NB II: BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 0–0 (0–0) ÉLŐ

Budapest, Szőnyi út, 240 néző Vezeti: Bana Gergely (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)

BVSC: Petroff – Babós, Benkő-Bíró, Lehoczky, Király Á. – Törőcsik, Katona M., Csernik (Farkas B., a szünetben) – Dénes A., Bacsa P. (Ominger, a szünetben) Horváth Sz. Vezetőedző: Dragan Vukmir

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G., Kelemen D., Szabó B., Kotula – Kuzma, Mikló – Borsos F. (Sármány 64.), Balla, Zsolnai– Nagy R. (Daru B. 64.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Daru B. (72.)



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a tavaszi szezonban még veretlen BVSC az idegenben nyeretlen Békéscsaba ellen.