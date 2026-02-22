Nemzeti Sportrádió

Vladimir Radenkovics önkritikája: Hiba volt Szakos Bencét a kezdőbe jelölnöm!

2026.02.22. 07:54
Vladimir Radenkovics szerint az első húsz percet odaajándékozták az Újpestnek (Fotó: Török Attila)
Vladimir Radenkovics NB I Kuttor Attila Szélesi Zoltán
Az Újpest legyőzte a Diósgyőrt, a Puskás Akadémia a Kazincbarcikát, míg a Nyíregyháza döntetlent játszott a Kisvárdával a vármegyei rangadón a labdarúgó NB I 23. fordulójában. Mestermérlegek.

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–2 (1–2)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 4355 néző. Vezette: Hanyecz
Gólszerző: Kovács M. (21.), Dreskovics (59.), ill. Bíró B. (28.), Jovicic (33.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Csalódott?     
– Igen, és tulajdonképpen jogosan vagyunk csalódottak egy középcsapat elleni döntetlen miatt. Az egy ponttal nem vagyunk sokkal előrébb. A játékosok hozzáállásával mindenesetre elégedett lehetek, mentek előre becsülettel.

–  A második félidőre milyen változást kért csapatától?     
– Igyekeztünk aktívabbak és lendületesebbek lenni, ami talán sikerült is.

– Mit lehet ebből a meccsből tanulni?     
– Hogy nem lehet büntetlenül gyermeteg hibákat elkövetni. Az első kapott gólig nem is volt helyzete az ellenfélnek. 

RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Újra döntetlen született a két csapat meccsén…     
– Jobban jártunk volna, ha mindkét csapat nyer egy-egy meccset, már csak a győzelmek száma miatt is. Sajnos ez így alakult.

– Ilyen kilencven percre számított?     
– A Nyíregyháza tavaszi stílusa nem kedvez nekünk, igaz, kevesebb futball van a játékában.

–  Az önök szempontjából nem indult jól ez a bajnoki.     
– Az elején érezték a játékosok, nagyon veszélyesek a nyíregyháziak. Nem tudtunk futballozni, nem tudtunk labdát szerezni, mert átrugdosták a pályát, elöl pedig magassági és erőfölényben voltak. Ezen próbáltunk változtatni.

Labdarúgó NB I
18 órája

Négygólos döntetlennel zárult a Szpari és a Várda megyei rangadója

Az első félidőben hátrányból álltak fel a várdaiak, a második félidőben a hazaiak erejéből már csak az egyenlítésre futotta.

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1 (2–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4243 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Vlijter (19.), Gradisar (22.), ill. Croizet (88. – 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

SZÉLESI Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Magabiztos győzelmet arattak.     
– Úgy tűnik, bejött a lila póló, szürke nadrág kombináció. A futballban a győzelem a legfontosabb, s ezért mi nagyon sokat tettünk. Az első harminc percben jó tempót diktáltunk, három vagy négy góllal is vezethettünk volna. Krajcsovics Ábelt sajnálom, hogy a gólját érvénytelenítették, kellene már a lelkének, hogy betaláljon, ő fontos láncszeme lehet az Újpestnek. A párharcokat jó százalékban nyertük meg, Lamin Colley-t hatástalanítottuk, jó munkát végeztünk.

–  Sérülés vagy szakmai oka volt annak, hogy a szünetben lecserélte a gólt szerző és gólpasszt adó Gleofilo Vlijtert?     
– Mindkettő. Tette, amit tennie kellett, viszont jó néhányszor ütközött is, ezért elővigyázatos voltam. Sokat tett hozzá a sikerünkhöz.

–  Most már inkább előre kell nézniük a tabellán?     
– Megnyugodni nem lehet, dolgozni kell tovább. Jó visszajelzés nekünk, hogy az utóbbi két bajnokin nyertünk, de most már csak az lebeg a szemünk előtt, hogy legközelebb az ETO ellen is jó eredményt érjünk el.

Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője

– Sima vereséget szenvedtek.     
– Megérdemelten nyert az Újpest, az első húsz percet odaajándékoztuk neki. A labdabirtoklás hasonló volt, csakúgy, mint a lövések száma, de rengeteg technikai hibát követtünk el. A második félidőre már lehet alapozni.

