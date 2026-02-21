Négygólos döntetlennel zárult a Szpari és a Várda megyei rangadója

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–2 (1–2)

Nyíregyháza, Városi Stadion. Vezette: Hanyecz

Gólszerző: Kovács M. (21.), Dreskovics (59.), ill. Bíró B. (28.), Jovicic (33.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Bódog Tamás érkezése óta elindult felfelé a nyíregyházi együttes. A bajnokság első körét kilenc ponttal az utolsó helyen zárta a Spartacus, nem csoda, hogy a klubvezérkar 11 forduló után a váltás mellett döntött, ekkor érkezett Szabó István helyére Bódog Tamás, s vele 15 pontot söpört be a csapat az évad második körében. A szabolcsi megyeszékhely futballhistóriájával foglalkozó Szpariinfo statisztikái szerint pedig a szakvezető az elmúlt időszakban sorra döntötte meg a klubrekordokat. Korábban sohasem fordult elő NB I-es meccsen, hogy idegenben nyert a Nyíregyháza a Ferencváros és a Zalaegerszeg ellen. Olyan sem volt még, hogy egymást követő két meccsen is négy gólt szerzett, ahogyan az utóbbi két fordulóban az MTK (4–2) és a Kazincbarcika (4–0) ellen. A Barcika elleni 4–0 a klubtörténet legnagyobb különbségű idegenbeli győzelme egyben. Szombaton pedig újabb csúcs megdöntésére nyílt esély: a Szpari eddig egyszer nyert meg sorozatban három meccset, márpedig a Kisvárda elleni megyei derbit hármas győzelmi sorozattal várta...

A szórványos hóesés mellett igazi futballhangulatban kezdődött a szabolcsi csata, Várdáról is sokan érkeztek. A vendégdrukkerek aggódva figyelhették, hogy éppen a szektoruk előtti kapunál milyen sűrűn kerül zavarba csapatuk védelme, főként Nemanja Antonov balról érkező szögletei után. Az első lehetőséget még elhibázta Meldin Dreskovics, de nem sokkal később a szerb játékos remek beadása után Katona Levente csúsztatta meg a rövid oldalon a labdát, így a jól érkező Kovács Milánnak már nem volt nehéz feladata.

Révész Attila, a vendégek mestere nem habozott, lekapta a pályáról Ridwan Popoolát, aki hamar kapott sárga lapot felesleges szabálytalanságért, s ezután teljesen elvesztette a fonalat. Két perccel a csere után pedig Marko Matanovics beadásából a mélázó hazai védők mögül érkező Bíró Bence egyenlített. Sőt, öt perccel később újabb remek Matanovics-beadás után Aleksandar Jovicic révén már a Kisvárdánál volt az előny. Hiába tehát a nyíregyházi labdabirtoklási fölény, a több kapura lövés, félidőnyi játék után vezetett az okosan, taktikusan futballozó Várda.

Bódog Tamás a támadójátékot kívánta erősíteni, így a folytatásra érkezett a hazaiaknál Katona Bálint és Bright Edomwonyi. Utóbbinak negyedóra sem kellett, hogy gólpasszal egyenlítéshez segítse csapatát. A folytatásban is nagy volt az iram, jó futballt láthatott a közönség, de gól már nem született, így a két csapat közös NB I-es történetének harmadik meccsén is döntetlen lett az eredmény. 2–2