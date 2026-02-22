NB II: BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre

Nemzeti Sportrádió

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2026.02.22. 13:32
null
A Békéscsaba ellen folytatná az idei veretlenségét a zuglói csapat (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
Címkék
Békéscsaba NB II BVSC élő közvetítés
A labdarúgó NB II 19. fordulójában a 10. BVSC a tizenötödik helyezett Békéscsabát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 0–0 (0–0) ÉLŐ
Budapest, Szőnyi út, 240 néző Vezeti: Bana Gergely (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)
BVSC: Petroff – Babós, Benkő-Bíró, Lehoczky, Király Á. – Törőcsik, Katona M., Csernik (Farkas B., a szünetben) – Dénes A., Bacsa P. (Ominger, a szünetben) Horváth Sz. Vezetőedző: Dragan Vukmir 
BÉKÉSCSABA: Póser – Major G., Kelemen D., Szabó B., Kotula – Kuzma, Mikló – Borsos F. (Sármány 64.), Balla, Zsolnai– Nagy R. (Daru B. 64.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Daru B. (72.)
 

Cikkünk folyamatosan frissül...


PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a tavaszi szezonban még veretlen BVSC az idegenben nyeretlen Békéscsaba ellen.

 

Békéscsaba NB II BVSC élő közvetítés