– Csalódott a csapatában? Főleg az első félidő volt nagyon gyenge.     
– Meg kell említenem a saját felelősségemet: hiba volt Szakos Bencét a kezdőbe jelölnöm. A védőm az utóbbi napokban az U19-es válogatottal Spanyolországban szerepelt, elég fáradt volt, viszont a jó paksi játéka után bíztam benne, hogy Ante Roguljiccsal együtt jól teljesít, ráadásul a fiatalszabály miatt is játszatnom kellett. Fontos azonban kiemelni, hogy ez a döntés, vagyis hogy lecseréltem ezt a párost, csak erre a meccsre vonatkozott.

– Továbbra is kieső helyen állnak. Hogyan maradhat bent a csapat?     
– Fegyelmezett és jó játékkal, valamint megfelelő csapatszellemmel, amely adva van. Az Újpest ellenit megelőző három bajnokin öt pontot szereztünk, most sajnos kikaptunk, de megyünk tovább, s odahaza le akarjuk győzni a ZTE-t. Rossz hír, hogy Mucsányi Márk valószínűleg súlyosabb sérülést szenvedett, az pedig egyelőre kérdés, hogy Holdampf Gergő milyen állapotban van.

Labdarúgó NB I
14 órája

Az Újpest harmadszor is legyőzte a Diósgyőrt, ezúttal csak egy góllal

Az első félidő közepén Vlijter, majd Gradisar révén három percen belül kétszer is betaláltak a lila-fehérek.

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 0–2 (0–2)
Miskolc, DVTK Aréna, 320 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Golla (5.), Lukács D. (40.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– A hamar kapott gól mennyiben befolyásolta a mérkőzés alakulását?     
– Jelentősen, hiszen az ötödik percben harakirit követtünk el. 

– A második félidőben mégis megmutatkozott valami az elvégzett munkából…     
– Így van, jobban játszottunk, mezőnyfölénybe is kerültünk, gólhelyzeteket dolgoztunk ki.

– Mi lehet az eredménytelenség oka?     
– Leginkább a gyilkos ösztön hiányzik labdarúgóinkból. A második félidőben volt sportemberi tartás és akaraterő is bennük, példásan futballoztak. Jó lenne, ha ez már eredménnyel is párosulna.

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Kísértetiesen hasonlított a forgatókönyv a legutóbbi, MTK elleni mérkőzésükre…     
– Valóban, azzal a különbséggel, hogy míg akkor döntetlent játszottunk, ezúttal megnyertük a mérkőzést. Nagyobb különbséggel is győzhettünk volna.

– Minek tulajdonítja a mostani sikert?     
– Elsősorban annak, hogy tanultunk az MTK elleni meccs hibáiból.

– Mit gondol, megtalálta Jonathan Levi utódját?     
– Igen. Magyar Zsolt ezen a mérkőzésen is bizonyította, minden adottsága megvan ahhoz, hogy méltó utódja legyen a Ferencvároshoz távozó középpályásnak. Rúgótechnikája és játékintelligenciája révén jelentős potenciál van benne.

Labdarúgó NB I
16 órája

A Puskás Akadémia az első félidőben eldöntötte a meccset, egyre reménytelenebb helyzetben a KBSC

A felcsúti csapat másodszor nyert 2026-ban; a Kazincbarcika sorozatban a harmadik bajnokiján nem tudott betalálni.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

22

12

7

3

43–21

+22 

43 

  2. Ferencvárosi TC

22

12

4

6

41–24

+17 

40 

  3. Debreceni VSC

22

11

5

6

33–27

+6 

38 

  4. Paksi FC

22

10

6

6

42–31

+11 

36 

  5. Puskás Akadémia

23

10

5

8

30–28

+2 

35 

  6. Zalaegerszegi TE

22

9

6

7

34–28

+6 

33 

  7. Kisvárda

23

9

5

9

28–36

–8 

32 

  8. Újpest FC

23

8

5

10

32–39

–7 

29 

  9. MTK Budapest

22

7

4

11

41–48

–7 

25 

10. Nyíregyháza 

23

6

7

10

31–39

–8 

25 

11. Diósgyőri VTK

23

5

8

10

31–38

–7 

23 

12. Kazincbarcika

23

4

2

17

20–47

–27 

14 

 

