy góllal kikapott cseh ellenfelétől a Kisvárda Törökországban

2026.01.08. 16:07
Fotó: kisvardafc.hu
Egy góllal elvesztette első téli felkészülési mérkőzését a Kisvárda: a cseh Dukla Praha 1–0-ra legyőzte az NB I pillanatnyi hatodik helyezettjét a két labdarúgócsapat beleki meccsén.

Az esős, szeles időben lejátszott mérkőzésen a kisvárdaiak bevetették új igazolásukat, Nikola Radmanovacot, valamint a próbajátékon lévő nigériai Idris Ibrahimot is.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
FK DUKLA PRAHA (cseh)–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–0 (0–0)
Belek
DUKLA: Jágrik – Sehovics, Hunal, Velasquez, D. Hasek, Cermák, Purcidisz, Unusic, K-P. Milla, Peterka, Pekhart. 2. félidő: Jágrik – Penxa, Svozil, Gaszczyk, Kroupa, Zitny, B. Diallo, Kozma, Kreiker, Cermák, M. Traoré
KISVÁRDA: Popovics (Kovács M., 62.) – Nagy K. (Molnár G., 62.), Jovicic (Medgyes S., 62.), Oláh B. (Radmanovac, a szünetben), Chlumecky (Lippai T., 69.) – Popoola (I. Ibrahim, 62.), Szőr (Cipetic, a szünetben) – Melnik (Osztrovka, 62.), Bíró B. (Balogun, 62.), Mesanovic (Matanovics, a szünetben) – Jordanov (Novothny, a szünetben)
Gólszerző: Penxa (84.)
Forrás: kisvardafc.hu

 

Ezek is érdekelhetik