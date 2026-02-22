Vladimir Radenkovics önkritikája: Hiba volt Szakos Bencét a kezdőbe jelölnöm!

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–2 (1–2)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4355 néző. Vezette: Hanyecz

Gólszerző: Kovács M. (21.), Dreskovics (59.), ill. Bíró B. (28.), Jovicic (33.)

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Csalódott?

– Igen, és tulajdonképpen jogosan vagyunk csalódottak egy középcsapat elleni döntetlen miatt. Az egy ponttal nem vagyunk sokkal előrébb. A játékosok hozzáállásával mindenesetre elégedett lehetek, mentek előre becsülettel.

– A második félidőre milyen változást kért csapatától?

– Igyekeztünk aktívabbak és lendületesebbek lenni, ami talán sikerült is.

– Mit lehet ebből a meccsből tanulni?

– Hogy nem lehet büntetlenül gyermeteg hibákat elkövetni. Az első kapott gólig nem is volt helyzete az ellenfélnek.

RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Újra döntetlen született a két csapat meccsén…

– Jobban jártunk volna, ha mindkét csapat nyer egy-egy meccset, már csak a győzelmek száma miatt is. Sajnos ez így alakult.

– Ilyen kilencven percre számított?

– A Nyíregyháza tavaszi stílusa nem kedvez nekünk, igaz, kevesebb futball van a játékában.

– Az önök szempontjából nem indult jól ez a bajnoki.

– Az elején érezték a játékosok, nagyon veszélyesek a nyíregyháziak. Nem tudtunk futballozni, nem tudtunk labdát szerezni, mert átrugdosták a pályát, elöl pedig magassági és erőfölényben voltak. Ezen próbáltunk változtatni.