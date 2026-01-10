A Spanyolországban edzőtáborozó Ferencváros két góllal kikapott a Holstein Kieltől

FTC–KIEL 0–2. A kapusok közül Gróf Dávidnak kellett először nagyot védenie – derül ki a fradi.hu beszámolójából –, de a ferencvárosiak is veszélyeztettek Zachariassen, Lisztes, majd Levi révén. A gólszerzés a Kielnek jött össze, a 34. percben Phil Harres fejelt a magyar kapuba. A szünetben Robbie Keane sort cserélt, az újonnan érkezők közül Kanikovszki, majd Yusuf dolgoztatta meg a német kapust. A hajrában megint a Kiel, és megint Harres talált be közelről – 2–0-ra nyert a Kiel. Az FTC hétfőn a bécsi Rapid ellen lép pályára.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROS–HOLSTEIN KIEL (német II.) 0–2 (0–1)

La Manga (Spanyolország)

FTC: Gróf – Makreckis, Lakatos Cs., Nagy B. – Levi, Abu Fani, Júlio Romao, Madarász, Zachariassen – Lisztes (Gólik, 24.), Gruber. 2. félidő: Gróf – Cissé, Raemaekers, Gómez – Cadu, O'Dowda, Ötvös, Tóth A., Kanikovszki – Yusuf, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Harres (34., 84.)

Forrás: fradi.hu

NYÍREGYHÁZA–KARVINÁ 1–5. A cseh bajnokság ötödik helyén telelő Karviná Ezeh góljával már az 1. percben vezetést szerzett, és bár Bright Edomwonyinak volt egy veszélyes fejese, hamarosan újra az ellenfél szerzett gólt. A második félidő elején egy sikeres letámadás utáni akcióból Katona Mátyás lövésével szépített a Szpari. A játékrész derekán Katona Levente piros lapot kapott, és a jól kontrázó cseh csapat három góllal kihasználta az emberelőnyt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS–MFK KARVINÁ (cseh) 1–5 (0–2)

Belek

NYÍREGYHÁZA, 1. félidő : Bese – Huszti, Alaxai, Korrea, Antonov – Manner, Szankovics, Toma, Kovácsréti – Edomwonyi, Gilbert. 2. félidő: Kovács D. – Vukk, Temesvári, Katona L., Benczenleitner – Katona M., Kovács M., Katona B., Nagy D. – Oláh B., Babunszki. Vezetőedző: Bódog Tamás

Gólszerző: Katona M., ill. Ezeh, Singhateh, Condé, Kahuan Vinícius, Furaha

Kiállítva: Katona L.

Forrás: nyiregyhazaspartacus.hu

ETO–PARTIZAN 2–2. Az első húsz percben kétgólos előnyt szerzett a szerb bajnokság első helyezettje: előbb Matija Ninics lőtt a győri kapuba egy ellentámadás végén, majd a Samuel Petrás kapus rossz passzára lecsapó Dimitrije Jankovics talált be. Zseljko Gavrics egy kipattanóból gyorsan szépített, és a második félidőben pályára lépő Nfansu Njie is egy védés után elé pattanó labdát bevágva egyenlített a 80. percben. A győriek kedden a horvát NK Osijekkel játszanak.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

ETO FC–FK PARTIZAN (szerb) 2–2 (1–2)

Antalya

ETO FC. 1. félidő: Petrás – Vladoiu, Urblík, Senna, Schön, Krpics, Décsy, Gavrics, Bánáti, Benbouali, Zivkovic. 2. félidő: Megyeri – Bíró, Csinger, Boldor, Stefulj, Szarka, Vitális, Tollár, Njie, Piscsur, Bumba. Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Gavrics (27.), Njie (80.), ill. Ninics (8.), Jankovics (18.)

Forrás: eto.hu

RIZESPOR–KISVÁRDA 2–1. A szakadó esőben kezdődő mérkőzésen, Ridwan Popoola szabálytalansága nyomán a török élvonalbeli Rizespor szerezte meg a vezetést, majd a második félidőben – immár Mocsi Attilával a soraiban – növelte is előnyét. A kisvárdaiak egy szép akciójuk végén tizenegyest harcoltak ki, amelyből a sértett, Novothny Soma állította be a végeredményt a 84. percben.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

RIZESPOR (török)–KISVÁRDA 2–1 (1–0)

Belek

KISVÁRDA: Popovics (Kovács M., 63.) – Cipetic (Nagy K., 60.), Jovicic (Radmanovac, 54.), Oláh B. (Lippai T., 74.), Chlumecky (Medgyes S., 67.) – Popoola (Balogh N., 74.), Melnik (Molnár G., 67.) – Matanovics (Novothny, 53.), Bíró B. (Szőr, 54.), Mesanovic (Pintér F., 54.) – Jordanov (Szikszai, 67.). Vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Antalyali (13. 11-esből), Zeqiri (70.), ill. Novothny (84. – 11-esből)

Forrás: kisvardafc.hu

Korábban

MFK Zemplín Mihalovce (szlovák I.)–Kazincbarcika 2–2

Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) 2–1

MTK Budapest–Kozármisleny (NB II) 5–2