Vladimir Radenkovics önkritikája: Hiba volt Szakos Bencét a kezdőbe jelölnöm!

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–2 (1–2)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 4355 néző. Vezette: Hanyecz
Gólszerző: Kovács M. (21.), Dreskovics (59.), ill. Bíró B. (28.), Jovicic (33.)
BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője
– Csalódott?
– Igen, és tulajdonképpen jogosan vagyunk csalódottak egy középcsapat elleni döntetlen miatt. Az egy ponttal nem vagyunk sokkal előrébb. A játékosok hozzáállásával mindenesetre elégedett lehetek, mentek előre becsülettel.
– A második félidőre milyen változást kért csapatától?
– Igyekeztünk aktívabbak és lendületesebbek lenni, ami talán sikerült is.
– Mit lehet ebből a meccsből tanulni?
– Hogy nem lehet büntetlenül gyermeteg hibákat elkövetni. Az első kapott gólig nem is volt helyzete az ellenfélnek.
RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Újra döntetlen született a két csapat meccsén…
– Jobban jártunk volna, ha mindkét csapat nyer egy-egy meccset, már csak a győzelmek száma miatt is. Sajnos ez így alakult.
– Ilyen kilencven percre számított?
– A Nyíregyháza tavaszi stílusa nem kedvez nekünk, igaz, kevesebb futball van a játékában.
– Az önök szempontjából nem indult jól ez a bajnoki.
– Az elején érezték a játékosok, nagyon veszélyesek a nyíregyháziak. Nem tudtunk futballozni, nem tudtunk labdát szerezni, mert átrugdosták a pályát, elöl pedig magassági és erőfölényben voltak. Ezen próbáltunk változtatni.
LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1 (2–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4243 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Vlijter (19.), Gradisar (22.), ill. Croizet (88. – 11-esből)
SZÉLESI Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője
– Magabiztos győzelmet arattak.
– Úgy tűnik, bejött a lila póló, szürke nadrág kombináció. A futballban a győzelem a legfontosabb, s ezért mi nagyon sokat tettünk. Az első harminc percben jó tempót diktáltunk, három vagy négy góllal is vezethettünk volna. Krajcsovics Ábelt sajnálom, hogy a gólját érvénytelenítették, kellene már a lelkének, hogy betaláljon, ő fontos láncszeme lehet az Újpestnek. A párharcokat jó százalékban nyertük meg, Lamin Colley-t hatástalanítottuk, jó munkát végeztünk.
– Sérülés vagy szakmai oka volt annak, hogy a szünetben lecserélte a gólt szerző és gólpasszt adó Gleofilo Vlijtert?
– Mindkettő. Tette, amit tennie kellett, viszont jó néhányszor ütközött is, ezért elővigyázatos voltam. Sokat tett hozzá a sikerünkhöz.
– Most már inkább előre kell nézniük a tabellán?
– Megnyugodni nem lehet, dolgozni kell tovább. Jó visszajelzés nekünk, hogy az utóbbi két bajnokin nyertünk, de most már csak az lebeg a szemünk előtt, hogy legközelebb az ETO ellen is jó eredményt érjünk el.
Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője
– Sima vereséget szenvedtek.
– Megérdemelten nyert az Újpest, az első húsz percet odaajándékoztuk neki. A labdabirtoklás hasonló volt, csakúgy, mint a lövések száma, de rengeteg technikai hibát követtünk el. A második félidőre már lehet alapozni.
– Csalódott a csapatában? Főleg az első félidő volt nagyon gyenge.
– Meg kell említenem a saját felelősségemet: hiba volt Szakos Bencét a kezdőbe jelölnöm. A védőm az utóbbi napokban az U19-es válogatottal Spanyolországban szerepelt, elég fáradt volt, viszont a jó paksi játéka után bíztam benne, hogy Ante Roguljiccsal együtt jól teljesít, ráadásul a fiatalszabály miatt is játszatnom kellett. Fontos azonban kiemelni, hogy ez a döntés, vagyis hogy lecseréltem ezt a párost, csak erre a meccsre vonatkozott.
– Továbbra is kieső helyen állnak. Hogyan maradhat bent a csapat?
– Fegyelmezett és jó játékkal, valamint megfelelő csapatszellemmel, amely adva van. Az Újpest ellenit megelőző három bajnokin öt pontot szereztünk, most sajnos kikaptunk, de megyünk tovább, s odahaza le akarjuk győzni a ZTE-t. Rossz hír, hogy Mucsányi Márk valószínűleg súlyosabb sérülést szenvedett, az pedig egyelőre kérdés, hogy Holdampf Gergő milyen állapotban van.
LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 0–2 (0–2)
Miskolc, DVTK Aréna, 320 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Golla (5.), Lukács D. (40.)
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– A hamar kapott gól mennyiben befolyásolta a mérkőzés alakulását?
– Jelentősen, hiszen az ötödik percben harakirit követtünk el.
– A második félidőben mégis megmutatkozott valami az elvégzett munkából…
– Így van, jobban játszottunk, mezőnyfölénybe is kerültünk, gólhelyzeteket dolgoztunk ki.
– Mi lehet az eredménytelenség oka?
– Leginkább a gyilkos ösztön hiányzik labdarúgóinkból. A második félidőben volt sportemberi tartás és akaraterő is bennük, példásan futballoztak. Jó lenne, ha ez már eredménnyel is párosulna.
HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Kísértetiesen hasonlított a forgatókönyv a legutóbbi, MTK elleni mérkőzésükre…
– Valóban, azzal a különbséggel, hogy míg akkor döntetlent játszottunk, ezúttal megnyertük a mérkőzést. Nagyobb különbséggel is győzhettünk volna.
– Minek tulajdonítja a mostani sikert?
– Elsősorban annak, hogy tanultunk az MTK elleni meccs hibáiból.
– Mit gondol, megtalálta Jonathan Levi utódját?
– Igen. Magyar Zsolt ezen a mérkőzésen is bizonyította, minden adottsága megvan ahhoz, hogy méltó utódja legyen a Ferencvároshoz távozó középpályásnak. Rúgótechnikája és játékintelligenciája révén jelentős potenciál van benne.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
22
12
7
3
43–21
+22
43
|2. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Puskás Akadémia
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|7. Kisvárda
23
9
5
9
28–36
–8
32
|8. Újpest FC
23
8
5
10
32–39
–7
29
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Nyíregyháza
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. Diósgyőri VTK
23
5
8
10
31–38
–7
23
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14